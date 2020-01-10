Закрутили гайку. Что означает для Украины запуск Турецкого потока

Но еще раньше, весной, обе трубы — наземную и морскую — соединили в турецком городе Люлебургаз. Каждая из них имеет мощность по 15,75 миллиарда кубометров. До мая продолжат прокладывать трубу в Болгарию (сербский участок закончили в конце декабря). И тогда газ пустят уже в саму Европу.

Как решили строить “Поток”

Этот проект сначала назывался “Южный поток” и шел по дну Черного моря напрямую из России в Болгарию. Но в 2014 году после аннексии Крыма Евросоюз вынудил Софию отказаться от проекта — хотя трубы уже были готовы.

Тогда Россия подписала договор с Турцией. И в 2017 году началось строительство Турецкого потока. Строила его, кстати, компания Allseas — швейцарский подрядчик, который прокладывал и “Северный поток-2”.

Отдельную нитку для Турции можно объяснить тем, что эта страна — второй в мире импортер российского газа (первый — Германия, туда тянут уже вторую часть “Северного потока”).

При этом половину газа Анкара сможет переправлять в Европу.

Интересно, что после того, как проект начали строить, Болгария “раскаялась” и заявила, что хочет подключиться к новой трубе. Российский газ через Турецкий поток изъявили желание получать и Венгрия с Сербией.

Белград сейчас строит у себя подземные хранилища газа на два миллиарда кубометров.

Сейчас, несмотря на готовность газопровода, вопрос упирается в Болгарию — она еще не достроила свою часть трубы. Многие связывают задержки с новыми колебаниями Софии, на которую давят партнеры по НАТО и ЕС. Но и технические причины тоже никуда не деть: в Болгарии низкая пропускная способность внутренних трубопроводов.

София не так давно приняла решение о расширении транзитных мощностей, но на это понадобится время и полтора миллиарда долларов. Да и Турции еще предстоят переговоры и заключение контрактов с европейскими операторами. Эксперты оценивают, что “Турецкий поток” полноценно начнет поставлять газ в Европу примерно в 2021 году.

На очереди еще две нити, которые, по итогу увеличат пропускную способность трубопровода до более чем 60 млрд кубов.

Значение газопровода для Украины

Это южная часть газовых “клещей” России, которые обходят Украину.

Турецкий поток” позволит снабжать газом страны, до которых не достают “рукава” “Северного потока-2” — Италию, Австрию, Словакию, Болгарию, Румынию и другие.

То есть после окончания работ на этом направлении, а также ввода в эксклуатацию Nordstream-2, Украина может в теории вообще остаться без транзита газа.

Процесс не без сложностей, но идет — и “Северный поток-2”, несмотря на санкции, почти готов — санкции США оборвали его строительство, когда там оставалось достроить лишь небольшой участок (и в течение ближайшего года-двух его точно достроят).

А “Турецкий” уже заработал сегодня — и это вопрос относительно близкого времени, когда российский газ пойдет в ЕС с юга и севера.

Конечно, Украина уже имеет с Россией контракт на поставку газа на пятилетний срок. Но для Киева этот договор может стать последним — за время его действия оба газопровода заработают в полную силу.

Спасти украинский транзит может разве что увеличение потребления в Европе российского газа или газа из других стран, который идет через РФ.

Виктория ВЕНК

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