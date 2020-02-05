До 300 штыков: сможет ли ВР сократить количество депутатов

В начале работы новой сессии, 4 февраля, Верховная Рада одобрила законопроект об изменениях в Конституцию, который предполагает сокращение количества депутатов с 450 до 300. За него проголосовали 236 депутатов. Это второе из трех голосований, необходимых в рамках процедуры внесения изменений в Конституцию. Впрочем, пока что непонятно, как власти удастся собрать 300 голосов для того, чтобы окончательно принять изменения в Основной закон.

Кто дал голоса

За законопроект проголосовали 197 депутатов фракции “Слуга народа”. Однако и среди монобольшинства нашлись представители, которые высказались против. В частности, так голосовали представители группы олигарха Игоря Коломойского (Максим Бужанский и Александр Дубинский).

Также воздержались Аликсийчук, Бородин, Винтоняк, Андреевич, Боблях, Василевская-Смаглюк, Колев, Куницкий, Матусевич, Нагорняк, Нестеренко, Прощук, Рублев, Устенко, Фрис, Яременко и Яцык. Все они нажали желтую кнопку.

В то же время единогласно данное решение поддержали депутаты от “Оппозиционной платформы — За жизнь”.

В свою очередь, депутаты от партии “Европейская солидарность” высказались против данного решения, а представители “Голоса”, “Батькивщины” и депутатских групп “Довіра” и “За майбутнє” воздержались.

История вопроса

О необходимости сокращения депутатского корпуса в Украине говорят уже 20 лет. Напомним, в 2000 году на Всеукраинском референдуме 89,91% украинцев проголосовали за сокращение Верховной Рады с 450 до 300 депутатов. Однако тогда Верховная Рада проигнорировала результаты референдума — и поправки в Конституцию внесены не были.

Докладывая о законопроекте, представитель Президента Украины в Конституционном суде Украины Федор Вениславский отметил, что есть общественный запрос на уменьшение количества народных депутатов. Кроме того, по словам Вениславского, “цифра 450 депутатов взята из Верховной Рады УССР — столько депутатов избиралось с 1989 по 1991 год. С тех пор население Украины значительно уменьшилось”.

А как в Европе?

Утверждение представителя Зеленского спорно. В целом ряде европейских стран с соразмерным населением в парламентах заседает значительно больше депутатов, нежели в Верховной Раде. К примеру, во Франции парламент имеет две палаты, где заседают 925 народных избранников. Они разделены на верхнюю (348 нардепов) и нижнюю (577 избранников) палаты. Иногда созывается объединенный Конгресс. Двухпалатный парламент имеет и Италия, где заседает 951 депутат. У итальянцев законотворческий орган разделен на Палату депутатов (630) и Сенат Италии (315).

У Германии действует парламент, состоящий из одной нижней палаты и насчитывает 709 депутатов. Крупнейший в Европе законодательный орган находится на Туманном Альбионе: 1429 человек. Он разделен на Палату лордов (779) и Палату общин (650). В Турции народных избранников также больше, чем у нас — 600 человек. Не исключением стала Польша, где на 10 депутатов больше, чем в украинском парламенте.

В целом, 450 депутатов в однопалатном парламенте при нынешней численности населения не является таким уж перебором. Да и проблема не в количестве, а качестве депутатского корпуса. А это во многом зависит от политической культуры нашего населения.

Нужно 300 голосов

По мнению некоторых экспертов, сокращение в Верховной Раде — ни что иное как популизм, который в перспективе может иметь весьма серьезный негатив для демократических процессов в Украине. Во-первых, существует риск укрупнения монополий в политическом истеблишменте. В таком случае, лишь несколько финансово-промышленных групп будут влиять на политические процессы в стране. Во-вторых, стоит учитывать, что при желании переломить через колено 300 депутатов гораздо проще, нежели 450.

Помимо сокращения депутатского состава Верховная Рада, проголосовав за законопроект Зеленского, сделала шаг для внесения в Конституцию пропорциональной системы парламентских выборов.

Стоит отметить, что Зеленский буквально сразу после президентских выборов в мае 2019 года подал законопроект, в котором предложил ввести пропорциональную систему выборов с закрытыми списками. Однако тогда эти изменения не были приняты Верховной Радой, где большинство было у “Блока Петра Порошенко” и “Народного фронта”.

Новый законопроект №1017 относительно уменьшения конституционного состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы был внесен президентом Владимиром Зеленским уже 29 августа. И 3 сентября Верховная Рада поддержала документ 258 голосами и отправила его, согласно установленной процедуре, на рассмотрение Конституционного суда. Впоследствии суд дал положительное заключение.

Тем не менее, Зеленскому будет весьма непросто окончательно продавить данные изменения в Верховной Раде. Существует высокая вероятность того, что несмотря на удачное голосование парламента, Банковой не удастся получить 300 голосов для окончательного принятия изменений в Конституцию.

В таком случае стоит ожидать, что Основной закон в нашей стране и дальше останется неизменным, а Верховная Рада будет и дальше сохранять возможность менять избирательную систему в стране. Ведь мы уже не раз “мигрировали” от мажоритарной системы до пропорциональной и обратно…

Дмитрий КАЧУРА

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