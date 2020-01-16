|
Деньги тратят на зарплаты менеджменту, а не на ремонты. Почему в Украине горят пассажирские поезда
Издание разбиралась, почему в нашей стране горят локомотивы “Укрзализныци” — компании, которую “реформируют” уже несколько лет.
Причем “реформаторы” получают зарплаты в шестизначных цифрах.
Пожар в Черниговской области
13 января в Черниговской области сгорел локомотив электрички №785 “Шостка — Киев”. Инцидент произошел между станциями “Халимоново” и “Бахмач”. В поезде находились 254 пассажиров и 11 человек персонала. Вагоны с пассажирами были отцеплены и находились на безопасном расстоянии от возгорания, сообщили в ГСЧС.
Огнем повреждено оборудование, агрегаты, внутренняя облицовка и конструктивные элементы электролокомотива, а также лакокрасочное покрытие на площади 5 кв.м. Во время тушения пожара в отцепленными вагонах, было освещение и отопление.
Погибших и травмированных нет. Из-за происшествия 16 поездов от Конотопа в Киев прибыли с задержкой.
12 января в Сумской области в кабине дизель-поезда, который направлялся в Мерчик Харьковской области, вспыхнул пожар. Инцидент произошел около 15:45 на железнодорожной станции ”Боромля” недалеко от Тростянца.
По словам свидетелей, пассажиров эвакуировали из поезда, в результате пожара никто не пострадал. Железнодорожники сами начали тушить пожар с помощью огнетушителей. Затем пострадавший вагон отсоединили, а сам поезд с четырьмя пассажирским вагонами отбуксировали на станцию “Смородино”.
Спасатели прибыли на место происшествия через несколько минут после возгорания. В течение часа пожар окончательно ликвидировали. В тушении возгорания помогал пожарный поезд поезд станции “Смородино”. Повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 квадратных метров. Задержки в движении других поездов не было.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки тепловоза.
“Возгорания локомотивов станут постоянной практикой”
Экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава прокомментировал “Стране” пожары в поездах:
“В последнее время локомотивы УЗ горят регулярно — только вчера загорелся электровоз ЧС4 с пассажирским составом в Черниговской области, за день до этого пригородный дизель-поезд ДР1А в Сумской области.
Главная причина — плохое техническое состояние подвижного состава, отсутсвие запчастей и нарушение норм по их плановым ремонтам. Попросту говоря, “Укрзализниця” не выделят деньги в необходимом количестве на ремонты и, соответственно, поддержание надлежащего технического состояния локомотивов.
Запчастей закупают только 10% от годовой потребности. В итоге стали нормой случаи, когда локомотив выходит на линию с 1-2, а то и тремя неработающими электродвигателями. Хотя по всем правилам эксплуатировать такую технику нельзя.
Считаю, что по суммам все регламентные работы вполне подъемные для УЗ. Но в компании почему-то предпочитают тратить огромные деньги на зарплаты менеджменту, а не на ремонты. К примеру, согласно публичной отчетности государственной компании УЗ член её набсовета получает в среднем 588 тысяч гривен в месяц, член правления — 733 тысячи.
В программе реформирования УЗ, которую Кабмин утвердил в конце прошлого года, нет ни слова об обновлении подвижного состава, ни о реконструкции ж/д для повышения скоростного режима, ни о повышении доступности ж/д транспорта. То есть, становится очевидным, что и в будущем ситуация не улучшится. Возгорания локомотивов станут постоянной практикой, и остается только надеятся, что не дойдет до человеческих жертв”, — считает Кава.
Директор по маркетингу компании “Вертикаль” (экспедиторские услуги по ж/д перевозкам) Андрей Воронцов также настроен пессимистично.
“На УЗ тяга совсем убитая — локомотивов не хватает, они эксплуатируются просто на износ. Отсюда и постоянные ЧП, в том числе, и возгорания. О массовом нарушении сроков я вообще не говорю — это стало традицией. К примеру, зерновоз в среднем идет по Украине 20 дней, а в некоторых случаях и больше месяца. Больше половины перевозок осуществляется с нарушением сроков. Причем, если ранее УЗ несла хоть какую ответственность по срокам, скажем, можно было судиться по этому поводу и получать компенсации, то теперь нет и этого. Компания в новых договорах вообще сняла с себя любую ответственность. Если, скажем, загорается локомотив, то бессмысленно требовать компенсаций — груз же не затронут, просто теряется время за замену локомотива.
Самая плачевная ситуация на Львовской железной дороге, плохо идет движение также на Юго-Западной ж/д. Более -менее нормально достоят дела разве что по Одесской ж/д, где идут грузы в порт”, — сказал Воронцов “Стране”.
Людмила КСЕНЗ... ...
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
16.01.20, Деловая столица
15.01.20
Китайские экспортеры труб даже не стремятся покрыть свои издержки – гендиректор Интерпайпа про китайский бизнес в Украине
15.01.20, Silk Bridge
15.01.20, Деловая столица
15.01.20, Апостроф
15.01.20, Апостроф
14.01.20
14.01.20, Деловая столица
14.01.20, Деловая столица
13.01.20
13.01.20, КоммерсантЪ
11.01.20
11.01.20, Апостроф
10.01.20
10.01.20, Страна
02.01.20
31.12.19
30.12.19
27.12.19
26.12.19
24.12.19