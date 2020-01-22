|
Канцлерские планы. Зачем Тимошенко открыла фронт борьбы с Западом
22.01.20 , Деловая столица
печать
Юлия Тимошенко не была бы самой собой, если бы не постаралась воспользоваться скандалом вокруг “пленок Гончарука”. Комментируя обнародованные записи совещания у премьера Алексея Гончарука, в которых тот назвал себя профаном в экономике и констатировал некомпетентность президента Владимира Зеленского, лидер “Батьківщини” не сдерживает себя в выражениях. “Ближайшие соратники президента подтвердили то, что и до этого было очевидно всей стране, — у государственного руля стоят профаны, которые совершенно не разбираются в экономике и управлении государством”, — возмущается она.
Конечно, тут можно было бы сказать, что подвернувшейся возможностью поиздеваться над Зе-командой воспользовались все оппозиционные силы. Но в том-то и дело, что не все. Например, лидер “Евросолидарности” Петр Порошенко заявил, что его партия участвовать в раздувании скандала не будет. “Ситуация с записями премьера — это не украинский сценарий, — подчеркнул он. — Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите, на каких каналах вышла атака на украинское правительство, — на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха”. Под последним имелся в виду Игорь Коломойский.
В этой связи примечательны два момента. Во-первых, на чьих телеканалах выступила Тимошенко со своими гневными спичами по поводу “пленок Гончарука”. Это, конечно, не российские каналы, но и не каналы Коломойского, а каналы, которые принято связывать с главой политсовета ОПЗЖ, кумом Путина Виктором Медведчуком.
Второй момент — это кто главная мишень спичей Тимошенко. Складывается впечатление, что Зеленский и Гончарук для Тимошенко — это вовсе не мишени, а всего лишь стрелы, которыми она пытается попасть по своей главной мишени — “злобному и коварному” Западу, чьей марионеткой, дескать, и является Гончарук.
Вот как она ловко переключает внимание с безграмотности Гончарука на якобы происки Запада: “Такие разговоры ключевых игроков команды президента открывают глаза украинскому обществу. Когда они сами это про себя говорят, что премьер не знаком в экономических вопросах — и это во время кризиса, который сегодня переживает страна, — это значит, что кто-то сознательно бросает нас в руки невежд, которые делают то, что им заказали извне”. Этот “кто-то”, этот “заказчик извне” — это именно Запад. Ну и конкретно Джордж Сорос, если присмотреться.
Особенно подробно она рассказала об этом в эфире телеканала NewsOne. “Люди, которые пришли сегодня на высокие должности в Украине, до того работали на гранты глобальных финансовых учреждений. Они уже были агентами влияния здесь за большие деньги. Теперь те, кто их привел к власти, кто десятилетиями держал их на грантах, поняли, что могут сэкономить и заплатить им сполна за счет украинского бюджета”, — поведала лидер “Батьківщини”.
Под “агентами влияния” Тимошенко понимает не одного только Гончарука, а почти весь состав Кабмина и набсоветов госкомпаний. “Из всех министров практически 70% людей, которые не служат Украине, а выполняют внешний заказ. Все члены наблюдательного совета НАК “Нафтогаз”, ключевой компании страны, — иностранцы, они вообще не граждане Украины и выполняют другие задачи. В “Укрзалізниці” — 86% наблюдательного совета являются иностранцами, в “Укрпошті” — 71%, а все остальные — грантовые люди”, — заявила телезрителям Тимошенко.
И вот тут самое время задаться вопросом, чего же она добивается. Прежде всего можно видеть, что она ловит кайф от хайпа. Что она заряжается энергией и получает драйв от самого процесса юзания Зеленского, Гончарука и всей их компании фейсом об тейбл.
Однако политик уровня Тимошенко никогда не думает только о себе, а обязательно заботится еще и об избирателях. И если лидер “Батьківщини” прямым текстом говорит нам о происках “внешних заказчиков”, это значит, что ей сейчас очень важно вбить в наши головы эту мысль. Которая, отметим, проста и потому входит в головы легко.
А теперь самый главный вопрос: почему Тимошенко занялась этим именно сейчас? Она недолюбливает Запад давно (еще с тех пор, как ее правительство поссорилось с МВФ на почве взятых денег и невыполненных обещаний), но раньше эту сторону своей многогранной политической натуры она умело скрывала от посторонних взоров. А тут вдруг, наоборот, решила выставить ее напоказ.
Ответ, в общем-то, кроется в том, что Тимошенко умеет играть в долгие игры. Когда, как гласит избитая сентенция, “нужно просто подождать, пока мимо проплывет труп врага”. До недавнего времени под “мимо проплывет” подразумевался исключительно премьер. И Тимошенко терпеливо ждала, когда Гончарук взбесит Зеленского своей бездарностью. Но, чтобы предлагать Зеленскому себя на пост премьера вместо Гончарука, нужно, конечно, изображать умение договариваться с Западом, а не разоблачать свою с ним глубокую взаимную неприязнь. И не дразнить их обоих (Зеленского и Запад) острым языком.
Короче, именно сейчас у Тимошенко поменялась концепция. Теперь под “мимо проплывет” подразумевается уже вся Зе-команда вместе с самим Зеленским. И это означает, что Тимошенко начала подготовку к досрочным парламентским выборам — именно они должны принести ей как минимум пост премьера. А как максимум — пост канцлера в канцлерской республике (помнится, это была ее идея фикс в позапрошлом году), если удастся упразднить должность президента как дискредитировавшую себя. Конечно, для этого нужно, чтобы более 300 новоизбранных нардепов (а значит, и их избиратели) были настроены решительно против Зеленского. Для этого необходима длительная кампания черного пиара — вот мы и видим ее начало.
Вряд ли Тимошенко сменила концепцию импульсивно — просто под впечатлением от “пленок Гончарука”. Похоже, она имеет серьезные основания рассчитывать на то, что ее премьерство или даже канцлерство будет одобрено Кремлем. И дело тут не только в том, что она получила трибуну на каналах, связываемых с Медведчуком. Объективно Тимошенко имеет гораздо более высокие шансы, чем любой из деятелей ОПЗЖ, привлечь избирателей почти всех регионов, а не только восточных и южных областей. К тому же она не чужая Коломойскому (фактически она была его основной кандидатурой, пока он не решил сыграть в Зеленского). А Коломойскому сейчас позарез нужен именно такой премьер, который будет говорить ему “да”, а Западу — “нет”.
Юрий ВИШНЕВСКИЙ... ...
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
22.01.20, Апостроф
22.01.20, Экономическая правда
22.01.20, Деловая столица
21.01.20
В январе закодируют украинские телеканалы. Почему 4 млн семей лишают спутникового ТВ и что им теперь делать
21.01.20, Страна
Стало мало ртов. Как массовая миграция влияет на внутреннее потребление и что это значит для экономики
21.01.20, Страна
20.01.20
20.01.20, Апостроф
20.01.20, Апостроф
17.01.20
17.01.20, Економічна правда
16.01.20
16.01.20, Деловая столица
16.01.20, Страна
15.01.20
14.01.20
13.01.20
11.01.20
10.01.20
02.01.20
31.12.19
30.12.19
27.12.19
26.12.19