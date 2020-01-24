Два конфуза Дубилета. Как правительство одурачило украинцев с переписью населения

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет 23 января сообщил результаты проведенной под его руководством оценки численности населения Украины. “37 млн 289 тыс. наличного населения на территории Украины”, — сказал он на специально созванной пресс-конференции. Позже он уточнил, что в это число не вошли жители оккупированных территорий.

Как сообщил Дубилет, исследование длилось три месяца. В нем были задействованы сотрудники Госстата и аппарата правительства, ученые научных институтов и вузов, финансируемых из госбюджета.

По словам Дубилета, оценку проводили тремя методами, в которых комбинировались данные мобильных операторов (за февраль-март 2019 г.), Госстата, Пенсионного фонда, Госреестра физических лиц. “К счастью, все три метода дали приблизительно одинаковый результат. Если бы так случилось, что методики дали бы разный результат, конечно, пришлось бы что-то менять. Максимальная разница между результатами получилась 2,86%. Это много или мало? По моему убеждению, эта погрешность достаточно мала. Для эффективных управленческих решений в государстве и для бизнеса большей точности не нужно”, — заявил он.

Его слова нуждаются в расшифровке. Разброс в 2,86% от 37 млн 289 тыс. — это 1 млн 66 тыс. То есть расхождение между результатами по разным методикам превышает миллион человек.

Посмотрим теперь на данные из других источников. В статистике ООН численность населения Украины на всей ее территории, включая Крым, оценивается в 43 млн 994 тыс. на 1 июля 2019 г. Госстат Украины оценивает численность населения Украины на всей территории, кроме Крыма, в 41 млн 923 тыс. на 1 декабря 2019 г. Разница между данными ООН и Госстата Украины составляет 2 млн 71 тыс. Она полностью покрывается населением Крыма, которое оккупационная статистика оценивает в 2 млн 355 тыс. на 1 января 2019 г.

Население оккупированных ОРДЛО оккупационная статистика оценивает в 3 млн 729 тыс. на 1 января 2019 г. Если вычесть это число из данных Госстата Украины, то получим на неоккупированной части Украины 38 млн 194 тыс.

Эта оценка, которую мы только что сделали за одну минуту (нашли два числа и вычли одно из другого), отличается от оценки Дубилета на 905 тыс., то есть менее чем на миллион человек. Хотя мы помним, что сам Дубилет считает, что даже расхождение, превышающее миллион, это достаточно малая погрешность для принятия эффективных управленческих решений в государстве.

По неумолимым законам логики отсюда следует, что реализованный под руководством Дубилета проект оценки численности населения Украины был излишним, то есть ненужной тратой времени, денег и прочих ресурсов. С той точностью, которую сам Дубилет признает достаточной, мы знали численность нашего населения и раньше.

Помимо этого конфуза, случился и другой. Еще 15 января Дубилет сообщил, что уже проведена “электронная перепись населения”, и анонсировал, что через неделю Кабмин обнародует ее результаты. Тогда же он рассказал, что в правительстве идут дискуссии, нужно ли проводить традиционную перепись населения. “Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно”, — заявил он. Однако на пресс-конференции 23 января он уже не называл свой проект “электронной переписью”, а использовал термин “оценка численности населения”. Это — результат воспитательной работы со стороны социологов (в том числе и тех, кто участвовал в его проекте), которые объяснили ему, что его фиктивную перепись не признают всамделишней переписью в ООН, а значит, все равно придется проводить всамделишную перепись.

К слову, нынешняя правящая партия “Слуга народа”, которая сделала Дубилета министром, в своей предвыборной программе прямо пообещала: “Проведем всеукраинскую перепись населения”. В проекте закона о госбюджете на 2020 г., принятом в первом чтении 18 октября, были предусмотрены расходы Госстата по статье “статистические наблюдения и переписи” на сумму 3 млрд 441,6 млн грн. В начале ноября стало известно, что в правительстве согласовали сроки проведения всеукраинской переписи: ноябрь-декабрь 2020 г.

Однако в окончательном тексте закона о госбюджете-2020, принятом 14 ноября, упоминание о переписи исчезло. Остались только расходы Госстата по статье “статистические наблюдения” на сумму 1 млрд 350,6 млн грн. Таким образом, правительство решило сэкономить 2 млрд грн (которые предполагалось потратить именно на перепись), поверив пустым словам Дубилета о том, что вместо всамделишней переписи достаточно провести “электронную”.

И вот теперь Дубилет говорит: “Перепись населения, если мы будем ее проводить, обойдется государству где-то в 3-4 млрд грн. И результат можем получить уже в следующем году”. То есть в этом году мы не проведем перепись за 2 млрд грн, чтобы в следующем году провести ее за 3-4 млрд грн. Это просто мастер-класс, как надо экономить бюджетные деньги.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ

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