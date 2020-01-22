Почему ФОПам хотят запретить тратить заработанные деньги

Национальный банк Украины (НБУ) запретил предпринимателям-”упрощенцам” использовать средства, поступающие на их бизнес-счета, на личные нужды. Однако практически сразу Нацбанк отменил этот запрет из-за ажиотажа, возникшего вследствие такого решения. При этом регулятор настаивает, что данное требование действовало и раньше, и принятое в конце 2019 года постановление лишь более четко его оформило. “Апостроф” разбирался в хитросплетениях ведения бизнеса по-украински.

В конце декабря 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) принял постановление, которым запретил физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, также известным как ФОП — от украинского “фізична особа-підприємець”) использовать средства, зачисленные на их банковские бизнес-счета, для нужд, которые не связаны с предпринимательской деятельностью.

Собственно, речь идет о следующем абзаце, внесенном в ранее принятое постановление регулятора: “По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательством Украины, кроме операций, связанных с личными потребностями”.

В новом постановлении также уточняется, что после уплаты ФОПом всех предусмотренных налогов и сборов, с бизнес-счета можно перечислять средства на другие счета данного физического лица, и тогда они уже могут использоваться, как заблагорассудится.

Жить по-новому

Данная норма не стала “громом среди ясного неба” — летом 2019 года Нацбанк предложил ее для обсуждения и уже тогда заявлял, что она носит чисто технический, уточняющий характер.

Тем не менее, нововведение вызвало ажиотаж среди предпринимателей.

Собеседник “Апострофа”, являющийся ФОПом третьей группы, рассказал, что до сих пор довольно активно использовал свой бизнес-счет для осуществления самых разных трат, в том числе личных: “Я покупал хлеб, другие продукты. Даже за границей рассчитывался. И как теперь?”.

Еще один собеседник “Апострофа” из числа ФОПов, пожелавший не называть свое имя, отметил, что будучи физлицом-предпринимателем, он и раньше переводил часть средств со своего ФОПовского счета на другую банковскую карту. “Думаю, для меня мало что изменится”, — сказал он. При этом предприниматель признался, что ему далеко не все понятно в этой ситуации, и он не исключает, что все же столкнется с некоторыми сложностями.

Есть и другие вопросы, связанные с постановлением Нацбанка, и их немало.

Например, как точно определить, является ли та или иная банковская операция бизнес-транзакцией или расходами личного характера, задается вопросом в разговоре с “Апострофом” финансовый эксперт, попросивший не раскрывать его личность. “Как это будет отслеживаться, кто будет отслеживать?” — подчеркивает он.

При этом, по его словам, за использование таких счетов, что называется, не по назначению, до сих пор не наказывали, а потому важно понять, будут ли теперь санкции: “Будет ли это считаться нарушением правил ведения предпринимательской деятельности и, как следствие, будет ли лишение льгот, предусмотренных упрошенной системой налогообложения? По идее, использовать (для личных нужд) нельзя. Но, если продолжаешь использовать, то что?”.

Собеседник “Апострофа” также обратил внимание на то, что средства, поступающие на бизнес-счет ФОПа, являются личными средствами этого физического лица, независимого от того, является ли он предпринимателем. То есть это — его личные средства, и, по идее, он волен ими распоряжаться по своему усмотрению.

“И возможность переводить средства с этого счета на другие — как раз это и подтверждает, — сказал он. — Разве что подразумевается, что этот ФОП-счет налоговая может контролировать, что называется, от и до, тогда как прямого доступа к счетам физических лиц фискалы не имеют”.

Под бдительным контролем

Действительно, налоговые органы в Украине не имеют доступа к личным счетам граждан, по крайней мере, он в значительной мере затруднен.

“В других странах, если я предприниматель, то все мои счета могут быть использованы для бизнеса, а потому нет различия (в плане их мониторинга)”, — рассказала “Апострофу” консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

И определить, какая транзакция связана с предпринимательством, а какая — с личными нуждами, — довольно сложно.

“Я могу купить колбасу для промо-акции. Но колбасу можно купить и домой, и никто не будет знать наверняка, для каких именно целей она была куплена”, — говорит Александра Томашевская.

Эксперт отметила, что запретов на проведение каких-либо платежей с бизнес-счетов ФОПов не предусматривается, равно как и штрафов. “Это ведь не налоговая”, — пояснила она, добавив, что это же касается и нормы о том, что перевод на другой счет возможен только после уплаты всех сборов, так как банки не контролируют процесс уплаты налогов.

Однако банк, в принципе, может отказать в проведении той или иной транзакции, если будет очевидно, что речь не идет о предпринимательской деятельности.

По мнению Томашевской, распоряжение средствами на счетах является ответственностью самого предпринимателя. Даже после введения упомянутого запрета он может продолжать использовать свой бизнес-счет для личных трат. Вопрос только в том, насколько это целесообразно. Как уже было отмечено выше, в отличие от личных счетов бизнес-счет ФОПа вполне доступен для налогового инспектора. И если у него возникнут какие-либо подозрения в связи с теми или иными тратами, у предпринимателя могут возникнуть проблемы. Понятно, что никто не будет пристально изучать покупку буханки хлеба или колбасы. Но если вдруг выяснится, что через бизнес-счет прошла закупка большой партии бензина, это сразу же привлечет внимание фискалов, так как работа на едином налоге не предполагает торговлю подакцизных товаров. В этом случае горе-бизнесмену грозит углубленная проверка, которая может привести к лишению права работать по упрощенной системе, и даже судебное разбирательство.

Очередной “бой с тенью”

ФОПы уже начали сталкиваться с проблемами, связанными с их бизнес-счетами. Так, один из “упрощенцев”-предпринимателей поделился опытом общения со своим банком. По его словам, перевести деньги с ФОП-счета можно лишь после уплаты налогов и сборов с конкретной суммы, поступившей на этот счет. Как известно, “упрощенцы” обычно уплачивают налоги один раз в квартал. Соответственно, если продолжать такую практику, то заработанные в конце декабря — начале января средства ФОП сможет получить только в апреле. Альтернативный вариант — уплатить налоги сразу.

В связи с возникшим ажиотажем Нацбанк выступил с разъяснениями по ситуации, связанной с использованием ФОП-счетов. В принципе, регулятор обобщил ту информацию, которая в той или иной форме уже озвучивалась, в том числе, вошла в данный материал.

“ФОПы имеют право после уплаты налогов и сборов получить чистый доход — как наличностью, так и перечислить этот доход на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд… Средства со счета ФОПа на счет для собственных нужд перечисляются после подтверждения уплаты налогов и сборов или отсутствия задолженности по ним”, — говорится в официальном разъяснении НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что упорядочение операций ФОП будет способствовать минимизации рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, снижению проявлений теневой экономики и развитию безналичных расчетов.

Какие санкции?

Нацбанк в своем разъяснении ответил и на этот вопрос: “Контроль за уплатой налогов и сборов и применение предусмотренных законом штрафных (финансовых) санкций (штрафов) за нарушение налогового законодательства возложены на контролирующие органы”.

То есть штрафные санкции предусмотрены за нарушения налогового законодательства, а не использование собственно банковских счетов.

Ошибочка вышла

Но одним только разъяснением дело не обошлось. 16 января глава НБУ Яков Смолий заявил, что регулятор приостанавливает действие скандальной нормы: “Мы ее приостанавливаем, потому что этот комментарий касается налоговой службы”.

В этот же день информация об отмене нормы появилась на сайте Национального банка.

“Прислушавшись к мнению банков и их клиентов, Национальный банк отменил эту норму, дабы исключить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей”, — говорится в сообщении.

Впрочем, НБУ не собирается отказываться от идеи ограничить использование средств ФОП-счетов — в ближайшее время регулятор намерен проработать это вопрос вместе с налоговой службой. Поэтому расслабляться предпринимателям не стоит.

Виктор АВДЕЕНКО

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