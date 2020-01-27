Пенсии переходят на второй уровень: государству — хорошо, бизнесу — плохо

В Украине собираются внедрить накопительное пенсионное обеспечение — так называемый второй уровень пенсионной системы. Помимо прочего, он будет предусматривать денежные отчисления, как со стороны наемного работника, так и его работодателя. “Апостроф” разбирался, чего ждать украинцам от нововведений.

В пенсионной системе Украины грядут перемены. В конце 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” (№2683), авторами которого являются четверо народных депутатов из правящей партии “Слуга народа”. В начале года документ поступил на рассмотрение профильного парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Реформа в действии

Введение накопительного пенсионного обеспечения (так называемого второго уровня пенсионной системы) предусмотрено пенсионной реформой от 2017 года. Изначально планировалось, что оно начнет функционировать с 1 января 2019 года. Однако что-то пошло не так, и в нашей стране по-прежнему — два уровня пенсионного обеспечения — солидарный и добровольный (соответственно, первый и третий).

Солидарный уровень предусматривает отчисления в Пенсионный фонд работодателями и самозанятыми гражданами единого социального взноса (ЕСВ) в размере 22% от дохода работника. Из этих денег и платятся текущие пенсии.

Третий уровень пенсионного обеспечения (добровольный) представляет собой систему негосударственных пенсионных фондов, куда граждане по своему желанию могут перечислять некие суммы, которые впоследствии станут довеском к государственной пенсии. Впрочем, доля таких фондов в Украине невелика (этот уровень, по данным статистики, охватывает лишь 7% работающих граждан), а потому можно говорить о том, что на сегодня реально действует только один — солидарный уровень пенсионного обеспечения. И он, скажем честно, трещит по швам, так как, несмотря на невысокую, по сравнению с развитыми странами, продолжительность жизни, количество пенсионеров в Украине пропорционально увеличивается, в то время как трудоспособное население сокращается.

Накопительный уровень пенсионного обеспечения существует практически во всех странах, претендующих на звание цивилизованных. И это принципиально отличается от солидарной системы. Согласно упомянутому выше законопроекту, работник и его работодатель будут делать отчисления не в общий “котел” Пенсионного фонда, а на персональный счет, с которого, по идее, по выходу на пенсию конкретного гражданина, ему будет платиться пенсия — в дополнение к пенсии в рамках солидарной системы. При этом накопительный уровень, в отличие от добровольного, будет обязательным (за исключением самозанятых и других предпринимателей).

Как это будет действовать. Согласно законопроекту, работодатель должен ежемесячно отчислять 2% от суммы зарплаты работника, а сам работник — перечислять 1% уже из своей зарплаты, хотя, по желанию, этот процент может быть больше. При этом работодатель обязан пропорционально дополнять выплаты работника собственными взносами в размере до 5% от суммы зарплаты работника.

Еще одним новшеством законопроекта является то, что эти отчисления, в отличие от ЕСВ, будут перечисляться не в Пенсионный фонд, а в специально созданное Кабинетом министров для этих целей Пенсионное казначейство. А уже из него — на персональные счета граждан в уполномоченных банках. При этом управлением активами Пенсионного казначейства будут заниматься авторизованные для такой деятельности управляющие компании.

Важным моментом является то, что согласно документу средства накопительной системы являются собственностью ее участников, то есть работников, которые осуществляют соответствующие выплаты (дополняемые выплатами работодателей). Более того, в случае смерти человека, накопленные средства перейдут в собственность его наследников.

После выхода на пенсию граждане также смогут выбирать режим получения накопительной пенсии — это могут быть, например, одноразовые выплаты, ускоренные выплаты, программные выплаты и пожизненные пенсии. Очевидно, что размер выплат в каждом из них будет отличаться от других.

С пенсией пожизненно

Данный законопроект, как и накопительная пенсионная система в целом, вызывает массу вопросов. Ранее представители власти заявляли, что в 2020 году должна быть проведена налоговая реформа, в рамках которой, в частности, может произойти объединение налога на доходы физических лиц (НДФЛ), ЕСВ и военного сбора (как вариант — отмена военного сбора). Один из собеседников издания из числа законодателей подтвердил, что дискуссии по этому поводу ведутся, однако, как это будет сделано, будет ли ЕСВ фактически отменен, соответственно, какой будет ставка объединенного налога, — пока не понятно. “Еще нет концепта”, — пояснил он.

Вместе с тем глава профильного комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая также является одним из авторов документа, в комментарии “Апострофу” сказала, что взносы в рамках накопительного уровня пенсионной системы вводятся дополнительно к существующим ставкам ЕСВ.

Как было указано выше, в законопроекте прописана ставка такого взноса от работника на уровне 1% от зарплаты, и от работодателя — 2%. “Но, если работник хочет увеличить свой взнос до 2%, то предприятие будет обязано платить 3%. Если же работник увеличит взнос до 3%, предприятие должно будет платить взнос 4%. Если же работник хочет платить 4%, то предприятие обязано будет платить взносы на уровне 5%. Дальнейшее увеличение размера взноса со стороны работника не приводит к обязательному увеличению взноса со стороны работодателя. Но при этом предприятие добровольно может также увеличить взносы. Это уже сможет быть предметом трудовых договоренностей между работником и работодателем”, — рассказала Галина Третьякова.

Депутат также пояснила, что подразумевает понятие “пенсионный портфель”. По ее словам, пенсионный портфель сбалансированного или динамичного типа смогут выбрать участники не старше 50 лет, а для тех, кто старше, предусмотрен только консервативный портфель. “Динамичный портфель подразумевает инвестирование в потенциально более доходные инструменты, но они же и более рисковые, с более длинным горизонтом инвестирования. Соответственно, такой тип портфеля больше подходит молодому поколению. Консервативный портфель планирует вложения в более надежные инструменты, с меньшей доходностью. Такой тип больше подходит людям старшего поколения — когда сберечь и приумножить важнее, чем хорошо заработать. Сбалансированный портфель — нечто среднее, комбинация двух предыдущих”, — сказала Третьякова, добавив, что конкретные ограничения по каждому виду инвестиций будут устанавливаться Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Очень важными оказались также ее разъяснения по видам выплат, на которые могут рассчитывать украинцы по выходу на пенсию. Так, по ее словам, единовременная выплата предусмотрена в случае, если человеку удалось накопить небольшую сумму — до 12-кратного прожиточного минимума (с 1 января 2020 года прожиточный минимум установлен на уровне 2027 гривен, соответственно, общая сумма составляет 24 324 гривны, — “Апостроф”).

Что касается ускоренных выплат, то в рамках этой опции участник программы накопительной системы по достижении пенсионного возраста сможет отложить получение пенсии из солидарной системы, но получать ускоренные выплаты из накопительной системы. Размер ежемесячной выплаты составит от одного до 10 размеров минимальной пенсии, срок получения ускоренной пенсии не может быть меньше 12 месяцев. “При этом за каждый год отложенной пенсии в солидарной системе пенсия такого участника будет увеличиваться на 6% — то есть, если участник отложит свою солидарную пенсию на 5 лет, то его будущая пенсия увеличится на 30%”, — рассказала Третьякова.

Упомянутая программная выплата будет рассчитываться, исходя из коэффициентов дожития, которые установит Кабинет министров: “Коэффициент дожития прямо пропорционален количеству лет, которые, как ожидается, человек проживет, находясь на пенсии. “Очень упрощенно это выглядит так: если, например, мужчины в среднем живут на пенсии 17 лет, то это означает, что сумма накопленных средств делится на 17 и получается годовая сумма пенсии. Годовая — делится на 12, и получаем размер пенсии в месяц. Через год снова применяется коэффициент дожития, и так каждый год”, — пояснила депутат.

И, наконец, пожизненная выплата представляет собой выплаты, которые делают страховые компании по страхованию жизни, и которые выплачиваются на протяжении всей жизни участника: “Это — единственный вид выплат, при котором не может быть ситуации, когда накопленные средства закончились — у страховой компании есть обязательство платить до конца жизни участника”.

ЕСВ раздора

Эксперты, опрошенные изданием, в целом поддерживают идею введения накопительного уровня пенсионного обеспечения, так как это является мировым опытом, и притом успешным, однако у них также есть большое количество вопросов и замечаний к предложенному законопроекту.

В частности, вызывает беспокойство, что в случае со взносами в накопительную систему, речь идет о дополнительных платежах. “Это ляжет дополнительным грузом на работника и работодателя”, — отметил в разговоре с изданием экономический эксперт Тарас Козак.

“Будет просто дополнительный налог”, — соглашается консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Очевидно, что такая ситуация не обрадует бизнес, ведь не секрет, что далеко не все работодатели платят ЕСВ за своих работников, а многие из тех, кто это делает, платит его с “минималки”, так как доплачивает сотрудникам “в конверте”, а с этих денег взносы, по понятным причинам не осуществляются. Таким образом, введение новых сборов станет лишь дополнительным демотиватором для бизнеса в плане “детенизации” зарплат.

“Чтобы не было демотивации, по моему мнению, нужно продолжать снижать ЕСВ, — говорит Тарас Козак. — Если работодатель платит работнику на его личный счет, на такой же объем работодатель должен меньше платить ЕСВ (в солидарную систему, — “Апостроф”). Кроме того, добавляет он, работодатели просто не захотят нанимать тех, кто намерен платить в накопительную систему больше 1%, ведь им тогда придется увеличивать и свои расходы.

Эксперт считает также целесообразным отменить военный сбор, который составляет 1,5%, поскольку реально он не идет на армию, то есть не выполняет свою функцию. “Это скрытое повышение ставки НДФЛ, а потому было бы разумнее военный сбор отменить, но обязать физическое лицо платить 1% в фонд накопительной пенсии. И тогда общая ставка налога для работника будет составлять 19% (18% НДФЛ + 1%), то есть будет даже немного меньше, чем сейчас вместе с военным сбором (19,5%)”, — пояснил Тарас Козак.

В свою очередь, бывший заместитель главы Пенсионного фонда Украины Виктор Колбун считает, что сам по себе размер ЕСВ не является основной причиной, по которой бизнес не спешит легализовать зарплаты работников. В разговоре с изданием он напомнил, что с 2016 года ставка этого платежа была уменьшена практически вдвое. “Принимать решение о снижении ЕСВ, веря, что бизнес побежит легализовать свою деятельность, — это даже было не наивностью, а популизмом, — заявил специалист. — Потому что сперва нужно обеспечить честную работу судов, силовых структур — мы понимаем, что бизнес не верит, что в суде можно защитить свои права. Ведь в этом — ключевая причина, почему бизнес скрывается, а не потому, что высокие налоги”.

Инвестиции в себя

Еще один момент, который, как минимум, удивляет экспертов, — это слишком низкие ставки отчислений в накопительную систему. “Если у человека зарплата, условно, 5 тысяч гривен, то 1% — это 50 гривен, то есть 2 доллара. За год — 24 доллара. Если добавить 2% от работодателя, получится около 75 долларов в год. Даже если это будет 100 долларов (при несколько более высокой зарплате, — “Апостроф”), то за десять лет человек “накопит” аж 1000 долларов. Администрирование этого взноса, думаю, выйдет дороже, — иронизирует Александра Томашевская. — И мне кажется, что человеку будет проще эти 100 долларов положить на депозит, потому что в этом случае проценты будут идти уже с первого взноса, тогда как накопительная система подразумевает, что человек получит эти деньги в каком-то неизвестном будущем. К тому же эти средства “съест” инфляция, и получится даже отрицательная эффективность”.

Вместе с тем предполагается, что поступающие в накопительную систему средства не должны лежать в банках мертвым грузом, а будут, что называется, работать, то есть, по сути, речь идет об их инвестировании. “Капиталы в масштабах страны огромные, и вполне нормальные для инвестирования”, — говорит Томашевская.

А инвестиции Украине очень нужны. “Инвестиции — это “длинные” деньги, а отчисления в накопительную систему — это очень “длинные” деньги, — соглашается Тарас Козак. — Люди в течение, условно, 40 лет будут перечислять деньги. И эти небольшие деньги в размере 1% зарплаты в масштабах страны превратятся в миллиарды долларов очень быстро. Эти средства должны быть инвестированы, чтобы не обесцениваться из-за инфляции, и они могут быть инвестированы в сферы, на которые сегодня денег нет, например, в инфраструктуру — трубы, сети, дороги”.

При этом инвестировать в Украину должны, в первую очередь, сами украинцы, убежден Виктор Колбун: “Никто в Украину не будет вкладывать деньги, если мы сами не начнем какую-то копейку откладывать и инвестировать. Если мы — люди, бизнес, все, что называется Украиной, начнем сами в себя инвестировать, тогда, я думаю, придут и большие инвестиции”.

Есть сомнения

В связи с этим бывший топ-чиновник Пенсионного фонда считает правильной идею долевого участия работников и работодателей в уплате взносов в накопительную пенсионную систему, как это предполагает соответствующий законопроект. Но то, как это планируется делать, его совершенно не устраивает. Например, по его словам, не понятно, для чего создавать, по сути, дублирующую структуру (Пенсионное казначейство) по аккумулированию этих платежей. “Ведь необходимые технологии, инфраструктура — все это есть у Пенсионного фонда, который мог бы принимать от людей заявки, куда они хотели бы направлять свои средства, а также выполнять функции администратора”, — убежден Виктор Колбун.

В связи с этим он не исключил, что здесь намечается очередная коррупционная схема, на которой кто-то сможет хорошо заработать. Кроме того, по его словам, государство создает ручной механизм, с помощью которого можно будет собранные средства национализировать. “Если будут проблемы с бюджетом — наложить лапу на эти сбережения, как это произошло в России (в 2014 году пенсионные накопления россиян были заморожены, — “Апостроф”)”, — пояснил Колбун.

Специалист также высказал сомнение, что управление пенсионными средствами украинцев будет эффективным, несмотря на то, что государство, якобы, дает гарантии их сохранности. “Гарантии государства [состоят в том, что] оно формулирует условия, устанавливает правила и обеспечивает соблюдение этих правил — в этом я вижу гарантии государства. А так — лучше бы вообще ничего не принимать (по накопительной системе), чем принимать такое”, — резюмировал Колбун.

В любом случае, пока законопроект только поступил на рассмотрение парламента, и к нему могут внести массу поправок. А это, в конечном итоге, может изменить документ до неузнаваемости, что случается нередко в украинских реалиях.

Виктор АВДЕЕНКО

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