Иностранцы перестали заводить доллар под ОВГЗ, и курс гривни активно покатился вниз

Новая неделя на межбанке началась с нового подорожания доллара: 27 января его безналичный курс поднялся на 14 копеек, и закрепился в рамках 24,61-24,63 грн/$.

После этого сразу на 15 копеек подскочили цены на наличную валюту в кассах банков и финкомпаний: до 24,50-24,70 грн/$ на продаже и до 24,20-24,40 грн/$ на покупке.

24,63 грн/$ — не самый высокий курс межбанка на протяжении дня. Максимум — 24,65 грн/$. Как только рынок к нему подобрался, Нацбанк попытался поддержать гривну: вышел с продажей “американца” по 24,63 грн/$, но говорят, что реально реализовал совсем мало — лишь порядка $5 млн. Вслед за регулятором на торги пошли госбанки: Укргазбанк, Ощадбанк и Приватбанк. По словам казначеев, они продали доллара намного больше, чем НБУ.

Остается гадать, о чем именно регулятор попросил госбанки: продать через себя его валюту из резервов, чтобы поддержать иллюзию стабильности и не демонстрировать публично масштабных интервенций, либо конвертировать выручку НАК “Нафтогаз” для поддержки гривны. Точного ответа на этот вопрос пока нет. Хотя покупатели доллара чувствовали себя неуверенно, а спекулянты как могли пользовались моментом.

“Сегодняшние торги прошли при стабильном превышении спроса над предложением, максимально сжавшимся на растущем тренде, выгодном продавцам. После выхода регулятора с продажей валюты, разогрев рынка приостановился”, — прокомментировал настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В понедельник продавалась валюта экспортеров и доллар из резервов. Чего не было — это капиталов нерезидентов. Общий объем торгов был небольшим — в районе $120 млн. Невзирая на ожидания рынка и завтрашний аукцион Минфина по размещению гривневых гособлигаций общим объемом 9 млрд грн. В том числе и 7-летних ОВГЗ — самых “длинных” внутренних долговых бумаг нашего Кабмина. На них ожидался большой спрос и даже ажиотаж со снижением ставки доходности в область 8,5-9% годовых. С 9,880-10,01% годовых, которые властям уже удалось достичь.

Впрочем, после того как мировые фондовые рынки стали падать один за другим на новостях о распространении китайского коронавируса, повышении смертности от него — весь запал прошел. Интерес к развивающимся рынкам сильно угас, инвесторы стали переосмысливать свои планы по покупке их бумаг, и больше концентрироваться на максимально защищенных инвестициях. На покупках золота.

“Конечно, обвал мировых рынков не может не давить на размещение наших ОВГЗ, и все гадают, возьмут ли иностранцы паузу в их покупке. По текущему прогнозу, Минфин сможет завтра разместить бумаг не на весь объем: на 6 млрд грн из заявленных 9 млрд грн. При этом покупатели будут максимально использовать имеющуюся гривну, стараться не заводить новую валюту. 29 января будет погашение старых ОВГЗ на 3,3 млрд грн, а также погашение еще одной порции гособлигаций (использовавшихся под капитализацию банков) на 2,2 млрд грн. Так что гривна будет освобождаться. Наверняка ее будут стараться активнее использовать для оплаты новых бумаг. Даже могут своповаться: брать у банков финансирование наперед, а свой доллар заводить позже, на пике подорожания”, — проанализировал “Стране” ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Ситуация нервная и непростая, потому финансисты не прогнозируют заметного удешевления доллара. Олег Куринной ждет завтра межбанковских торгов в рамках 24,50-24,60 грн/$ — это самая оптимистическая оценка.

“Причин для укрепления гривны не видно, поскольку до конца неясна позиция нерезидентов на размещении ОВГЗ. Так что думаю, что в лучшем случае межбанк останется в текущем курсовом диапазоне, а в худшем — доллар подорожает еще на 10-15 копеек”, — подытожил Невмержицкий.

Николай БОГДАНОВСКИЙ

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