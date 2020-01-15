Новая победа лучшего из лидеров

Прочитал статью на “Украинской правде” о провалах в коммуникациях команды Зеленского. Затем появилось интервью Андрея Ермака, который рассказал о прорывах в коммуникациях.Сначала хотел проигнорировать, но здесь со всех сторон честные и порядочные граждане “зеленого” вероисповедания разносят нам благую весть о том, как все было мудро сделано и как всякие козлы мешают нам жить. Поэтому решил обратить внимание на несколько моментов.

1. Хочу обратить внимание на, по-моему, кардинальную ошибку Романа Романюка, который в своей статье исходит из того, что до сих пор коммуникативная позиция Офиса президента держалась на формуле “сначала делаем — потом говорим”. На самом деле за последние восемь месяцев мы привыкли к следующему алгоритму действий: сначала нам что-то обещают, потом в действительности все засекречивается, но через российские СМИ и телеграм-каналы Шария и Банковой сливается, а потом уже происходит событие и после него происходит коммуникация. Поэтому коммуникационная стратегия Банковой заключается именно в том, что делается пиар-заявление о чем-то, потом все вокруг него псевдосекретится, а потом уже, когда все все знают, нам показывают “триумфальные победы”.

2. Теперь относительно заявлений Ермака. Первая и ключевая ошибка Ермака — заявление о том, что самолет прилетел настолько быстро, насколько мог. Если из Москвы самолет Медведчука прилетел на несколько часов быстрее чартера Зеленского, то версия советника президента о закрытых коридорах вызывает удивление. Но самое главное — почему за президентом не вылетел президентский самолет? Ответ здесь может быть только один: пиар-команда Зеленского, выбирая между тем, чтобы поскорее вернуться домой, и тем, как им коммуницировать отправку государственного аэробуса, выбрала ждать лишних полсуток. И это глобальный прокол команды президента.

3. Удивление вызвало заявление Ермака о том, что Зеленский в Омане был на отдыхе. Я, честно, уже запутался: что же было в Омане? Отдых? Встреча с ответственным за внешнюю политику и резервным фондом? Поиск инвесторов?

4. Если внимательно читать Ермака, то мне кажется немного странным следующий пассаж: “На месте круглосуточно работала экспертная и поисково-спасательная группа, в нее вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ. Именно их слаженная круглосуточная работа и принципиальная позиция привели к тому, что иранская сторона признала свою вину”. То есть получается, что это мы заставили Иран признать свою вину?

На самом деле Юлия Мендель в своем бессмертном трактате о пиаре объясняла, что не надо обращать внимание на всяких шавок журналистов. Но Ермак ей не внял и совершил ошибку.

В конце концов, давайте на забывать, что именно сегодня синхронно с коммуникацией от Офиса президента свою версию о самолете дал Медведчук (на самолете летала дочь). Пожалуй, это случайность в такой синхронности?

Теперь у нас появилось еще больше вопросов, и главный вопрос: встречался ли Зеленский с кем-то из россиян в Омане, — так и остался без ответа. Или, точнее, все предыдущие коммуникативные проколы ОП заставляют массу людей думать, что дыма без огня не бывает.

Вадим ДЕНИСЕНКО

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