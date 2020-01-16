Тайны зеленого двора. Кто кого подсиживает в коридорах власти

Наличие огромного числа анонимных Телеграмм-каналов, связанных с разными группами влияния на Банковой, позволяет постоянно нагнетать обстановку внутри окружения президента Владимира Зеленского и плести разнообразные интриги. “Деловая столица” постаралась обобщить разрозненные “сливы” о противостояниях внутри властной команды и выделить главные линии интриг в борьбе за влияние на главу государства.

Гончарук против Разумкова

Telegram-канал “Темный рыцарь” поделился печалью о том, что “в верхушке власти развернулась ожесточенная борьба”: против спикера парламента Дмитрия Разумкова играют руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его зам Кирилл Тимошенко, глава парламентской фракции партии “Слуга народа” Давид Арахамия и премьер Алексей Гончарук, “для которого взять верх — единственный шанс не вылететь с позором и треском за полную профнепригодность”.

“Вся эта компания активно накручивает президента, внушая ему мысль, что в провалах голосований виноват Разумков, который якобы не может собрать голоса. При этом какое отношение к собирательству голосов, которым занимается Арахамия, имеет Разумков, никому не известно”, — рассказывает канал. По его сведениям, Разумков уже попал в президентскую опалу — “исключен из лиц, участвующих в совещаниях в ситуационной комнате”.

В этой связи канал решил с особым цинизмом проехаться по Гончаруку: “Проблема гончарукизма в том, что авторитет Разумкова в парламенте очень высокий, а авторитет самого премьера — нулевой. Воровские инициативы Кабмина откровенно бесят депутатов, особенно на фоне гигантских премий, которые министры и их замы выписали сами себе. Кроме того, никакой другой кандидатуры на пост спикера у фракции нет в принципе и быть не может. Депутаты прекрасно знают, что парламентские выборы выиграл Разумков, а Гончарук никто и звать никак — даже на нынешнем посту”.

Канал прогнозирует, что “в ближайшее время ситуация обострится, и депутатам рано или поздно придется определиться, хотят ли они быть мальчиками для битья. И девочками. За пятерку в месяц”, которую членам фракции СН платит в конвертах точно не Разумков.

“Антисоросята” против Гончарука

В свою очередь нардеп Макс Бужанский из фракции СН рассказал об ответных ударах по Гончаруку со стороны Разумкова и лояльной к нему части фракции СН. Парламент по инициативе Разумкова затребовал “отчет по поводу космических премий, нарисованных себе заместителями министров и руководителями госпредприятий. На первый раз предложим прийти в сознание добровольно, если нет, фракция настроена выгонять пачками, пусть эффективные менеджеры ищут себя в бизнесе, а не паразитируют на бюджете”.

“Коллеги обратили внимание на очень интересную деталь. Мегапремии в Кабмине получили только люди Гончарука. А те, кто не его или не от него, не получили”, — уточнил Бужанский.

Его коллега по фракции Александр Дубинский связывает Гончарука и близких к нему людей в руководстве министерств и госкомпаний (включая замгендиректора госконцерна “Укроборонпром” Мустафу Найема) с фондом “Возрождение” Джорджа Сороса. “Соросята сильно с премиями подставились. Вешать борды надо: “Морда Найема, место работы “Укроборонпром”, зарплата 310 тыс. грн. Слоган: Конец эпохи бедности”. И так по каждому грантоеду. Чтобы благодарное население, только завидев соросенка, сразу начинало воспитательные упражнения”.

После сообщений о том, что состоялся отчет правительства Гончарука перед Зеленским, свежими слухами поделился политолог Тарас Березовец. “То, что решили оставить Гончарука, подтверждаю. А по министрам пока определенности нет. Точно известно, что много плохих слов прозвучало от Зе из-за разразившегося скандала с повышением министерских зарплат и премий. И отчет правительства в Раде по этой теме 17 января только часть истории. Зе, как заколдованный, ориентируется на социологию и фокус-группы. И если они покажут (а они наверняка покажут), что народ озверел от премий в полмиллиона гривень, то головы полетят. Потому время Ч в части отставок нескольких министров сохраняется минимум до марта”, — спрогнозировал он.

А вот сайт tZEinform уверен, что Гончарук будет уволен тоже: “Окончательно стало ясно, что Зеленский планирует отставку премьер-министра и замену части министров на март”.

“Соросята” против Богдана

Telegram-канал “Резидент”, передал рассказ своего источника в фонде “Возрождение”. По словам источника, прошел мозговой штурм с основными экспертами и журналистами, на котором обсуждали, как выйти из скандальной ситуации с премиями. Эксперты предложили объяснять, что это вывод зарплат министров и топ-менеджеров госкомпаний из тени и честная работа на благо украинцев, а не олигархов. “Медийное направление запустит трек с принципиальной позицией новых министров и [разоблачит] заказной характер информационной кампании против прозападных технократов, которые отказались участвовать в коррупционных схемах. Плюс принято решение сдвинуть акцент, что это конец года и премии большинству выдали одноразово, а не на постоянной основе”, — анонсировал канал.

Его источник добавил, что выдача премий необходима была западным фондам, чтобы освободить финансирование и перенаправить ресурсы на новые информационные проекты. “Никто не просчитал общественный резонанс таких действий, а сейчас начали искать выход из ситуации. В фонде “Возрождение” считают инициатором кампании по дискредитации министров и соросовских чиновников Игоря Коломойского”, — передал канал и со ссылкой на тот же источник сообщил, что “принято решение начать ответную информационную кампанию против людей Коломойского во власти, а основной удар направить на главу Офиса президента. Поставлена задача любыми способами добиться отставки Андрея Богдана, а международные партнеры и послы западных стран усилят давление на Владимира Зеленского, чтобы президент перестал поддерживать главу ОП”.

Ермак вместо Богдана

Telegram-канал Shadow Anonymous сообщает, что Андрея Богдана на посту руководителя президентского офиса заменят на Андрея Ермака, который сейчас работает советником Зеленского. 13 января Богдана первый раз не пригласили на совещание силовиков с президентом. А потом вообще беспрецедентная тема — не пустили на встречу президента с председателем СБУ Иваном Бакановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым. “Отчего Андрюша впервые ох*ел и понял, что в двери президента нужно иногда стучаться. А возможно, даже прислушиваться не только к своим мыслям, а и к мнению гаранта. Но, видимо, уже поздно, — злорадствует канал. — Андрей Ермак формирует дублирующую команду и готов по щелчку товарищей из “95 квартала” овладеть высотой под названием глава Офиса президента. Вести себя вежливо как с президентом, так и с окружающими, не гадить главе государства, а также главе СБУ и МВД он умеет”.

Telegram-канал “Легитимный” дает несколько иную раскладку по ситуации во власти. “Сейчас коалиция против Андрея Богдана собралась мощная и ситуативно, и медийно, они якобы достигли своего, глава ОП отодвинут публично от сопровождений президента. У многих сложилось впечатление, что глава ОП потерял вес. Источник сообщает, что на данный момент Андрея Богдана никто снимать не будет с должности главы Офиса президента и его роль не изменилась, как и его “авторитет”. Зеленского просят “западные партнеры” и даже наши “соседи” [Кремль] убрать главу ОП, который якобы сильно связан с ИВК [Коломойским], но президент не спешит жечь мосты, а проводит политику сдерживания всех центров влияния. Группа “Квартал” на данный момент очень хитро играет со всеми геополитическими игроками и внутренними финансовыми группами, тем самым увеличивая свой вес, но не стоит забывать, что “группа Сороса” это ситуативная коалиция, как и все ФГ [финансовые группы], которые завтра могут стать оппонентами и даже противниками Зеленского. Сейчас идут торги в ОП и в коридорах властных кабинетов. Интриги и договорняки каждый день меняются. Сейчас все очень непостоянно”, — констатирует канал и пророчит в начавшемся новом политическом сезоне “неожиданные и резкие повороты”.

Ермак против Данилова

О линии конфликта между Ермаком и Даниловым рассказал Тарас Березовец. “Главным козлом отпущения в результате катастрофы Боинга, видимо, станет секретарь СНБО Алексей Данилов. Он озвучил версию попадания ракеты и даже намекнул на то, что она была российской, за несколько дней до официального признания вины Ираном. Выступление Зеленского вынуждены были срочно переписывать из-за комментариев Данилова, которыми он выдал “страшную тайну”. Украинские специалисты установили основную версию тогда, когда Зеленский все отрицал. Вроде как Зеленский пришел в ярость от откровений Данилова. Всю коммуникацию по катастрофе вел Андрей Ермак. Он же настаивал на том, что Зеленский должен молчать до последнего. Но в отставку уйдет не Ермак, а Данилов, который единственный из всех был в Украине и дал возможность спасти лицо”, — отметил политолог.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что в Маскате (Оман) Зеленский встречался с помощником Путина Владиславом Сурковым, Березовец подчеркнул: “Известно, что Сурков борется за влияние на украинском направлении с вице-премьером Дмитрием Козаком. У Суркова есть визави с украинской стороны, Андрей Ермак. Ермак тоже почему-то единственный из официальных лиц оказался на отдыхе с Зеленским в Омане”.

Крайней сделают Бабак

“Темный рыцарь” сообщил вести из Кабмина: “У нас, кажется, определили, кого из министров выпрут первым. Это Алена Бабак, министр развития общин и территорий”. По сведению канала, она “ухитрилась за несколько месяцев поср*ться со всеми, с кем только можно”, и даже “Гончарук, который до этого был сторонником Бабак, начал по-тихому от нее открещиваться”. “А в Кабмин и ОП потянулись те, кто хочет занять уже почти вакантное место министра. Там и депутаты из профильного комитета, и даже парочка губернаторов. Так что ждем, кто займет сладкое место”, — говорит “Темный рыцарь”.

Блогер CommanderX тоже предрекает “скорое увольнение” Бабак. “Не оправдала доверия. Алена благополучно завалила общение с местными элитами, вылившееся в групповое обращение мэров, в котором они требуют от Зеленского притормозить с турборежимом. Местные элиты не хотят работать в ручном режиме и получать бабло под распил через префектов или ездить на поклон в Офис. Учитывая, что по ряду округов пацаны благополучно сформировали несколько кадровых наборов из подконтрольных людей в местные СН, то угроза переноса выборов с осени на весну их абсолютно не пугает. Поэтому в регионах совершенно не стесняются мочить Зеленского и Гончарука за тарифы, продажу земли и усиление давления фискалов. Конструктивный диалог маловероятен”, — отмечает блогер.

Пальчевский задвинул Ткаченко

Студия Klymenko Time экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, известного как “кошелек Януковича”, рассказывает о битве за право стать кандидатом на пост мэра Киева от СН между Андреем Пальчевским и Александром Ткаченко. Пальчевский запустил в Telegram соцопрос некоего малоизвестного Центра гражданского развития “Интеракция”, по которому он на втором месте после Виталия Кличко с рейтингом поддержки 15,1% против 23,7%. На фоне этой атаки Александр Ткаченко отошел в сторону. “Либо в правящей партии решили его не выдвигать в мэры Киева, — предполагает Klymenko Time, — либо в СН и группах внутри партии пока наблюдают, кто же победит в конкуренции финансами и популярностью у киевлян. Своеобразный партийный праймериз”.

Юрий ВИШНЕВСКИЙ

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