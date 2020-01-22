Канцлерские планы. Зачем Тимошенко открыла фронт борьбы с Западом

Юлия Тимошенко не была бы самой собой, если бы не постаралась воспользоваться скандалом вокруг “пленок Гончарука”. Комментируя обнародованные записи совещания у премьера Алексея Гончарука, в которых тот назвал себя профаном в экономике и констатировал некомпетентность президента Владимира Зеленского, лидер “Батьківщини” не сдерживает себя в выражениях. “Ближайшие соратники президента подтвердили то, что и до этого было очевидно всей стране, — у государственного руля стоят профаны, которые совершенно не разбираются в экономике и управлении государством”, — возмущается она.

Конечно, тут можно было бы сказать, что подвернувшейся возможностью поиздеваться над Зе-командой воспользовались все оппозиционные силы. Но в том-то и дело, что не все. Например, лидер “Евросолидарности” Петр Порошенко заявил, что его партия участвовать в раздувании скандала не будет. “Ситуация с записями премьера — это не украинский сценарий, — подчеркнул он. — Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите, на каких каналах вышла атака на украинское правительство, — на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха”. Под последним имелся в виду Игорь Коломойский.

В этой связи примечательны два момента. Во-первых, на чьих телеканалах выступила Тимошенко со своими гневными спичами по поводу “пленок Гончарука”. Это, конечно, не российские каналы, но и не каналы Коломойского, а каналы, которые принято связывать с главой политсовета ОПЗЖ, кумом Путина Виктором Медведчуком.

Второй момент — это кто главная мишень спичей Тимошенко. Складывается впечатление, что Зеленский и Гончарук для Тимошенко — это вовсе не мишени, а всего лишь стрелы, которыми она пытается попасть по своей главной мишени — “злобному и коварному” Западу, чьей марионеткой, дескать, и является Гончарук.

Вот как она ловко переключает внимание с безграмотности Гончарука на якобы происки Запада: “Такие разговоры ключевых игроков команды президента открывают глаза украинскому обществу. Когда они сами это про себя говорят, что премьер не знаком в экономических вопросах — и это во время кризиса, который сегодня переживает страна, — это значит, что кто-то сознательно бросает нас в руки невежд, которые делают то, что им заказали извне”. Этот “кто-то”, этот “заказчик извне” — это именно Запад. Ну и конкретно Джордж Сорос, если присмотреться.

Особенно подробно она рассказала об этом в эфире телеканала NewsOne. “Люди, которые пришли сегодня на высокие должности в Украине, до того работали на гранты глобальных финансовых учреждений. Они уже были агентами влияния здесь за большие деньги. Теперь те, кто их привел к власти, кто десятилетиями держал их на грантах, поняли, что могут сэкономить и заплатить им сполна за счет украинского бюджета”, — поведала лидер “Батьківщини”.

Под “агентами влияния” Тимошенко понимает не одного только Гончарука, а почти весь состав Кабмина и набсоветов госкомпаний. “Из всех министров практически 70% людей, которые не служат Украине, а выполняют внешний заказ. Все члены наблюдательного совета НАК “Нафтогаз”, ключевой компании страны, — иностранцы, они вообще не граждане Украины и выполняют другие задачи. В “Укрзалізниці” — 86% наблюдательного совета являются иностранцами, в “Укрпошті” — 71%, а все остальные — грантовые люди”, — заявила телезрителям Тимошенко.

И вот тут самое время задаться вопросом, чего же она добивается. Прежде всего можно видеть, что она ловит кайф от хайпа. Что она заряжается энергией и получает драйв от самого процесса юзания Зеленского, Гончарука и всей их компании фейсом об тейбл.

Однако политик уровня Тимошенко никогда не думает только о себе, а обязательно заботится еще и об избирателях. И если лидер “Батьківщини” прямым текстом говорит нам о происках “внешних заказчиков”, это значит, что ей сейчас очень важно вбить в наши головы эту мысль. Которая, отметим, проста и потому входит в головы легко.

А теперь самый главный вопрос: почему Тимошенко занялась этим именно сейчас? Она недолюбливает Запад давно (еще с тех пор, как ее правительство поссорилось с МВФ на почве взятых денег и невыполненных обещаний), но раньше эту сторону своей многогранной политической натуры она умело скрывала от посторонних взоров. А тут вдруг, наоборот, решила выставить ее напоказ.

Ответ, в общем-то, кроется в том, что Тимошенко умеет играть в долгие игры. Когда, как гласит избитая сентенция, “нужно просто подождать, пока мимо проплывет труп врага”. До недавнего времени под “мимо проплывет” подразумевался исключительно премьер. И Тимошенко терпеливо ждала, когда Гончарук взбесит Зеленского своей бездарностью. Но, чтобы предлагать Зеленскому себя на пост премьера вместо Гончарука, нужно, конечно, изображать умение договариваться с Западом, а не разоблачать свою с ним глубокую взаимную неприязнь. И не дразнить их обоих (Зеленского и Запад) острым языком.

Короче, именно сейчас у Тимошенко поменялась концепция. Теперь под “мимо проплывет” подразумевается уже вся Зе-команда вместе с самим Зеленским. И это означает, что Тимошенко начала подготовку к досрочным парламентским выборам — именно они должны принести ей как минимум пост премьера. А как максимум — пост канцлера в канцлерской республике (помнится, это была ее идея фикс в позапрошлом году), если удастся упразднить должность президента как дискредитировавшую себя. Конечно, для этого нужно, чтобы более 300 новоизбранных нардепов (а значит, и их избиратели) были настроены решительно против Зеленского. Для этого необходима длительная кампания черного пиара — вот мы и видим ее начало.

Вряд ли Тимошенко сменила концепцию импульсивно — просто под впечатлением от “пленок Гончарука”. Похоже, она имеет серьезные основания рассчитывать на то, что ее премьерство или даже канцлерство будет одобрено Кремлем. И дело тут не только в том, что она получила трибуну на каналах, связываемых с Медведчуком. Объективно Тимошенко имеет гораздо более высокие шансы, чем любой из деятелей ОПЗЖ, привлечь избирателей почти всех регионов, а не только восточных и южных областей. К тому же она не чужая Коломойскому (фактически она была его основной кандидатурой, пока он не решил сыграть в Зеленского). А Коломойскому сейчас позарез нужен именно такой премьер, который будет говорить ему “да”, а Западу — “нет”.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ

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