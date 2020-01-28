Совместное падение. Когда Зеленский и Гончарук заметят обвал экономики

Месяц назад украинцев шокировала новость Госстата об обвале промышленности в ноябре. Это предвещало экономическую катастрофу и политический кризис.

Прошел месяц, и Госстат принес уже две шокирующие новости: об углублении обвала промышленности в декабре и об обвале экспорта товаров в ноябре (данные по экспорту приходят с месячным опозданием по сравнению с данными по производству). Соответственно, и сценарии дальнейшего развития событий в экономике и политике еще более ухудшились.

Цифры падения

Начнем с цифр. Падение промышленного производства в Украине началось еще летом, сразу после инаугурации Владимира Зеленского. В июне оно сократилось на 2,3% (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года), в июле — на 0,2%, в августе — на 1,7%, в сентябре — на 1,1%, в октябре — на 5%, в ноябре — на 7,5%, в декабре, по свежим данным Госстата, — еще больше, на 7,7%. И если по итогам января-мая был рост на 0,9%, то в целом по итогам года получилось падение на 1,8%. В предыдущие три года промышленность росла (в 2016-м — на 2,8%, в 2017-м — на 0,4%, в 2018-м — на 1,6%), поэтому нынешнее ускоряющееся падение — это специфическое достижение президента Владимира Зеленского и правительства Алексея Гончарука.

Угледобыча показала в декабре падение на 17,3%, энергетика — на 15,7%. Это прямое следствие решения Зе-команды (к которому приложили руку и президент, и правительство, и парламентские “слуги народа”) импортировать электроэнергию из России в интересах бизнеса Игоря Коломойского.

Добыча металлических руд упала на 9,4%, металлургия — на 10%. Это результат снижения способности украинских металлургов экспортировать свою продукцию, что вызвано, в свою очередь, резким и экономически необоснованным укреплением гривни из-за ускоренного наращивания внешнего госдолга Зе-командой, которая решила именно таким способом латать бюджетные дыры.

Кризис охватил также и почти все другие отрасли промышленности. Машиностроение упало на 14,5%, производство текстиля и одежды — на 8,1%, производство кокса и продуктов нефтепереработки — на 6,8%, фармацевтика — на 6,7%, деревообработка, производство бумаги и полиграфия — на 4,5%, пищепром — на 2,4%, добыча нефти и газа — на 1,9%.

Падение промпроизводства в декабре зафиксировано почти во всех регионах (рост наблюдался только в семи областях). Наибольший спад допустили Закарпатье (на 30,7%), Луганщина и Харьковщина (обе на 15%), Кировоградщина (на 14,6%), Донетчина (на 13%), Волынь (на 11,8%), Днепропетровщина (на 10,5%), Ивано-Франковщина (на 10,2%) и Запорожская область (на 10%).

К обвалу промышленности добавился обвал экспорта. В октябре экспорт товаров еще показывал рост на 7,3%, а в целом по итогам 10 месяцев — на 7,4%. Однако в ноябре, как сообщил на днях Госстат, экспорт товаров упал на 2,8%. Причем особенно сильно — на 10,1% — сократились поставки наших товаров в Евросоюз, который является нашим крупнейшим торговым партнером.

Среди главных статей нашего экспорта наиболее пострадала продукция черной металлургии. Ее поставки на внешние рынки испытывают глубокое падение уже несколько месяцев подряд: в августе — на 14,6%, в сентябре — на 13,3%, в октябре — на 8,7%, в ноябре — на 13,9%. А в целом по итогам 11 месяцев — на 10,5%. Кроме того, экспорт продукции машиностроения сократился в ноябре на 5,7%, а в целом за 11 месяцев — на 3,9%.

Кто за это ответит

Обвал промышленного производства и падение экспорта товаров уже имеют и будут иметь в будущем все более нарастающие негативные социальные последствия. В их числе — сокращение работников, переход на неполную рабочую неделю, замораживание зарплат, наращивание задолженности по зарплате, снижение жизненного уровня домохозяйств. Вдобавок сворачиваются планы инвестиций и строительства, а это программирует дальнейшее ухудшение ситуации.

Месяц назад журналисты и эксперты свою критику направляли прежде всего в адрес премьера Гончарука. И это логично, поскольку тот продемонстрировал неспособность ни предотвратить экономический кризис, ни мобилизовать правительство на борьбу с ним.

Однако сейчас логика событий ведет к тому, что в общественном сознании вина за падение экономики будет все более связываться в первую очередь с президентом Зеленским, а затем уже с премьером Гончаруком. И для этого немало постарались они оба.

Прежде всего напомним эпизод с несостоявшейся отставкой Гончарука. Свое заявление об отставке премьер подал не в Верховную Раду, как того требует Конституция, а президенту. В свою очередь, президент не послал премьера по правильному адресу, а провел с ним встречу, на которой сообщил: “Я решил дать вам и вашему правительству шанс”. Этими словами Зеленский публично взял на себя ответственность за правительство Гончарука, хотя формально отвечать за правительство должен не президент, а парламент, который это правительство назначил.

Не менее важно то, что президент в этой публичной беседе с премьером вообще ни одним словом не упомянул экономические проблемы. Перечисляя Гончаруку его задачи, Зеленский не удосужился указать ему на необходимость незамедлительно разработать и предпринять меры для преодоления промышленного спада. Это говорит о том, что Зеленский (вместе со всей его пиар-командой) понятия не имеет о ситуации в реальном секторе экономики. А Гончарук тихо радуется этому, потому что сам он понятия не имеет, как эту ситуацию исправить.

Наконец, объективно правительство мало что может сделать для решения проблем промышленности без участия президента. Потому что именно от Зеленского зависит принятие необходимых законов “слугами народа”. И прекращение силовых атак на инвесторов, как отечественных, так и иностранных (вспомним атаку СБУ на меткомбинат “АрселорМиттал Кривой Рог”), тоже зависит именно от Зеленского.

Скорее всего, в ближайшие пару месяцев ни правительство, ни президент вообще ничего не будут делать для преодоления экономического кризиса. А будут заняты разъединением министерств, которые полгода назад сами же объединили, ну и кадровыми перестановками в переформатированном правительстве. До проблем промышленности руки просто не дойдут.

Возможно, потом Зеленский спохватится и решит сделать из Гончарука козла отпущения. Но в общественном сознании к тому времени может уже укрепиться убеждение в том, что за все проблемы, включая и проблему под названием “Гончарук”, должен отвечать Зеленский.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ

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