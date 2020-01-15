|
Год новый — евробляхи старые: готов ли Кабмин попрощаться с автохламом
В 2020 году Кабмин и парламент, скорее всего, не смогут решить проблему автомобилей на еврономерах. Источники издания сообщают, что несмотря на данное "евробляхерам" обещание с 14 января начать рассмотрение законопроектов о доступном растамаживании, парламент крайне неодобрительно отнесется к любым инициативам, направленным на уменьшение сборов в бюджет. По мнению собеседников издания, в 2020 году продолжится практика при которой "евробляхерам" будут просто продлевать мораторий на наложение штрафов за нарушение таможенных правил.
"Евробляхеры" в очередной раз одержали "победу" над правительством – им опять "продлили ненаказание" за эксплуатацию автомобилей на еврономерах. Премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что с начала 2020 года полиция не будет штрафовать водителей за езду на автомобилях без регистрации. "Мы даем распоряжение органам полиции не применять для них (владельцев нерастаможенных машин, - "Апостроф") штрафные санкции, чтобы не вызывать лишних конфликтов", – сказал на брифинге господин Гончарук.
Напомним, что в ноябре 2018 года вступили в силу изменения к Таможенному кодексу, превратившие полузаконную езду на "бляхах" в совершенно незаконную. Для нарушителей ввели серьезные штрафы – до 170 тыс. грн с возможной конфискацией автомобиля.
Но при этом также снижались акцизы на ввоз б/у автомобилей. И в течение 90 дней их было позволено растамаживать с уплатой 50% уже уменьшенного акцизного сбора. Также на 180 дней вводился мораторий на применение штрафов в отношении "евробляхеров". Часть людей привели в порядок свои дела и узаконили автомобили на еврономерах. Однако значительная часть "бляхеров" до сих пор этого не сделала.
В начале осени появился законопроект №2288 об очередном продлении моратория, а 20 декабря этот документ был принят Радой. Правда, со сроком действия до 31 декабря. То есть, уже с 1 января 2020 года правоохранители должны были начать выявлять и наказывать водителей на незарегистрированных автомобилях.
Однако голосование в Раде за указанный законопроект проходило на фоне уже традиционных протестных акций все тех же "бляхеров". В тот же день состоялось совещание с участием главы правительства, министров внутренних дел и инфраструктуры. И вот случилось "ожидаемое чудо": чиновники наивысшего ранга сказали шантажирующим их "евробляхерам", что они могут и дальше не выполнять требования действующего закона.
Митингующие тут же сменили свою ультимативную риторику на возгласы одобрения словам премьера. "Я получил стопроцентную гарантию премьер-министра, что в первый месяц нового года – с 14 января будут рассмотрены законопроекты №2342 и №2345 о доступном растамаживании. И Аваков обещал рекомендовать своим подчиненным не останавливать и не штрафовать нас", – заявил председатель общественной организации "Авто Евро Сила" (в народе – глава "евробляхеров") Олег Ярошевич.
Примечательно, что оба названных законопроекта предлагают очередное продление льгот на 180 дней. Но, где же системное и окончательное решение вопроса по существу? Названные выше законопроекты №2342 и "2345 – это законопроекты замораживания ситуации: пошлины не взимать и штрафов не налагать. А по мнению автора законопроекта №2288, народного депутата Александра Ковальчука "Слуга народа", любая законодательная новация, направленная на уменьшение сборов в бюджет, будет неодобрительно восприниматься правительством.
"Я бы особо не надеялся, что в следующем году будет дешевле. Да, тренд к снижению стоимости сохранится. Но это не выразится каким-то одним решением. Все будет происходить поэтапно, и о заметном результате (снижении таможенных пошлин, - "Апостроф") можно будет судить лет через пять. Но будет введен техосмотр автомобилей и экологический налог. И это – даже на фоне гипотетически сниженных таможенных сборов – все равно сделает нерентабельным содержание и эксплуатацию старой машины за тысячу евро", - подчеркнул Александр Ковальчук.
Собеседник "Апострофа" в Министерстве инфраструктуры не под запись подтвердил, что работа над введением обязательного техосмотра автомобилей ведется. Документ предположительно к середине января будет доступен для общественного обсуждения. Но о сроках появления комплексного правительственного законопроекта (где будут учтены все вопросы по автотранспорту и авторынку) пока говорить рано.
Будет ли далее власть идти на уступки "бляхерам"? По словам советника министра внутренних дел Владимира Мартыненко, еще в сентябре водители нерастаможенных автомобилей договорились с представителями Офиса президента и ряда министерств о том, что отсрочек больше не будет. "До конца 2019 года предполагалось подготовить нормативный документ, который урегулировал бы все проблемы. Но до сегодняшнего дня такого документа нет. И это подразумевает дальнейшие политические шаги. Алексей Гончарук говорит: 14 января вопрос будет вынесен на заседание правительства, и в течении месяца он будет рассматриваться. Но пока рассматривать нечего, есть только договоренности. Но они идут уже несколько лет. По сути, мы имеем дело с контрабандой – группой товаров, которая завозится на таможенную территорию в обход закона. То есть, с одной стороны объявляем войну с контрабандой, а с другой – всячески стараемся ее убаюкивать. Если полиция не будет штрафовать, то ее будут наказывать те, кто ее проверяет – прокуратура. Касательно таможни - то же самое.
Эксперты автомобильного рынка также выступают в пользу скорейшего разрешения проблемы, причем не в пользу "евробляхеров". По мнению президента Клуба автомобильных журналистов Украины Максима Моргунского, больше всего в данной ситуации поражает то, с какой легкостью высшие чиновники государства дают своим подчиненным прямые указания игнорировать действующее законодательство. Причем делают это максимально публично, ничуть не опасаясь за свои должности и карьеру.
С ним согласен и Николай Захаренков, эксперт авторынка, главный редактор журнала "Украина За рулем": "История с евробляхами – это история о том, как кучка людей склоняет правительство. Вначале государство принимает один закон. Законопослушные граждане его выполняют – растамаживают своим машины. Не законопослушные закон не выполняют, но в результате именно они выигрывают экономически? Это создает прецедент в стране, когда неисполнение закона не только не карается, но стимулируется экономически. Я категорический противник заигрывания с этими людьми. На мой взгляд, в их сторону было сделано уже достаточно реверансов".
Антон Чижов... ...
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
Дайджест
Китайские экспортеры труб даже не стремятся покрыть свои издержки – гендиректор Интерпайпа про китайский бизнес в Украине
15.01.20, Silk Bridge
15.01.20, Деловая столица
15.01.20, Апостроф
14.01.20
14.01.20, Деловая столица
14.01.20, Деловая столица
13.01.20
13.01.20, КоммерсантЪ
11.01.20
11.01.20, Апостроф
10.01.20
10.01.20, Страна
10.01.20, Економічна правда
10.01.20, Страна
02.01.20
31.12.19
30.12.19
27.12.19
26.12.19
24.12.19