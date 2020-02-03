Рассекреченный тариф. Станет ли украинская ГТС убыточной уже через год

Российское информагентство РБК “рассекретило” новую стоимость транзита газа через Украину в Европу: с 1 января “Газпром” платит “Нафтогазу” за транзит своего газа приблизительно на 2% больше, чем в предыдущем. Из транзитного контракта, заключенного в конце 2019-го, следует, что это будет $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.

Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км и из расчета протяженности украинской ГТС 1192,48 км. Для сравнения: в 2019 г. тариф на прокачку российского газа через Украину рассчитывался по ставке $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км. То есть рост этой ставки составляет всего 1,9% — не слишком болезненно для “Газпрома”.

Напомним, что общий гарантированный объем транзита газа через нашу ГТС в ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. м: 65 млрд в 2020-м и по 40 млрд в 2021-2024 гг. Ранее стороны не раскрывали тариф на прокачку этих объемов — говорилось о том, что он будет рассчитан по европейской методологии. Этим займется Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) совместно с представителями Еврокомиссии. Также из уст исполнительного директора “Нафтогаза” Юрия Витренко прозвучало обещание, что из-за уменьшения объемов прокачки газа тариф вырастет.

Ставшие теперь известными цифры означают, что при транзите 225 млрд куб. м за пять лет “Нафтогаз” сможет заработать не менее $7,13 млрд. При этом если России нужно будет поставить в ЕС больше газа, ставки на “избыток” будут расти.

Но вот важный момент: ставка транзита минимального законтрактованного объема хотя и немного выросла, но теперь фиксированная на все пять лет. Предыдущий же контракт оговаривал плавающую ставку — она вычислялась по формуле, привязанной в том числе к стоимости газа в Европе и объемам прокачки.

Хорошо это или плохо? Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину: с 90 млрд куб. м в 2019-м до 65 млрд куб. м в 2020-м — почти на треть. А уже в 2021-м останется лишь 40 млрд гарантированного транзита. Теперь российские эксперты заявляют, что тогда украинская “труба” станет для страны убыточной. Заместитель гендиректора Института энергетики и финансов России Алексей Белогорьев говорит, что при фиксированной ставке начиная с 2021 г. тариф не будет покрывать себестоимость прокачки газа по украинской ГТС — особенно в случае роста цен на газ для технологических нужд.

С ним не согласен аналитик рынка энергоносителей, директор украинской компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль. “Это не соответствует истине. Основные издержки при транспортировке газа — это потребление того же газа газокомпрессорными станциями. Соответственно, цена газа на рынке и будет определять рентабельность транспортировки, — сказал эксперт в комментарии “ДС”. — Сейчас цена на газ упала, и оператор будет покупать его по минимальной цене. Если год назад он покупал газ по 10 тыс. грн, то теперь он его может купить по 4700 грн. Это и есть главные издержки на прокачку. Так что я не вижу проблем для транспортировки”.

Стоимость газа на европейском рынке вряд ли вырастет в обозримом будущем — скорее наоборот. По мнению аналитиков Bank of America, перенасыщение мирового рынка и снижение спроса на топливо может привести к “газовому армагеддону”. Причина — в мире растет конкуренция со стороны разных игроков, в том числе австралийских компаний, а рынок Европы перенасыщен запасами газа из-за теплых зим. Аналитики также прогнозируют в ближайшее время снижение спроса на газ со стороны Китая — и следствием станет еще более резкое падение цен.

Ситуация получается двойственная. По всей вероятности, в ближайшие пять лет наша ГТС останется источником прибыли, но она вряд ли будет увеличиваться, как надеялись в “Нафтогазе”. Напомним, что при подписании транзитного контракта Витренко озвучил свои надежды на дополнительные объемы транзита российского газа через территорию Украины, сверх прописанных в новом контракте на транзит, — они будут оплачиваться по более высокому тарифу. Если “Газпрому” придется бронировать дополнительные мощности в украинской ГТС, сработают повышающие коэффициенты за транзит: бронирование дополнительных мощностей на квартал обойдется в 1,1 раза дороже обычной ставки, на месяц — в 1,2 раза, на сутки — в 1,45 раза. То есть максимальный рост ставки составит до 45%. Но если прогноз Bank of America исполнится, то такого не произойдет. К тому же 31 января посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что трубопровод “Северный поток-2” должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 г. По его словам, это самый поздний срок, закончить его могут и раньше. Похоже, в “Газпроме” настолько уверены в том, что дополнительные мощности им уже не понадобятся, что готовятся не продлевать транзитный договор с Польшей по использованию газопровода “Ямал-Европа” (его мощность — 32,9 млрд куб. м в год), который истекает в мае 2020 г. Так в Кремле рассчитывают убить двух зайцев: и наказать Варшаву, отношения с которой у Москвы крайне обострились, и оставить без козырей президента Баларуси Александра Лукашенко, который в январе опять начал шантажировать россиян то перекрытием транзита, то вообще национализацией ранее проданного “Газпрому” “Белтрансгаза”.

Сейчас у “Газпрома” избыток закачанного в прошлом году в европейские подземные газохранилища газа, так что, по оценкам экспертов, вряд ли до начала 2021 г. ему понадобятся дополнительные мощности в украинской ГТС. Да и потом — только на время, пока будут проводиться пусконаладочные работы “Северного потока-2”. Суточные поставки сверхлимитного газа могут пригодиться “Газпрому” только в случае аномальных погодных условий в Европе или аварий на других экспортных магистралях, что тоже не слишком вероятно.

Ранее — еще до заключения транзитного договора с РФ — министр энергетики Украины Алексей Оржель оценивал ежегодные платежи за транзит в $3 млрд в течение пяти лет. Получалось $15 млрд. Но теперь мы видим, что в реальности получается $7,13 млрд — в два с лишним раза меньше. И похоже, нашей стране стоит уже сейчас готовиться к тому, что через пять лет придется привыкать жить уже без газовых транзитных доходов.

Денис ЛАВНИКЕВИЧ

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