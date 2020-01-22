Заполнить пустоту. Сколько может заработать Украина на хранении чужого газа

Развитие услуг по хранению газа в Украине для зарубежных клиентов должно стать одним из приоритетов энергетической политики на ближайшие годы, считает глава ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” (ОГТСУ) Сергей Макогон. “У нас есть значительные инфраструктурные возможности, которые на данный момент не полностью используются... Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности для Польши, которая заявила о планах расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и у Молдовы, Румынии и Венгрии”, — сообщил Макогон на своей странице в Facebook.

При этом он ссылается на польскую прессу, которая пишет: Польша стремится расширить собственные хранилища газа, поскольку это является неотъемлемым элементом повышения энергобезопасности страны в связи с ожидаемым сокращением поставок газа из России по трубопроводу “Ямал”. Сегодня мощность подземных хранилищ газа (ПХГ) Польши составляет 3,2 млрд куб. м, и это при объеме потребления газа около 17 млрд куб. м в год.

Однако Польша ожидает, что к 2029 г. ее потребность в газе возрастет до 21-27 млрд куб. м в год. А это значит, что дефицит мощностей для хранения газа вырастет. Сегодня соотношение фактической емкости хранения газа к годовому объему потребления в Польше составляет примерно 1 к 5, тогда как в Германии — 1 к 4.

Общие мощности ПХГ в Европе составляют 142 млрд куб. м, при этом самые крупные из них находятся в Германии — 22,3 млрд куб. м. А вот в Восточной Европе ПХГ явно недостаточно — в Польше, как мы упоминали, их объем составляет 3,2 млрд куб. м, в Словакии — 3,8 млрд, в Венгрии — 6,5 и в Румынии — 3,1.

При этом в ожидании газового кризиса ПХГ в Европе были забиты газом под завязку. Например, в Германии заполненность составила на начало октября прошлого года 98,6% от общей мощности, в Италии — 97,4%, во Франции — 100%, в Нидерландах — 99,1%.

Так что на фоне ожиданий грядущих газовых кризисов не только Польша озаботилась увеличением мощностей газовых хранилищ. В частности, Румыния заявила в октябре прошлого года, что также планирует увеличить мощности своих хранилищ — с 3,1 до 6 млрд куб. м. Однако этот проект может занять около трех лет и обойдется в 3,36 млрд евро.

Пока же проекты по увеличению объема ПХГ в Польше находятся в зачаточном состоянии, а в Румынии существуют только на бумаге, украинские мощности простаивают. На сегодня они составляют 31 млрд куб. м, и при этом, по словам Макогона, на данный момент используются далеко не на полную мощность. Например, к нынешнему отопительному сезону, когда украинские власти готовились к остановке транзита российского газа и решили запастись газом побольше, в ПХГ был закачан рекордный за последние 10 лет объем газа — 21,6 млрд куб. м. Поэтому для иностранных клиентов всегда найдется около 10 млрд куб. м свободных хранилищ.

Что характерно, на фоне многомиллиардных затрат на создание новых ПХГ в Европе стоимость хранения газа в украинских хранилищах выглядит весьма привлекательно. В частности, при тарифе около 0,6 евро за 1 МВт стоимость хранения 1000 кубометров газа составляет около 6,3 евро в год, соответственно, 1 млрд куб. м — 6,3 млн евро. Это самая низкая цена в Европе.

Такая низкая цена постепенно приносит оператору украинской ГТС все новых зарубежных клиентов. Еще в сентябре прошлого года “Укртрансгаз” сообщал, что в сезоне 2019 г. количество компаний, которые решили хранить газ в украинских ПХГ, выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом — почти до 290. При этом 32 трейдера воспользовались услугой “Укртрансгаза” по хранению газа на условиях “таможенный склад”: если газ будет реализован за рубеж, то компания заплатит только за хранение, если же в Украине — то и все налоги, которые нужно заплатить при импорте газа в Украину. При этом услуга “таможенный склад” предоставляется на срок до 1095 дней.

При этом, как отмечал Макогон, компании-нерезиденты закачали в ПХГ в сезоне 2019 г. 2,3 млрд куб. м газа. Соответственно, ООО “Оператор ГТС Украины” заработает на хранении газа нерезидентов в этом сезоне приблизительно 14,5 млн евро.

Однако, даже увеличив хранение газа иностранцев в несколько раз, ОГТСУ не сможет компенсировать потери от снижения транзита российского газа. В частности, как рассказывал в прошлом году Макогон, хранение 1 млрд куб. м газа в режиме “таможенный склад” приносит ОГТСУ около $10 млн (с НДС). Поэтому даже предложив иностранным партнерам 10 млрд куб. м свободных мощностей ПХГ, Украина сможет заработать на этом всего лишь около $100 млн. Тогда как прекращение транзита российского газа может привести к потере $3 млрд.

При этом сомнительно, что иностранные партнеры будут наперебой бронировать мощности по хранению газа в Украине. Страны Западной Европы или уже обеспечены мощностями для хранения газа в достаточном объеме (как, например, Германия), или же украинские хранилища расположены для них слишком далеко, и прокачка газа на большие расстояния делает хранение в Украине нерентабельным.

Что же касается стран Восточной Европы, у которых мало мощностей для хранения газа, то они вполне могут компенсировать недостаток газа за счет оперативных поставок сжиженного природного газа (СПГ) в случае необходимости.

Плюс к этом нужно добавить и политическую составляющую — пока Украина не заработает репутацию стабильного и надежного партнера, иностранные компании будут заходить в Украину с опаской — и это касается как инвестиций, так и спроса на услуги по хранению газа.

Поэтому в НАК “Нафтогаз України” уже задумались о реформе газового хозяйства, и в том числе — ПХГ. В отчетности компании за 2018 г. указано, что дивизион, ответственный за хранение и транспортировку газа, предлагает привести мощности для хранения в соответствие со спросом путем их оптимизации. Это позволит сократить операционные затраты, связанные с хранилищами, и повысить рентабельность активов ОГТСУ в долгосрочной перспективе.

Александр СУКОВ

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