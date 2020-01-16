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Деньги тратят на зарплаты менеджменту, а не на ремонты. Почему в Украине горят пассажирские поезда

16.01.20 , Страна
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Издание разбиралась, почему в нашей стране горят локомотивы “Укрзализныци” — компании, которую “реформируют” уже несколько лет.

Причем “реформаторы” получают зарплаты в шестизначных цифрах.

Пожар в Черниговской области

13 января в Черниговской области сгорел локомотив электрички №785 “Шостка — Киев”. Инцидент произошел между станциями “Халимоново” и “Бахмач”. В поезде находились 254 пассажиров и 11 человек персонала. Вагоны с пассажирами были отцеплены и находились на безопасном расстоянии от возгорания, сообщили в ГСЧС.

Огнем повреждено оборудование, агрегаты, внутренняя облицовка и конструктивные элементы электролокомотива, а также лакокрасочное покрытие на площади 5 кв.м. Во время тушения пожара в отцепленными вагонах, было освещение и отопление.

Погибших и травмированных нет. Из-за происшествия 16 поездов от Конотопа в Киев прибыли с задержкой.

12 января в Сумской области в кабине дизель-поезда, который направлялся в Мерчик Харьковской области, вспыхнул пожар. Инцидент произошел около 15:45 на железнодорожной станции ”Боромля” недалеко от Тростянца.

По словам свидетелей, пассажиров эвакуировали из поезда, в результате пожара никто не пострадал. Железнодорожники сами начали тушить пожар с помощью огнетушителей. Затем пострадавший вагон отсоединили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами отбуксировали на станцию “Смородино”.

Спасатели прибыли на место происшествия через несколько минут после возгорания. В течение часа пожар окончательно ликвидировали. В тушении возгорания помогал пожарный поезд поезд станции “Смородино”. Повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 квадратных метров. Задержки в движении других поездов не было.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки тепловоза.

“Возгорания локомотивов станут постоянной практикой”

Экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава прокомментировал “Стране” пожары в поездах:

“В последнее время локомотивы УЗ горят регулярно — только вчера загорелся электровоз ЧС4 с пассажирским составом в Черниговской области, за день до этого пригородный дизель-поезд ДР1А в Сумской области.

Главная причина — плохое техническое состояние подвижного состава, отсутсвие запчастей и нарушение норм по их плановым ремонтам. Попросту говоря, “Укрзализниця” не выделят деньги в необходимом количестве на ремонты и, соответственно, поддержание надлежащего технического состояния локомотивов.

Запчастей закупают только 10% от годовой потребности. В итоге стали нормой случаи, когда локомотив выходит на линию с 1-2, а то и тремя неработающими электродвигателями. Хотя по всем правилам эксплуатировать такую технику нельзя.

Считаю, что по суммам все регламентные работы вполне подъемные для УЗ. Но в компании почему-то предпочитают тратить огромные деньги на зарплаты менеджменту, а не на ремонты. К примеру, согласно публичной отчетности государственной компании УЗ член её набсовета получает в среднем 588 тысяч гривен в месяц, член правления — 733 тысячи.

В программе реформирования УЗ, которую Кабмин утвердил в конце прошлого года, нет ни слова об обновлении подвижного состава, ни о реконструкции ж/д для повышения скоростного режима, ни о повышении доступности ж/д транспорта. То есть, становится очевидным, что и в будущем ситуация не улучшится. Возгорания локомотивов станут постоянной практикой, и остается только надеятся, что не дойдет до человеческих жертв”, — считает Кава.

Директор по маркетингу компании “Вертикаль” (экспедиторские услуги по ж/д перевозкам) Андрей Воронцов также настроен пессимистично.

“На УЗ тяга совсем убитая — локомотивов не хватает, они эксплуатируются просто на износ. Отсюда и постоянные ЧП, в том числе, и возгорания. О массовом нарушении сроков я вообще не говорю — это стало традицией. К примеру, зерновоз в среднем идет по Украине 20 дней, а в некоторых случаях и больше месяца. Больше половины перевозок осуществляется с нарушением сроков. Причем, если ранее УЗ несла хоть какую ответственность по срокам, скажем, можно было судиться по этому поводу и получать компенсации, то теперь нет и этого. Компания в новых договорах вообще сняла с себя любую ответственность. Если, скажем, загорается локомотив, то бессмысленно требовать компенсаций — груз же не затронут, просто теряется время за замену локомотива.

Самая плачевная ситуация на Львовской железной дороге, плохо идет движение также на Юго-Западной ж/д. Более -менее нормально достоят дела разве что по Одесской ж/д, где идут грузы в порт”, — сказал Воронцов “Стране”.

Людмила КСЕНЗ

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