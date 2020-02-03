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Не трогай животных: как слуга народа сплотил всю Украину

03.02.20 , Апостроф
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Народный депутат от “Слуги народа” Евгений Брагар попал в громкий скандал, предложив в эфире одного из телеканалов тем, кому не хватает пенсии на оплату услуг ЖКХ, продать лишнее имущество, например, собаку. “Апостроф” рассказывает все, что нужно знать о заявлении парламентария, реакции на него руководства фракции и простых украинцев. 

Пенсионерка из села Аджамка Кировоградской области пожаловалась на то, что ей не хватает денег на оплату счетов за коммунальные услуги. Ее обращение зачитали в эфире телеканала “112 Украина”, где находился Брагар. 

“Получаю две тысячи гривен пенсии. Плачу 1953 гривны за газ и еще 154 за транспортировку газа. Как можно прожить? Пусть он (депутат) объяснит нам, мы же его избирали”, - отметила женщина. 

Брагар на ее слова ответил достаточно грубо: “Прожить в таких условиях действительно сложно, но мы не знаем, есть ли у нее (у женщины) другое имущество… Я встречал женщину, которая хотела получить субсидию, имея несколько квартир… Нужно смотреть, что там за имущество… Если есть собака элитной породы во дворе, то ее можно продать. Можно продать в любой момент и спокойно заплатить (по счетам)”.

Реакция на заявление нардепа не заставила себя ждать: украинцы буквально взорвали соцсети кучей комментариев, шуток, фотожаб и мемов, отметив, что лучше уже продавать нардепов, которые не заботятся о стране, чем своих домашних любимцев.

Что говорят в “Слуге народа” 

Заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук вскоре после скандала от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слов Брагаря. Она заверила, что такую позицию парламентария фракция не поддерживает. 

“Евгений Брагарь позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет)”, — отметила она. 

По словам Кравчук, Брагарю лучше не ходить на ток-шоу, если он не готов к прямым эфирам. 

“Не умеешь — не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам — занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер. Шутки о собаках действительно смешные. Критика — уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности”, — подчеркнула она.

Как объясняет все Брагар 

Виновник скандала Евгений Брагар извинился за свои слова и заверил, что не хотел никого обидеть. 

“Мне очень жаль, что мои высказывания на “112 канале” по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я новое лицо в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают достаточно низкие пенсии… Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова”, — заявил он. 

В то же время нардеп добавил, что начисление субсидий — очень деликатный вопрос, и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан: субсидия должна предоставляться лишь тем, кто реально нуждается.

Реакция украинцев 

Несмотря на все заявления “Слуги народа” и самого Брагаря, украинцы не прекращают шутить на тему оплаты коммунальных услуг собаками, отмечая, что с таким подходом “в расход” могут пойти и коты.

Многие заверяют, что со своими любимцами не расстанутся ни за что. 

В “Нафтогазе” даже запустили хештеш #Бронепродается, заверив, что все, кому нужна субсидия, могут рассчитывать на нее, и ради этого не нужно продавать домашних любимцев. 

“Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону”, — подчеркнули в компании. 

Отреагировала на скандал и пенсионерка, которой Брагар дал скандальный совет. Женщину, с которой пообщался нардеп, зовут Колючая Любовь Павловна, она живет в селе Аджамки Кировоградской области. По словам пенсионерки, скандальный совет нардепа она не услышала, так как в тот момент побежала на кухню вытаскивать хлеб с печки, но его словами возмущена. 

“Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют управлять”, — отметила Колючая. 

Она добавила, что имеет 31 год стажа, работала диспетчером на автовокзале, получает 2000 грн пенсии. За коммуналку платит почти 2000 грн, с субсидией. Собака у нее есть, но старая.

 “Уже 14 лет. А собаки более 15 лет не живут. Поэтому продавать нечего”, — подчеркнула пенсионерка. 

Колючая добавила, что на президентских выборах голосовала за Владимира Зеленского, на парламентских — за “Слугу народа”, но теперь пришло разочарование. 

 

 

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