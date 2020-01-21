|
В январе закодируют украинские телеканалы. Почему 4 миллиона семей лишают спутникового ТВ и что им теперь делать
21.01.20
печать
Украинские телеканалы завершают свое спутниковое вещание в открытом доступе. С 28 января 23 популярных канала будут закодированы. Это значит, что они попросту исчезнут с экрана у тех, кто смотрел телевизор со спутникового вещания бесплатно.
Речь примерно о 4 миллионах домохозяйств в Украине. После этой даты смотреть Интер, 1+1, СТБ, Новый канал, ICTV и другие популярные каналы можно будет только в составе спутниковых операторов за дополнительную плату.
Изначально полное кодирование обещали с 20 января, но затем его пришлось перенести на 28 число этого же месяца. Причиной стало то, что два действующих спутниковых оператора получили так много обращений на подключение ТВ-услуг, что не успевают обработать все заявки до 20 января.
Разбирались, что значит кодирование каналов, кого оно коснется и что делать, чтобы продолжать смотреть телевизор.
Что значит кодирование каналов
Изменения коснутся только тех, кто смотрел телевизор бесплатно, через открытый спутник. Для абонентов платного спутника, цифрового эфирного телевидения (Т2), кабельного и интернет-телевидения ничего не изменится.
Кодируются только развлекательные каналы. Информационные каналы остаются в открытом доступе на спутнике. Кодирование коснется 23 каналов: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бигуди, Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, Украина, НЛО TV, Индиго TV.
Среди каналов, которые кажутся в открытом доступе — “Украина 24”, который начал работать с января и принадлежит Ринату Ахметову
Зачем это нужно
Четыре медиагруппы — 1+1 media, Украина, StarLightMedia и Inter Media Group — называют три причины такого решения.
Первая — развивать рынок платного телевидения.
Вторая — улучшить контент и качество изображения, которое обещают после кодирования сигнала (с 2020 года спутниковое телевидение будет доступно в формате HD).
Третье — борьба с пиратством. В Украине фактически все обладатели спутниковой тарелки, к которой добивает сигнал, могут бесплатно смотреть каналы, что противоречит европейскому законодательству. Закупая зарубежные фильмы, сериалы и программы, телеканалы должны давать гарантию правообладателям, что доступ к их продукту будет защищен.
При этом в Нацсовете мнения по поводу кодирования спутникового сигнала разделились. некоторые его члены считали, что это целесообразно только в стране, где нет оккупированных территорий, ведь приобрести необходимый для просмотра тюнер можно только на неоккупированной территории Украины, то есть в Крыму, Донецке и Луганске не смогут смотреть украинские каналы со спутника.
Что делать
С ноября прошлого года тем, кто смотрит ТВ бесплатно со спутника, начали напоминать о грядущем кодировании. В прайм-тайм на краткое время у них отключали видеосигнал и на черных экранах появлялось такое напоминание.
Такие надписи с конца 2019 года периодически появляются на экранах у зрителей, которые не смогут смотреть ТВ после кодировки
Чтобы продолжать пользоваться спутниковым телевидением, нужно:
оформить подписку на DTH-платформы. Их в Украине всего две — Viasat и XtraTV (Viasat находится в “родственных” отношениях с 1+1 media — среди совладельцев менеджмент телегруппы, а Xtra TV — бренд платного спутникового телевидения, который входит в структуру холдинга “Медиа Группа Украина”). За пользование их услугами придется платить отдельно. Стандартный пакет обойдется от 49 грн в месяц, премиум — 249 грн. Точные тарифы указаны на сайтах провайдеров.
купить новый тюнер, который поддерживает кодировку VERIMATRIX и имеет доступ к платному контенту официальных спутниковых операторов. Рекомендованная цена на такой тюнер — 1 099 грн.
Можно отказаться от спутникового телевидения и перейти на другие варианты просмотра телевизора. Например, на цифровое эфирное телевидение Т2. Там закодированные каналы будут в открытом доступе. Для этого нужно купить эфирную антенну и цифровой приемник Т2 ( в современных телевизорах этот приемник встроен). Но для начала следует убедиться, что в вашем регионе есть покрытие “цифрой”.
Можно выбрать IPTV - телевидение+интернет. Возможно, у вас уже есть провайдер, который предоставляет услугу “интернет + ТВ”, тогда нужно будет оформить такую услугу у своего провайдера.
Или оформить подписку на OTT. Она подойдет, если у вас качественный интернет. Поставщика услуг можно выбрать самостоятельно — он подключит вас к сигналу через интернет. Примеры сервисов ОТТ в Украине — Megogo, Divan. TV, Oll. TV, Omega TV, YouTV, Sweet. TV и др. Принцип работы от IPTV отличается тем, что абоненты не привязаны к сети оператора и могут получить услугу в любой точке Украины
Еще один вариант продолжать смотреть ТВ — кабельное телевидение.... ...
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
Стало мало ртов. Как массовая миграция влияет на внутреннее потребление и что это значит для экономики
21.01.20, Страна
20.01.20
20.01.20, Апостроф
20.01.20, Апостроф
17.01.20
17.01.20, Економічна правда
16.01.20
16.01.20, Деловая столица
16.01.20, Страна
15.01.20
Китайские экспортеры труб даже не стремятся покрыть свои издержки – гендиректор Интерпайпа про китайский бизнес в Украине
15.01.20, Silk Bridge
15.01.20, Деловая столица
15.01.20, Апостроф
15.01.20, Апостроф
14.01.20
13.01.20
11.01.20
10.01.20
02.01.20
31.12.19
30.12.19
27.12.19
26.12.19