На чужой поток не накинешь платок

Власти РФ теперь ожидают запуска газопровода «Северный поток-2», чье строительство было замедлено санкциями США, в лучшем случае к концу года. Однако, по оценке “Ъ”, это почти ничего не меняет для «Газпрома», который благодаря контракту с Украиной обладает достаточным количеством трубопроводных мощностей. И хотя теоретически при росте спроса в Европе может потребоваться увеличение транзита через Украину сверх контракта, более реальной проблемой для монополии будет падение экспорта на фоне конкуренции со сжиженным газом.

«Северный поток-2» будет запущен не раньше конца 2020 года, а возможно, и в первом квартале 2021 года, заявил 11 января президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это первая официальная оценка новых сроков завершения проекта, после того как санкции США 21 декабря вынудили швейцарскую Allseas отказаться от прокладки газопровода.

Сейчас труба уложена на протяжении 93,5% маршрута, недостроенным остался участок протяженностью 160 км в однониточном исполнении. Первоначально «Газпром» собирался завершить двухниточный газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря к концу 2019 года.

Даже по первоначальному плану газопровод в этом году мог быть использован только наполовину, поскольку из двух ниток его продолжения на территории Германии — газопровода Eugal — к началу года готова только одна, а вторая будет запущена с 2021 года. Более того, первая нитка Eugal не пустует — в нее подается газ из первого «Северного потока», благодаря чему «Газпром» может полностью загружать эту трубу, несмотря на ограничения, наложенные на использование газопровода Opal по решению суда ЕС (продолжение первого «Северного потока» в Германии; см. “Ъ” от 11 сентября 2019 года). Таким образом, не успев ввести «Северный поток-2» в этом году, «Газпром» на практике потерял всего лишь около 15 млрд кубометров мощностей по транспортировке.

Тем не менее, учитывая обязательства «Газпрома» по его долгосрочным экспортным контрактам, такая ситуация потенциально может потребовать от компании увеличить прокачку газа через Украину сверх согласованных в контракте на этот год 65 млрд кубометров (подробнее см. график).

Пиковый уровень отбора по всем контрактам «Газпрома» в ЕС, Турции и на Балканах составляет около 650 млн кубометров в сутки, и, чтобы обеспечить его, «Газпрому» может понадобиться еще около 32 млн кубометров в сутки мощностей через Украину (около 11,5 млрд кубометров в пересчете на год). Представители Украины и «Нафтогаза» уже заявляли, что рассчитывают на дополнительные объемы транзита сверх контракта.

Почему в 2020 году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу

На практике, впрочем, едва ли европейские клиенты «Газпрома» будут нуждаться в пиковом уровне отбора на протяжении длительного времени. Этой зимой в Европе сравнительно тепло, а запасы в европейских хранилищах находятся на рекордном уровне, к тому же на мировом рынке наблюдается существенный избыток сжиженного газа.

Вполне возможно, что спрос на российский трубопроводный газ в ЕС в этом году будет стагнировать после двух лет рекордных экспортных поставок подряд. Если же спрос вдруг резко вырастет из-за роста потребления в Азии, неожиданного похолодания или каких-то аварий, то у «Газпрома» есть две возможности избежать бронирования дополнительных мощностей украинской системы: компания может закачать больше газа в европейские хранилища или просто не выполнять заявки потребителей полностью, уплачивая штрафы.

Добыча «Газпрома» достигла рекорда за восемь лет

Впрочем, пока более реальной для «Газпрома» представляется другая проблема: возможно, компания вынуждена будет уступить СПГ часть рынка в Европе либо согласиться на дальнейшее падение и так низких цен на газ. Сейчас спотовые цены на ключевом европейском хабе TTF упали до $140 за 1 тыс. кубометров. Между тем, по оценке Майка Фулвуда из OIES, американские СПГ-заводы прекратят экспорт в Европу только при цене ниже $90 за 1 тыс. кубометров, и достижение этого уровня цен к лету уже не кажется невероятным.

Юрий Барсуков

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