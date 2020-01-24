Помогите, мы убогие: будут ли немцы спасать УЗ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что немецкая компания Deutsche Bahn возьмет под свое шефство оператора украинских железных дорог “Укрзализныцю”. При этом пока подписан только соответствующий меморандум о взаимопонимании, а детали соглашения еще дорабатываются. “Апостроф” выяснял, какой будет роль Deutsche Bahn в управлении отечественной госкомпанией и смогут ли немцы решить проблемы украинского монополиста.

Государственная компания “Укрзализныця” будет передана в управление немецкому железнодорожному перевозчику Deutsche Bahn сроком на 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сообщил, что 22 января там же, в Давосе, между Deutsche Bahn и Министерством инфраструктуры Украины был подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании.

“Это — экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта к инвестициям и новым стандартам”, — заявил премьер. Он добавил, что на сегодня есть политическое решение о сотрудничестве, тогда как детали соглашения еще дорабатываются.

При этом Гончарук заверил, что ни о продаже, ни даже об аренде такого стратегического объекта, как “Укрзализныця”, речь не идет. “Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия”, — написал премьер в Facebook.

На заявление украинского премьера уже отреагировала немецкая компания, которая хоть и не опровергла полностью его слова, но все же изрядно их смягчила. Deutsche Bahn сообщила, что через свою дочернюю компанию DB Engineering & Consulting она будет не руководить “Укрзализныцей”, а консультировать ее менеджмент по техническим вопросам и вопросам ведения бизнеса.

Вместе с тем один из телеграмм-каналов, который комментирует политические процессы в Украине, утверждает, что стороны пришли к договоренности о том, что “Укрзализныця” фактически перейдет под контроль немецкой компании. Так, якобы, от Deutsche Bahn будут назначены более десятка руководителей различных направлений в украинской госкомпании, при этом глава “Укрзализныци” будет утверждаться немцами.

В самой “Укрзализныци” “Апострофу” оперативно не смогли ответить на вопрос о том, какие конкретно полномочия в компании будут иметь представители Deutsche Bahn, но пообещали предоставить соответствующую информацию в скором будущем.

Меморандум ни о чем

Мнения экспертов по поводу сотрудничества “Укрзализныци” с немецким перевозчиком разделились. Так, инвестиционный банкир и колумнист Сергей Фурса приветствовал подписание меморандума с Deutsche Bahn. “Это — лучшее, что могло случится с украинскими железными дорогами”, — написал он в Facebook. При этом он подчеркнул, что “Укрзализныце” нужно именно управление со стороны немецкой компании, а не просто консультационные услуги по проведению реформы.

В свою очередь, директор инфраструктурного направления в “Украинском институте будущего”, бывший первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер высказался резко против того, чтобы Deutsche Bahn, равно как и любая другая иностранная компания, получила контроль над украинскими железными дорогами, которые, между прочим, относятся к стратегической инфраструктуре государства. Он пояснил, что Deutsche Bahn как немецкая компания будет, в первую очередь, отстаивать интересы, Германии, а не Украины.

При этом, по его словам, люди, которые сегодня контролируют “Укрзализныцю”, также не защищают интересы Украины. “Но у нас хотя бы есть на них управа”, — отмечает Шульмейстер.

Владимир Шульмейстер отметил, что меморандум, как правило, представляет собой ничего не значащий документ, который подписывается для пиара. “И я очень надеюсь, что это — как раз тот случай. Что все этим ограничится”, — сказал специалист.

Если же исходить из текста упомянутого меморандума, то, по словам бывшего заместителя министра инфраструктуры Александра Кавы, из него абсолютно ничего конкретного не следует. “Подписанный документ никого ни к чему не обязывает, и пока очень рано делать выводы о предмете возможного сотрудничества”, — сказал он в комментарии “Апострофу”.

Эксперт отметил, что само предложение о возможной передаче контроля над ключевой госкомпанией иностранцам означает неспособность или нежелание правительства эффективно управлять государственным имуществом и, соответственно, исполнять свои обязанности. “Давайте тогда предложим Ангеле Меркель взять под контроль правительство Украины — думаю, с этими функциями она бесспорно будет справляться гораздо лучше. Тем более, у нее скоро завершается срок работы в правительстве Германии”, — сказал специалист, добавив, что финансовый вопрос также, скорее всего, можно будет утрясти, так как зарплаты некоторых чиновников Украины в разы больше, чем у федерального канцлера Германии.

“Варяги” не помогут

Но, даже если бы Deutsche Bahn получила полный контроль над “Укрзализныцей”, это не решило бы проблем отечественной госкомпании.

Владимир Шульмейстер не исключил, что на первых порах представители немецкой компании уберут из “Укрзализныци” коррупцию или, по крайней мере, существенно ее уменьшат. “Но потом там должны быть люди, которые принимают решения в пользу Украины. Спасти себя можем только мы сами — ни немцы, ни польский менеджер, ни латвийский”, — сказал он.

Александр Кава также убежден, что привлечение иностранного партнера, даже самого эффективного, не поможет решить фундаментальные проблемы компании. “Ключ от решения проблем “Укрзализныци” находится на улице Грушевского в Киеве (на этой улице расположены Кабинет министров и Верховная Рада, — “Апостроф”), и ни один внешний фактор эти проблемы не решит. Тем более, Deutsche Bahn — это дотационная компания, которая ежегодно получает дотации на 16 миллиардов евро, а потому вкладывать деньги в развитие иностранной компании она точно не будет. Если вкладывать опыт и технологии, то, опять-таки, есть вопрос: кто за это будет платить?” — пояснил он.

Но главный момент состоит в том, что в Украине есть специалисты, которые могли бы эффективно управлять отечественными железными дорогами. “Но почему-то правительство назначает неквалифицированных людей, а потом удивляются, почему у них ничего не получается. То есть это не проблема госкомпании, это — проблема правительства”, — резюмировал Александр Кава.

Виктор АВДЕЕНКО

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