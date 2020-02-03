Виталий Кропачев подыграл Игорю Коломойскому

23 января Хозяйственный суд Киева запретил Фонду государственного имущества Украины “предпринимать какие-либо действия по осуществлению приватизации ПАО “Центрэнерго”. Это определение вынесено в качестве обеспечительной меры по иску ООО “Укрдонинвест” отставного угольного “смотрящего” Виталия Кропачева, и будет действовать до завершения судебного процесса, в котором рассматривается главное требование заявителя: признать недействительным приказ ФГИ №1572 от 13 декабря 2018 г. “Об итогах конкурса по продаже пакета акций “Центрэнерго”, возобновить конкурс и признать “Укрдонинвест” его победителем.

Как писал “Олигарх”, упомянутым приказом Фонд госимущества определил, что конкурс по продаже госпакета стратегической энергокомпании со стартовым ценником в 6 млрд грн не состоялся, а отвечавшей за его проведение конкурсной комиссии, которая функционирует при самом же ФГИ, было поручено “провести повторную продажу 78,2% акций “Центрэнерго”.

Собственно, с того момента государственный механизм и закрутился в намеченном направлении. “Инвестиционные советники уже работают с 5 объектами большой приватизации, и Фонд государственного имущества Украины начал процедуры отбора советников по приватизации для “Центрэнерго”. В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации. С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд госимущества также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией”, — заявил неделю назад глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Теперь, когда судом вынесена обеспечительная мера о запрете действий по приватизации, “Центрэнерго” фактически замораживается в государственной собственности, и как долго это продлится, сказать сложно.

Срок предъявления вышеупомянутого определения Хозяйственного суда Киева установлен на уровне трех лет — до 23 января 2023 г. Но поскольку вердикт может быть оспорен в вышестоящих инстанциях (что ФГИ наверняка сделает), запрет можно будет теоретически снять уже в феврале, если приватизационному ведомству сильно повезет в апелляционной инстанции.

В этом свете можно вспомнить опыт баталий прошлого года с участием “Укрдонинвеста”.

Как сообщал “Олигарх”, компания Кропачева в мае 2019 г. подала иск в Окружной административный суд Киева с требованием отменить приказ Фонда государственного имущества Украины №1558 от 10 декабря 2018 г., которым было принято решение не допустить “Укрдонинвест” к участию в конкурсе по продаже акций “Центрэнерго”. Тогда же судом была принята обеспечительная мера, которая, как и сейчас, запрещала Фонду госимущества осуществлять любые действия по приватизации “Центрэнерго” до рассмотрения иска по сути. Но со второй попытки Фонду госимущества удалось преодолеть этот запрет: 7 ноября 2019 г. Верховный суд отменил вердикт первой инстанции о введении обеспечительной меры.

Другое дело, что еще до этого, в сентябре 2019-го, Окружной админсуд Киева обеспечил Кропачеву хороший задел на будущее, удовлетворив указанный иск и отменив решение ФГИ о недопуске “Укрдонинвеста”. Примечательно, что это решение вступило в законную силу уже в октябре, поскольку ФГИ его даже не оспаривал (запоздалую апелляцию подало лишь ПАО “Центрэнерго”, но она была оставлена судом без движения). Впрочем, “зрады” со стороны приватизационного ведомства в этом кейсе в реальности не было, поскольку в ФГИ еще раньше указали, что удовлетворение иска “Укрдонинвеста” ничего ему не даст.

“В соответствии с распоряжением Кабмина №756 от 3 октября 2018 г., ФГИ обязан прекратить приватизационный конкурс в случае, если для участия в нем поданы заявления менее чем двух участников. Для участия в конкурсе было подано всего две заявки: “Укрдонинвест” и “Нефтебитумный завод”. В оспариваемом истцом приказе ФГИ №1558 принято решение о недопуске к конкурсу обоих участников. При таких обстоятельствах отмена приказа Фонда не восстановит прав “Укрдонинвеста”, поскольку допуск этой компании к конкурсу не приведет к признанию конкурса состоявшимся”, — сообщил источник в ФГИ.

В этом свете новый иск, поданный “Укрдонинвестом”, выглядит попыткой развить временный успех прошлого года. Но называть оба судебных процесса “братьями-близнецами” не стоит. Принципиальное отличие между ними — в разных политических конструкциях.

В прошлом году “Укрдонинвест” начал судиться с ФГИ еше в период, когда властью обладали Петр Порошенко и его армейский товарищ Игорь Кононенко, при которых, по данным СМИ, Кропачев получил неофициальный контроль над угольной государственной отраслью и де-факто оказывал решающее влияние на “Центрэнерго”. И это позволяло ему рассчитывать на то, что компания сможет получить госпакет акций компании.

Нынешнее судебное противостояние скорее нацелено на блокирование приватизации “Центрэнерго”, поскольку после перехода президентской булавы от Порошенко к Владимиру Зеленскому резко выросла значимость самого влиятельного представителя “поколения Зе” Игоря Коломойского. Примерно тогда же людей из орбиты Кропачева на “Центрэнерго” сменили люди, “понятные” Коломойскому. Следствием этого стало накопление почти полуторамиллиардного долга энергетической компании перед “Укрдонинвест трейдингом” Кропачева, которое происходит на фоне усиления кооперации между “Центрэнерго” и предприятиями Коломойского.

Эти события дают четкий сигнал: будь приватизационный конкурс проведен сейчас, его явным фаворитом станут структуры Коломойского. Кропачев это понимает, и как может пытается этому помешать. Другой вопрос, что взятый им сейчас курс на замораживание приватизации “Центрэнерго” вполне устраивает его оппонентов: “приватовцы” явно не против новой политики энергокомпании, которая наращивает убытки квартал за кварталом, закупая дорогой уголь у близких к “Привату” структур и сбывая произведенную электроэнергию напрямую заводам Коломойского и его партнеров по выгодным покупателям ценам.

Владимир КОМАРОВ

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