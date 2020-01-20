От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Переход на контрактную армию являлся одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Однако вместо этого президент не только продлил призыв на срочную службу в 2020 году, но и снизил возраст для призывников до 18 лет. О том, ради чего было принято данное решение, читайте в материале “Апострофа”.

Украина возвращается к практике призыва на срочную военную службу с 18-летнего возраста. Соответствующий указ о сроках проведения очередных призывов граждан Украины в 2020 году был подписан президентом Владимиром Зеленским 16 января. Документом предусматривается призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья граждан мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста. Исключение составят призывники, имеющие отсрочку. Призыв на военную службу будет проходить традиционно в два периода — апрель — июнь и октябрь — декабрь. В эти же сроки будет осуществляться увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки.

В 2013 году министр обороны Павел Лебедев заявил о переходе на контрактную форму комплектования армии. Осенний призыв того года должен был стать последним. Однако после агрессии России в 2014 году призыв на срочную военную службу был возобновлен. Позднее президент Петр Порошенко подписал указ, которым изменил призывной возраст с 20 до 27 лет. Эта практика соблюдалась до этого года. Впрочем, есть один нюанс: призывной возраст в Украине все это время составлял 18-27 лет — эта норма закреплена в законе о воинской обязанности и военной службе до сих пор. Несмотря на практику последних лет, изменения в соответствующий закон внесены не были.

Как объяснил “Апострофу” руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, законодательство предусматривает, что категории и количество граждан, подлежащих призыву, определяет Верховный главнокомандующий (то есть, президент) совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил. Поэтому никаких нарушений законодательства в данном решении Зеленского нет.

“В 2015 году в стране была обостренная военная обстановка, поэтому вернулись к практике срочных призывов. Была мысль, что в 20 лет призывники уже находятся в зрелом возрасте, и смогут выполнять боевые задачи в тылу. Кроме того, продолжала действовать программа по переходу на профессиональную армию”, — объясняет он изданию.

Впрочем, стоит отметить, что военная обстановка остается “обостренной” и сейчас. Конечно, интенсивность боев по сравнению с 2014-2015 годов существенно снизилась, но опасность эскалации на Донбассе сохраняется. Более того, военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.

Тут стоит вспомнить, что переход на профессиональную комплектацию армии был одним из предвыборных обещаний Зеленского в ходе президентской кампании. В команде будущего президента обещали отказаться от “позорного принудительного призыва”, сделав армию добровольной и профессиональной. Однако уже в октябре 2019 года в Офисе президента заговорили о призыве на срочную службу 18-летних граждан. Данная инициатива была поддержана Генштабом.

Логика данного решения следующая: в 20 лет украинцы, дескать, уже думают о создании семьи и построении карьеры, а службу в армии рассматривают, как препятствие в жизни. Впрочем, есть подозрение, что снижение возрастного ценза связано со срывами мобилизационных кампаний последних годов, что свидетельствует о дефиците желающих идти в армию. Еще хуже дело обстоит с контрактниками: за последних два года они массово увольняются из Вооруженных сил.

“Ситуация усугубилась после того, как контрактникам разрешили увольняться до окончания особого периода. В Минобороны прямо заявляют о некомплекте по многих должностям, который теперь нужно закрывать. Множество призывников уклоняются от прохождения службы, в некоторых областях в 2017-2018 годах, мы даже видели продолжение сроков проведения призыва. Думаю, эти факторы стали причиной возврата к призыву с 18 лет”, — пояснил “Апострофу” Мусиенко.

В 2019 году из ВСУ уволились около 30 тыс. личного состава опытных кадровых военнослужащих. Это более 10% общей численности нашей армии, которая составляет 250 тыс. Новые контракты заключили более 20 тыс. военнослужащих. Среди основных причин оттока кадров называют низкий уровень денежного довольствия, материальные и жилищные проблемы. В государственном бюджете 2020 года на потребности Минобороны выделено 116,1 млрд грн. Впрочем, о повышении денежного довольствия личного состава пока не сообщалось.

Бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов отмечает, что возвращение к призыву 18-летних ребят является последствием действий, проведенных бывшим президентом Порошенко.

“Из армии идут кадры, поэтому, если Зеленский хочет сохранить обороноспособность страны, сейчас нужно возвращать призыв 18-летних. Недавно была представлена программа развития ВСУ с четкими кратко- и долгосрочными планами. Если она будет выполняться, то в течение 3-5 лет, мы постепенно сможем перейти на контрактную комплектацию армии. В 2005 году у нас уже была разработана программа перехода на контракт, тогда это позволило полностью отказаться от призыва в Государственной пограничной службе”, — сказал “Апострофу” Жданов.

Но реально ли перевести всю армию на контрактные “рельсы” без ущерба для обороноспособности страны? По мнению экспертов, все зависит от того, как власть будет осуществлять данный процесс, от финансовых ресурсов и сроков реализации этого проекта.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что к концу 2020 года будет определена возможность полного перехода на контрактную армию. До этого нужно утвердить окончательную структуру ВСУ, определить планы и угрозы в сфере безопасности.

Главная проблема состоит в том, что возвращение к призыву 18-летних не повысит желание украинцев отдавать долг Родине. И точно не принесет репутационных дивидендов президенту Зеленскому и его политической силе.

Есть и другой важнейший нюанс: вчерашние школьники не заменят опытных солдат-контрактников. В то же время отток кадров из армии, особенно на фоне продолжающейся военной агрессии Российской Федерации, не позволяет говорить о полном переходе на контрактную комплектацию. Поэтому призыв 18-летних парней выглядит не как подготовка к реформе армии, а как банальное залатывание дыр…

Максим МУХИН

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...