Как Гончарук собирается потратить на ремонт дорог 85 млрд и хватит ли этого

Добрая украинская традиция: каждое новое правительство Украины начинает работу с обещаний “наконец-то сделать дороги”. А спустя примерно полгода выкатывает красивую программу, как это планируется сделать. Если, конечно, финансирование будет достаточное и в срок.

Не стал исключением и нынешний Кабмин. 27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий презентовал план работы “Укравтодора” “Дороги UA 2020”. Главные цифры мероприятия: на дорожные нужды правительство направит 85 млрд грн, что позволит отремонтировать более 6 тыс. км дорог, из них — 4 тыс. км общегосударственного значения, остальные — местного. Многое о планах правительства рассказал и присутствовавший на презентации премьер-министр Алексей Гончарук.

Что не так с нашими дорогами

“Без хороших дорог не будет экономического роста, экономического прорыва, это невозможно просто потому, что логистика решает в современном мире ... Дороги — это и рабочие места, и налоги, — сказал Гончарук. — Поэтому в этом году мы поставили себе целью построить рекордное количество дорог — минимум 4000 км. Речь не о ямочном ремонте, речь идет или о новом строительстве или реконструкции... Лично я считаю флагманским проектом на этот год дорогу Решетиловка — Днепр, где мы должны достичь максимальной скорости, чтобы соединить первоклассной дорогой Киев с Днепром, а затем с Мариуполем — то есть фактически до Мариуполя должна быть хорошая дорога, по которой можно быстро добраться”.

Впрочем, по основным магистралям Украины еще передвигаться можно, а вот в провинции даже такие дороги не всегда есть. Как оказалось, премьер об этом знает.

“Не менее важно строить дороги и в пределах областей, дороги меньшего значения. Там приоритеты еще определяются — они будут построены, исходя из того, где будут самые важные, по нашему мнению, приоритетные объекты социальной инфраструктры, опорные школы, больницы”, — сказал глава Кабмина. По его мнению, масштабное дорожное строительство должно начаться уже с 1 марта.

При этом Гончарук признал, что у дорожников и смежных с ними компаний часто возникают сложности с результатами тендеров. Премьер призвал Антимонопольный комитет максимально быстро реагировать на жалобы относительно тендеров.

Откуда деньги на дороги

Ремонт старых и строительство новых дорог будет финансироваться из нескольких источников: Государственного дорожного фонда (31,5 млрд грн), путем привлечения средств под государственные гарантии (около 20 млрд грн), средств международных организаций (техническая помощь, 4,3 млрд грн), средств местных бюджетов (22,17 млрд грн), а также за счет дополнительного финансирования (до 35 млрд грн).

Последний пункт вызывает вопросы: что это за деньги, откуда? В отдельном интервью глава “Укравтодора” Александр Кубраков пояснил, что Верховная Рада приняла два законопроекта (№2660 и №2661), которые позволят “привлекать на внешних рынках дополнительное финансирование”. Один из вариантов такого привлечения, говорит Кубраков, — выпуск собственных еврооблигаций. Впрочем, вероятность подобного сценария, по его же оценкам, — 50%.

“Мы рассматриваем разные варианты. Один из них — выпуск еврооблигаций. Мы будем еще консультироваться с Минфином, когда и как нам лучше это сделать. Но пока планируем в конце первого полугодия. Благодаря этому мы сможем отремонтировать еще 1000 км дорог”, — рассказал Кубраков.

Можно сравнить планы, изложенные в документе “Дороги UA 2020”, с дорожными проектами предыдущего Кабмина. Владимир Гройсман собирался в 2019-м потратить на дороги 55 млрд грн, из них 14,6 млрд — пустить на ремонт местных дорог. А в 2018-м правительство под его руководством отчиталось о построенных и отремонтированных 3800 км украинских дорог — это был наибольший показатель за последние 14 лет, потрачено было 32,6 млрд грн.

Как будут строить

Подробности плана “Дороги UA 2020” присутствовавшим изложил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (”Укравтодор”): “6 тыс. км дорог за один год — это рекорд для современной Украины, тем более речь идет не только о ремонтах и строительство, но и о внедрении современных бизнес-процессов, IТ-инструментов, — это переосмысление всей дорожной отрасли”, — сказал Александр Кубраков.

По его словам, для реализации поставленных целей “Укравтодор” полностью пересматривает свою работу: модернизирует подходы на всех этапах, от оптимизации закупочного процесса (типовая тендерная документация и обеспечение равных и честных условий для всех участников), формирования новой кадровой и антикоррупционной политики (запуск системы KPI и обновление руководящего состава региональных служб), развития ИТС (масштабирование системы “Взвешивание-в-движении” на всю сеть украинских дорог) к внедрению прозрачных и независимых механизмов оценки качества работ.

Впрочем, это примерно стандартная речь любого высокопоставленного руководителя государственного агентства или другой госструктуры. Есть ли за этими словами что-то реальное, мы увидим в конце года.

Реальны ли планы Кабмина

Давайте посчитаем. Общая протяженность автодорог Украины — 172,4 тыс. км; из них автодороги местного значения — 155,6 тыс. км. По данным самого Мининфраструктуры (еще при Владимире Омеляне), 97% автодорог требуют ремонта, из них 30% — капитального (читай: проехать по ним крайне сложно). Глава “Укравтодора” Александр Кубраков на презентации признал: 95% дорог пребывают в неудовлетворительном состоянии. Это, как несложно посчитать, почти 164 тыс. км.

Даже если дорожники смогут привести в порядок все обещанные 6 тыс. км, это будет примерно 1/27 от потребности. Учитывая, что свежеотремонтированная дорога сразу начинает снова приходить в негодность, при таких темпах даже при 100%-ном финансировании и 100%-ном же его освоении потребуется более 30 лет, чтобы привести дорожную сеть Украины в хотя бы относительный порядок.

С другой стороны, начинать с чего-то надо, и рекордная наполненность Дорожного фонда (более 50 млрд грн) — хорошая для этого возможность. “Задача на 2020 г. — “сшить” страну. У нас есть отдельные регионы-острова, до которых невозможно добраться по нормальной дороге”, — констатировал на презентации глава “Укравтодора”.

Отдельная тема — безопасность дорог, как новых, так и отремонтированных. По статистике, ежегодно в Украине на дорогах гибнут, по разным оценкам, от 3,5 до 5 тыс. человек. И очень немалая доля вины здесь в низком качестве украинских дорог.

Теперь министерство хочет это исправить, проведя масштабный аудит безопасности дорог по всей стране. На 2020 г. запланирована подготовка аудита, на 2021-й — старт аудита для международных дорог, на 2022-й — для национальных дорог.

В рамках аудита предусмотрено проектирование безопасных дорог и предотвращение мест концентрации ДТП, внедрение стандартов безопасности дорог и уменьшение социальных и материальных потерь от ДТП. По крайней мере, так объяснили в “Укравтодоре”. Правда, эксперты, которых “ДС” просила объяснить отличие “опасной” дороги от “безопасной”, лишь пожимали плечами. По их словам, любая дорога, построенная с соблюдением всех стандартов, — безопасна, это закладывается в ее проект.

Если внимательно переслушать выступление Александра Кубракова на презентации, то становится понятно: в реальности все сведется к введению независимого технадзора под кураторством Всемирного Банка и ЕБРР.

Еще в феврале 2018-го Мининфраструктуры представило расчеты, из которых следовало: каждый доллар, вложенный в дорожную инфраструктуру, дает около трех долларов прироста общего валового национального продукта. Судя по всему, новое руководство министерства в этих подсчетах своих предшественников ничуть не сомневается, и потому готово вкладывать деньги в дороги. Пока они есть. В смысле, и деньги, и дороги.

Денис ЛАВНИКЕВИЧ

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