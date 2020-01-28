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Ахметов купил самый дорогой особняк на планете

28.01.20 , РБК-Украина
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Украинский миллиардер Ринат Ахметов купил особняк, который в 2017 году был назван самым дорогим на планете. Дом на Французской Ривьере стоит 200 миллионов евро. Шикарная Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Ферра была выставлена на продажу в 2019 году итальянской компанией Campari.

Как сообщает издание Financial Times, особняк был куплен компанией SCM Holdings Limited. В компании уже сделали заявление о покупке недвижимости и рассматривают ее как долгосрочную инвестицию.

Особняк представляет собой виллу на 18 тысяч квадратных метров, которая расположена на побережье. Датой основания виллы считается 1870 год, и ранее она была домом короля Бельгии Леопольда II.

В доме есть 14 спален, огромная гостиная, люстра, французские двери и портреты 19 века в орнаментальных рамах. Также в особняке есть огромная библиотека, в которой около 3000 книг о флоре и натурализме.

На территории имения есть 25 оранжерей, в которых выращивается 14 тысяч растений. Эти оранжереи входят в десятку лучших ботанических садов в мире.

Также в доме есть бассейн олимпийских размеров, огромный бальный зал и конюшня на 30 лошадей.

В 2017 году Вилла де Седрес стала самым дорогим имением по версии Bloomberg.

Группа СКМ – профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, производстве минерального сырья, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.

В СКМ входят компании "Метинвест" и энергохолдинг "ДТЭК", банк ПУМБ, страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и др.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

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