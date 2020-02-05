На Херсонскую нефтеперевалку вернется Курченко?

Еще в ноябре прошлого года в системе электронных торгов СЕТАМ состоялась продажа Херсонской нефтеперевалки за 200 миллионов гривен. Как уже писал “Олигарх”, победитель торгов — ООО “Варуна Вест” — оказался близким к концерну “Галнафтогаз” бизнесмена Виталия Антонова. В то же время взять актив в управление компания не может до сих пор. Как выяснил “Олигарх”, суды отказываться снимать арест с актива, поскольку он является вещественным доказательством в уголовном производстве по делу Сергея Курченко и его преступной организации.

Пока что компания пытается взять объект под контроль силой при помощи полиции Херсона. Для этого “антоновцы” заблокировали работу оператора нефтеперевалки — ГП “Предприятие по обеспечению нефтепродуктами” (ПОНП), подчиненного Минэнерго.

Странные события вокруг Херсонской нефтеперевалки начали происходить еще в прошлом году. Летом 2019 года по решению Киевского районного суда Одессы Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), получило в свое распоряжение арестованное имущество нефтеперевалки. При весьма странных обстоятельствах ведомство внезапно решило провести “тайный” конкурс на передачу объекта фирме-прокладке из орбиты бывшего менеджмента Курченко. Однако из-за разгоревшегося скандала АРМА сама отменила результаты своего “конкурса” и перевалкой продолжило управлять ПОНП.

После неудачной попытки получить контроль над перевалкой открылся второй фронт, “замороженный” с 2014 года. А именно, возобновилась процедура реализации нефтеперевалки как ипотеки по кредитам банка Курченко через систему СЕТАМ. Как показал аукцион, один из участников весьма подозрительно повышал ставки до “неприличных” размеров, оставляя других участников вне конкуренции. В итоге победила весьма неприметная, на первый взгляд, компания “Варуна Вест” (несколько недель назад была переименована в “Нафта-Траншипмент”).

На этом история становится более интересной, так как новый собственник сразу же пожелал установить контроль над перевалкой, но сделать это оказалось не так просто. Во-первых, против передачи выступили прокуроры по делу Курченко, и суды, которые трижды отказались снимать арест с объекта. Мотивация такова: то, что вместо компаний Курченко собственником перевалки стала новая фирма, не снимает с этого актива статуса вещдока в уголовных производствах. Более того, со слов прокурора в суде, следствие по делу Курченко видит признаки преступления при продаже перевалки через СЕТАМ как арестованного вещественного доказательства. Как стало известно “Олигарху”, такое же заявление в прокуратуру Херсонской области подало ПОНП после совещания в Минэнерго совместно с АРМА.

Согласно этому заявлению, сотрудники полиции, способствуя ООО “Варуна Вест” (“Нафта-Траншипмент”), совершили самоуправство, а именно, заблокировали деятельность государственного предприятия ПОНП. Также сотрудники ГСО и полиции способствуют легализации средств, полученных преступным путем, поскольку в сделке по покупке Херсонской перевалки через СЕТАМ содержатся признака скрытого соглашения.

А именно, что бывший бенефициар херсонской нефтебазы Сергей Курченко через подставную компанию “Нафта-Траншипмент” при содействии других национальных нефтяных компаний, за счет незаконных доходов (полученных на территории ОРДЛО и оккупированного Крыма), выкупил через торги нефтеперевалку за экономически необоснованную цену, тем самым легализовав преступные доходы.

По информации “Олигарха”, вести следствие поручили Государственному бюро расследований, поскольку в схемах нового собственника участвуют представители полиции.

Если в ходе расследования удастся подтвердить связь между новым собственником, “Галнафтогазом” и Курченко, то львовского нефтетрейдера ждет очередной скандал и репутационные потери. Напомним, что еще в 2018 г Служба безопасности Украины провела обыски во львовском и киевском офисах “Галнафтогаза”, управляющего сетью АЗС ОККО, заподозрив компанию в финансировании оккупационных “администраций” путем незаконного функционирования сети АЗС на территории Крыма и в ОРДЛО. А пока идет следствие, 200 миллионов, уплаченных за нефтеперевалку, находятся в государственной казне, что в свою очередь, очень волнует новоиспеченного собственника перевалки.

Андрей ФЕДОРОВ

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...