Китайские экспортеры труб даже не стремятся покрыть свои издержки – гендиректор Интерпайпа про китайский бизнес в Украине

Украинская промышленная компания «Интерпайп» обратилась в Министерство экономического развития и торговли с жалобой на демпинг со стороны китайских производителей труб. Портал Silkbridge.info попросил генерального директора «Интерпайпа» Фади Храйбе подробнее рассказать о мотивах подачи жалобы, а также о взаимодействии украинского бизнеса с китайским рынком.

— ИНТЕРПАЙП заявил о существенных потерях в связи с демпингом китайских производителей труб на украинском рынке. Продолжается ли эта тенденция?

Если в 2017 году Украина импортировала из Китая где-то 22 тыс. т труб, то в 2018-м было завезено уже свыше 38 тыс. т. То есть, за один календарный год объем импорта увеличился почти в два раза. Такой темп сохраняется и сейчас при том, что емкость украинского рынка в 2019 году сократилась из-за прекращения закупок со стороны «Укргаздобычи».

Хотел бы заметить, что мы не против конкуренции. Но многие просто не понимают, что такое демпинг. Это когда поставщик продает на рынке товар по цене, которая экономически не обоснована, он на нем не зарабатывает.

Почему во всем мире этим известны китайские металлурги? Во-первых, у них большой внутренний рынок, соответственно, основную часть прибыли они зарабатывают именно там. Но исторически на них оказывалось давление со стороны государства, чтобы определенная часть металлопродукции экспортировалась за пределы Китая (причем устанавливаются жесткие квоты), и тем самым в страну заводилась валюта.

Именно поэтому на многих рынках — американском, европейском, ближневосточном — они продают ниже себестоимости, только чтобы обеспечить приход валюты. При этом тот объем экспорта (20, 40 или даже 100 тыс. т) для китайских компаний, которые производят десятки миллионов тонн, незначителен. Они могут и бесплатно поставить в Украину метпродукцию.

Мы за конкуренцию, но мы не можем конкурировать с производителями, которые не то что не зарабатывают, но даже не стремятся покрыть свои издержки. А в процессе антидемпингового расследования МЭРТ запросит у китайских поставщиков их экономические показатели, цены, по которым они продают на других рынках, норму прибыли и дальше примет решение, есть демпинг или нет. Это же только наше заявление, но есть Минэкономики, которое в рамках законов Украины и норм ВТО проверит наши заявления.

— После смены Кабмина и руководства профильного министерства не будет ли этот кейс положен «под сукно»?

Не думаю, процесс ведь прописан в нормативных актах. Сейчас закончена регистрация участников, заполняются опросники, Комиссия собирает все данные. Этот процесс будет длиться в лучшем случае до конца первого квартала 2020 года.

— Видите ли вы перспективу в китайском рынке для своей продукции?

Мы очень хотим присутствовать на китайском рынке, но это физически невозможно. Во-первых, там действуют нерыночные механизмы. Если вы как (иностранная компания – ред.) придете и скажете: «Давайте мы вам продадим трубы, колеса и т.д.», то вам в ответ скажут «нет», потому что купят у своих, потому что есть установка Компартии.

Во-вторых, китайцы манипулируют своей валютой, удешевляя таким образом свое производство и не позволяя нам продавать. Мы сегодня могли бы подписать с ними контракт в юанях, а через месяц они могут стоить дешевле.

— Но вы хотели бы там присутствовать?

Конечно, по трубам это второй рынок после США, по колесам — второй после Таможенного союза. Мы пытаемся очень активно (меньше с трубами, больше с колесами) туда попасть, и это длится последние 5 лет. Но мы не можем похвастаться какими-то крупными успехами.

Я встречался с китайскими дипломатами, обсуждал это. Но это же политика государства, которая говорит: если вы хотите присутствовать в Китае, вы должны иметь свое производство в Китае. Мы, к сожалению, не можем построить завод в Китае.

— И чем завершились ваши попытки выйти на рынок Китая?

Мы даже делали некрупные поставки, но пока не можем ничем похвастаться. То есть, если мы за 5 лет выросли в 2 раза на европейском рынке, то в Китае мы как поставляли меньше 1 тыс. тонн, так и поставляем.

— Китай сейчас активно развивает ж/д перевозки. Более того, он их, по сути, субсидирует. Идет рост перевозок через Россию и Беларусь. Приводит ли это к расширению спроса на вашу продукцию?

Нет, потому что никто из китайских производителей у нас колеса не покупает.

— А российские или казахские колеса покупают?

Они не ходят по этому пути, там другой принцип перевозок. Они используют не вагоны или полувагоны, к которым привыкли в России, Казахстане, Беларуси, а специальные контейнерные платформы, которые рассчитаны на мультимодальные перевозки. То есть, они загружаются, едут куда-то в Европу и потом сгружаются и дальше едут грузовиком. На эту часть мы много пытались пробиться, но мы не смогли.

Беседовала Ольга Кравченко

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...