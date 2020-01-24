Украина в новом рейтинге. Почему у российских детей шансы на успех выше, чем у наших

Накануне встречи в Давосе ее организатор — Всемирный экономический форум — опубликовал рейтинг стран по социальной мобильности. Этот рейтинг отображает шанс человека добиться успеха в стране, в которой он живет, улучшить свой социальный статус и материальное положение.

“В абсолютном выражении это способность ребенка жить лучше, чем его родители. Относительная социальная мобильность является оценкой влияния социально-экономического фона на результаты жизни человека”, — пишут составители рейтинга.

Перед аналитиками ставилась задача изучить именно относительную социальную мобильность. То есть проанализировать условия, которые предоставляет государство для социального прогресса человека на протяжении его жизни. Соответственно, индекс оценивает текущее состояние социальной мобильности, анализируя такие факторы, как здравоохранение, образование, соцзащита, технологичность, зарплата и уровень безработицы. В рейтинге также оценивается стоимость низкой социальной мобильности с точки зрения потерянного экономического роста.

Рейтинг, правда, охватывает не весь мир, а только 82 страны. Украина в этом рейтинге заняла 46 место из 82 представленных стран, набрав 61,2 балла из 100 возможных.

На первом месте с показателем 85,2 балла — Дания. За ней следуют Норвегия (83,6), Финляндия (83,6), Швеция (83,5) и Исландия (82,7). Далее сплошное скандинавское доминирование оспаривают Нидерланды (82,4), Швейцария (82,1), Австрия (80,1), Бельгия (80,1) и Люксембург (79,8).

США оказались на 27 месте с показателем 70,4 балла — это на строчку ниже Литвы, заработавшей 70,5 баллов. Хотя автор этих строк, сам живший в Вильнюсе, остался не впечатлен местной “социалкой”, а уж тем более возможностями, предоставляемыми страной, — и предпочел переехать в Украину.

Выше Украины в общем рейтинге расположились Китай (45 место) и Коста-Рика (44), ниже — Чили (47 место), Греция (48), Молдова (49).

“На дне” рейтинга — Бангладеш (78 место, 40,2 балла), Пакистан (79 место, 36,7 балла), Камерун (80 место, 36 баллов), Сенегал (81 место, 36 баллов), Кот д'Ивуар (82 место, 34,5 балла).

Но нам по очевидным причинам интереснее сравнить Украину со странами-соседями. Они расположились в рейтинге следующим образом: Польша — 30 место (69,1 балла), Словакия — 32 место (68,5), Венгрия — 37 место (65,5), Россия — 39 место (64,7), Румыния — 42 место (63,1), Молдова — 49 место (59,6). Беларусь — единственная из соседей нашей страны, которая не вошла в рейтинг.

Кстати, не вошли в него и такие знаковые страны, как Венесуэла, Чад, Эфиопия, Замбия, Зимбабве, Ангола, Аргентина, Боливия и многие другие. Если бы вошли, то Украина была не в середине рейтинга, а как минимум в верхней его трети. Но что имеем — то имеем.

При составлении рейтинга учитывался 51 показатель в 10 секторах, включая здравоохранение, образование, социальную защиту, доступ к технологиям, справедливую заработную плату и возможности трудоустройства.

Если посмотреть на показатели Украины в сравнении со странами-соседями, то можно обнаружить много интересного. По показателю “Социальная защита” — мы занимаем 23-е место в мире и это одновременно первое место среди всех стран-соседей. Это достигается за счет того, что мы на первом месте среди стран-соседей и на 18-м в мире по доле расходов на соцзащиту (22,2% от ВВП).

С образованием у нас все неплохо. У Украины 8-е место по соотношению учеников и учителей в дошкольном образовании — 9,3 ученика на одного учителя; 20-е место по соотношению учеников и учителей в начальном образовании — 13 учеников на учителя; 32-е место по социальному разнообразию в школах (наличие в одном классе детей из разных социальных слоев).

Место Украины в общем рейтинге по качеству образования — 47-е, из соседей мы опережаем Румынию (50), Словакию (48) и Молдову (51), но сильно отстаем от Польши (14), РФ (32) и Венгрии (40).

Зато с доступностью образования дело куда хуже — 52-е место в мире. При этом Украина заняла 46-е место по такому показателю, как “Молодежь в возрасте 15-24 лет, не имеющая образования, работы или не учащаяся”. Опережают нас почти все соседи, ниже в рейтинге только Молдова.

У Украины низкое место в рейтинге доступности образования еще и потому, что очень часто отсутствуют данные по тем или иным показателям — это автоматически ставит ее в рейтинге ниже, чем страны, по которым эти данные имеются. Например, в секторе “Доступ к образованию” из пяти учитываемых категорий по Украине нет данных по двум категориям: “Охваченность детей дошкольным образованием” и “Дети, обучающиеся вне школы”.

Наконец, злую шутку с нашей страной сыграло то, что почти половина украинской экономики находится в тени. Из-за очень высокой доли неофициальной работы и зарплаты соответствующие показатели, учтенные при расчете места в рейтинге (доходы населения и безработица), оказались значительно ниже реальных.

Есть казусы и в сфере здравоохранения. С одной стороны — довольно высокая доступность медицинских услуг (46-е место в мире), с другой — низкая ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении (70-е место). Последнее — прямое следствие массы вредных привычек (достаточно посмотреть, сколько украинцев курит), нездорового (несбалансированного) питания, высокой заболеваемости раком (в том числе раком кожи из-за чрезмерного нахождения на солнце) и так далее.

Посмотрим пристальнее на здравоохранение (”Индекс здоровья”). Здесь неплохое общее место — 47-е. Но дело в том, что при расчете этого индекса использовались два таких мало что значащих показателя, как “Распространенность ожирения или недостаточной массы тела среди подростков” (47 место) и “Коэффициент рождаемости среди подростков в возрасте 15-19 лет” (26 место).

Украина сильно “проседает” по инклюзивным институтам: сюда входят такие индексы, как “Индекс восприятия коррупции” (73 место в общем рейтинге), “Эффективность государственных и общественных услуг” (70 место), “Политическая стабильность и защита от насилия” (80 место), “Инклюзивность институтов (пол, раса, религия)” (56 место).

Но здесь очень сильный фактор субъективности: перечисленные индексы формировались не на основании статистических данных, а по результатам соцопросов. А про привычку украинцев обсуждать, как у нас все плохо, мы прекрасно знаем. Люди рассказывают иностранцам-социологам про “злочинну владу” — и страна получает индекс политической стабильности ниже плинтуса...

Интересно посмотреть на такой индекс, как “Доступ к технологиям”. Общее место Украины — 64-е в рейтинге стран. Причина — низкие места по таким показателям, как количество интернет-пользователей среди взрослого населения (63 место), фиксированный широкополосный интернет-доступ (57 место), мобильный широкополосный интернет-доступ (74 место), охват населения мобильной связью 3G (72 место). Но по такому показателю, как доступ сельских жителей к электричеству, Украина — первая во всем мире!!! (100%, 100 баллов)

Неплохой результат Украина показала по возможностям человека найти работу — 71,9 балла, 38 место в мире. Подняться выше середины рейтинга помог показатель “Безработица рабочей силы с базовым образованием” (с неоконченным средним). Таких работников у нас всего 1,1% от всей рабочей силы (2 место в мире) — но это, скорее, следствие всепроникающего полного среднего образования. По другим показателям в оценке возможностей для труда (безработица среди людей со средним и высшим образованием, безработица среди женщин и т. д.) Украина находится на 50-60-х позициях рейтинга.

Пока все выглядит так, что в своем регионе социальные позиции Украины — хуже, чем у всех соседей, кроме Молдовы. Но в рейтинге еще нет Беларуси. Нет по двум причинам. Первая: в стране запрещено проводить социологические исследования кому-либо, кроме специально уполномоченных госорганов. То есть независимой социологии нет, а государственная всегда рисует благостную картинку.

Вторая причина: белорусское государство избегает давать официальные данные по запросу подобных международных оганизаций, если опасается, что результат (позиция в рейтинге, например) может оказаться неприглядным. А жить в Беларуси за последние пару лет стало намного тяжелее.

Так что, возможно, Украине действительно не стоит особо расстраиваться. И ее низкое положение среди соседей — начало той самой черной полосы, которая в итоге окажется взлетной.

Денис ЛАВНИКЕВИЧ

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