Сайты заблокируют за два дня. Законопроект о медиа могут принять в годовщину диктаторских законов

Авторами законопроекта, вводящего жесткую цензуру для СМИ, стали бывшие медийщики.

“Не читал, но осуждаю”, — цитировала знаменитую фразу главная медийщица партии “Слуга народа” Евгения Кравчук.

Ее ирония касалась появившейся на “Стране” публикации проекта закона о медиа, до того, как этот документ был обнародован на сайте парламента официально.

“Зрада отменяется”, — вторил коллеге по партии еще один известный медийщик, бывший топ-менеджер телеканала “1+1” Александр Ткаченко, глава комитета по информационной политике, один из соавторов законопроекта.

Спикеры “Слуги народа” во всю пытались развенчать некие мифы, которые, якобы, приписывались этому законопроекту, обещая, что он будет сбалансированным и осовременит все украинское медийное законодательство.

Проект был зарегистрирован 27 декабря 2019 в Верховной Раде Украины. Он состоит из 124 статей, выписанных на 174 страницах.

Авторами законопроекта являются народные депутаты от фракции “Слуга народа” Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Рябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов, Татьяна Цыба и член депутатской группы “За будущее” Ирина Констанкевич.

В распоряжении “Страны”, как уже писалось выше, этот проект появился до публикации его на сайте Рады. И мы уже анализировали драфт этого документа.

Итоговый проект, который появился на сайте Рады, отличается от предварительного буквально несколькими деталями: расшифровкой, как именно провайдеры должны блокировать онлайн-медиа и несколькими нюансами по квотам на телевидении.

В целом же и дух, и буква законопроекта с тем, что публиковала “Страна”, совершенно идентичны.

Этот проект должен заменить собой целых пять медийных законов: О телевидении и радиовещании, О печати, Об информационных агентствах, о Нацраде Украины по вопросам телевидения и радиовещания” и О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации.

Вместе с тем, ряд положений этого законопроекта могут значительно усложнить работу журналистов и усилить давление на них со стороны госорганов. Причем на это обратили внимание даже традиционно лояльные к власти грантовые организации.

Но, не исключено, что после провала Офиса президента с медийным сопровождением поездки Владимира Зеленского в Оман, Банковая руками “Слуги народа” все-таки попытается провести этот закон, чтобы приструнить “неудобные” СМИ.

“Страна” прочла поданный законопроект и анализирует его основные положения.

Отрегулируют всех

Законопроект призван отрегулировать деятельность не только СМИ, но и любых поставщиков информации.

В законопроекте даются две довольно размытые формулировки: медиа — средство распространения массовой информации в любой форме, которое периодически или регулярно выходит в свет под постоянным названием в качестве индивидуализирующего признака. Онлайн-медиа — медиа, которое распространяет информацию в текстовой, аудио, визуальной или другой форме в электронном (цифровом) виде при помощи сети Интернет, в том числе с использованием программного обеспечения и устройств для интерактивных массовых коммуникаций.

Под эти формулировки фактически можно подвести что угодно. Например, традиционных блогеров можно вполне счесть за “медиа”, ведь они периодически или регулярно пишут посты, используя в качестве индивидуализирующего признака свое имя.

А в отчете Института массовой информации говорится о том, что под действие закона могут попасть, к примеру, такие торговые площадки, как OLX, Auto.ria или Prom.ua. И действительно, они тоже распространяют информацию в текстовой и визуальной форме.

При этом в законопроекте сформулирован некий перечень исключений, но выписан он также настолько размыто, что контролирующие органы вполне могут его игнорировать. Например, говорится, что сфера действия закона не будет касаться распространения массовой информации физлицами, которые не действуют как медиа. То есть, по всей логике, закон не должен трогать, например, блогеров или так называемых ЛОМов — лидеров общественного мнения.

Но определение “медиа”, которое мы уже приводили выше, вполне относится и к блогерам и ЛОМам.

В числе тех, кого не будет касаться закон, - физлица-предприниматели или юрлица, которые распространяют информацию на своих веб-сайтах, если распространение информации не является их основным видом деятельности. Эта трактовка также вызывает вопросы.

Например, подпадет ли под санкции сайт какой-либо частной компании, которая в новогоднем поздравлении пожелает стране, чтобы в следующем году ее поздравлял новый президент — так как это будет считаться призывом к смене власти.

Также вне сферы действия закона — корреспонденция, которая присылается пользователям (то есть рассылка рекламы или анонсов), но за исключением распространения массовой информации. Таким образом, если в рассылке будут новости, она уже подлежит регулированию.

Законодатели еще исключили из сферы действия закона онлайн-игры в Интернете, информацию на веб-сайтах органов власти, а также коммуникационные сети в жилых домах, и технологические электронные коммуникационные сети закрытого типа, кроме отелей, ресторанов, транспорта, где предоставляется медиа-сервис. То есть, если в поезде на экране будет транслироваться какая-то новостная информация, она уже подпадает под этот закон.

Нацрада правит бал

Курировать весь медиарынок будет Нацрада по вопросам ТВ и радиовещания.

Если до сих пор, что понятно из ее названия, она занималась только телевидением и радио, то после принятия закона она будет отвечать за все медиа (включая газеты и интернет-сайты), провайдеры и поставщики коммуникационных услуг.

Нацраде даются очень широкие полномочия. После принятия закона именно этот орган и будет решать все спорные вопросы, кто является или не является медиа, в отношении какого медиа следует предпринять санкции (вплоть до закрытия) и прочее.

Например, Нацрада получит право карать за отказ раскрывать структуру собственности медиа и публиковать исходящие данные. А также — отказ в проведении проверки. Если еще понятно, какие проверки могут быть для теле-, радиоорганизаций, то совершенно не ясно, какого рода проверки ждут онлайн-СМИ, у которого вся информация о его работе и так есть на сайте, — теоретически это могут быть даже прямые визиты в редакцию.

Также Нацрада получит право обращаться в суд, правоохранительные органы, органы госвласти и должностных лиц в случае нарушения медийного законодательства с заявлениями об изъятии тиража печатного СМИ, о блокировании контента интернет-сайта или же с требованием привлечь к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности собственников СМИ, редакторов или даже журналистов, чьи публикации не понравятся.

В законе также прописано целых 29 пунктов нарушений, которые считаются “значительными” или “грубыми” (от нарушений, связанных с проверками, заканчивая нарушениями, связанными с информацией, которую будет обнародовать медиа) после чего Нацрада обратится в суд об аннулировании лицензии для медиа или блокировки онлайн-СМИ.

Вот только некоторые из этих нарушений:

— высказывания, которые являются дискриминационными относительно отдельных групп на основе их этничного происхождения, гражданства, расы, религии, веры, возраста, пола, физических недостатков, состояния здоровья и сексуальной ориентации

— распространение порнографических материалов, или материалов, которые поощряют сексуальную эксплуатацию или насилие над детьми, демонстрируют половые отношения между детьми — распространение материалов, которые пропагандируют употребление наркотических и психотропных веществ

— распространение материалов, поощряющих жестокое отношение к животным

— распространение инструкций или советов по изготовлению, покупке или использованию взрывчатки, наркотических и психотропных веществ

— программы, в которых предоставляются услуги по гаданию и предсказаниям, или платные услуги в сфере народной и нетрадиционной медицины

— распространение информации, которая может причинить физический, психический или моральный урон несовершеннолетним

— нарушения законодательства о рекламе

— нарушения, связанные с предвыборной агитацией

— целый ряд нарушений, связанных с распространением информации о коммунистическом режиме (о чем еще пойдет речь ниже), нарушения языкового законодательства и нарушения, связанные с проверкой Нацрады.

Кстати, при Нацраде будет создана отдельная структура, в которую войдут зарегистрированные Нацрадой медиа. Этот “профсоюз” будет экспертно оценивать нарушения в информационном поле. Для принятия решений необходимо будет набрать 55% голосов. Эту оценку будет учитывать Нацрада при вынесении решений по применению санкций в отношении СМИ (в том числе штрафов, лишении лицензий и блокировке).

Вольномыслие под запретом

В перечне нарушений, за которые будет карать Нацрада — высказывания, которые считаются дискриминационными относительно отдельных лиц или групп на основании их этнического происхождения, гражданства, расы, религии, веры, возраста, пола, физических недостатков, состояния здоровья, сексуальной ориентации или другие признаки.

Характерно, что дискриминации по языковому признаку в проекте не оказалось, видимо, его авторы не считают ущемление прав неукраиноязычных граждан нарушением законодательства.

При этом документ обязывает сами медиа соблюдать нормы языкового законодательства. Это определено отдельной статьей проекта.

Напомним, с 16 мая 2022 года должны будут полностью украинизироваться интернет-СМИ, зарегистрированные в Украине. Страничка на украинском языке должна будет загружаться автоматически, а функцию чтения материалов на русском языке сделать дополнительной, по желанию. Странички СМИ в социальных медиа, например, в Facebook или Инстаграм, также переведут на украинский язык. Тоже самое касается мобильных приложений медиа. Эта норма не касается крымско-татарских СМИ, англоязычных и СМИ, которые выходят на официальных языках Евросоюза.

Таким образом можно предположить (прямой нормы в законопроекте нет), что если после 16 мая любое онлайн-медиа будет подавать информацию на русском языке, это основание для санкций.

Также в законопроекте есть прямой запрет на позитивное изображение коммунистических деятелей СССР — от секретарей райкомов и выше, а также советских органов правопорядка (кроме тех лиц, которые развивали украинский язык и культуру).

Таким образом, после принятия закона говорить о том, сколько дорог, больниц, самолетов или заводов построили при коммунистах — запрещено (или нельзя будет упоминать, что это сделали власти СССР). В законопроекте есть и прямой запрет на “оправдание оккупации” части Украины, а также отрицание территориальной целостности страны. Теоретически, этот пункт можно трактовать как запрет говорить о любых позитивных процессах на неподконтрольных территориях Донбасса и в Крыму (например, о постройке Крымского моста), которые в теории могут “оправдать оккупацию”.

Или, к примеру, нельзя будет говорить, что коммунальные тарифы в Донецке ниже, чем на подконтрольной территории Украины. То есть разрешается только критиковать жизнь за линией разграничения.

В законопроекте также выписан целый отдельный, 9-й раздел, который касается работы СМИ в связи с ограничениями, связанными с агрессией. После принятия закона этот раздел будет действовать, пока Верховная Рада не отменит статус “государства-агрессора” (”государства-оккупанта”) для некой страны (прямо она не называется), но понятно, что речь идет о России. Но ограничения будут связаны не только с самим “государством-агрессором”, но и в случае появления его “правопреемников”. Очевидно, авторы закона считают, что за время действия закона Россия в нынешнем виде прекратит существование, а вместо нее появится какая-то другая страна — при чем тоже агрессор.

Итак, медиа запрещается обнародовать материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц и организаций. А также их действий или заявлений, оправдывающих вооруженную агрессию и нарушение территориальной целостности Украины. В том числе публичное отрицание указанных действий.

Это значит, что нельзя, например, транслировать вообще никаких выступлений российских чиновников. Даже Путина, если он говорит о достижениях России (а он все время о них говорит) или же утверждает, что РФ не аннексировала Крым. То есть полный запрет на любую информацию из РФ, кроме негативной.

Будет запрещено публиковать недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора, его должностных лиц и организаций. Это означает, что “достоверной” информацией могут признать только, например, данные штаба ООС, а давать разные точки зрения на происходящее на Донбассе будет нельзя.

Отдельным пунктом упомянут запрет на любое положительное освещение деятельности органов власти Это значит, что нельзя просто написать — “Путин открыл мост, по которому поезда пойдут в Крым” — это слишком позитивно. Для “баланса” нужно будет добавить, что этот мост нарушает нормы международного права, что Крым аннексирован, а мост не простоит и месяца, как его смоет подводным течением.

Или нельзя будет просто сказать, что в России увеличили размер материнского капитала (выплаты для второго и последующего ребенка в семье, которые можно потратить на улучшение жилищных условий или образование для детей) до почти 470 тысяч рублей, то есть примерно 180 тысяч гривен, без упоминания, что тысячи сыновей России на Донбассе обстреливают украинцев.

Таким образом в законопроекте вводится прямая цензура, нарушение которой открывает путь к санкциям против медиа.

Нацрада также получает право штрафовать любые медиа за невыполнение ее требований. В законопроекте предусмотрена целая система штрафов, которые может выписать Нацрада.

Например, за одно из вышеупомянутых нарушений для аудиовизуальных или печатных СМИ — до 75 размеров минимальной заработной платы (почти 355 тысяч гривен). А для онлайн-медиа — до 5 минимальных зарплат (порядка 24 тысяч гривен).

Угрожать медиа-пространству может каждый

Интересно, что Нацрада получит право составлять списки лиц, угрожающих национальному “медиа-пространству”.

Если сейчас для формирования списка лиц, угрожающих национальной безопасности, требуются обращения СНБО и СБУ, то после принятия закона Нацрада сможет составлять и обнародовать такие списки не только после обращения этих органов, а и самостоятельно. государства-агрессора. Основания для включения в список весьма обширны: открытие против лиц уголовного производства из-за совершения преступлений против основ нацбезопасности, наличие персональных санкций, предусмотренных законом о санкциях, или же, если будут установлены факты умышленного распространения информации, которая подпадет под запрет. Решение о включении кого-либо в такой список, Нацрада может принять на первом же заседании после выявления причины для внесения лица в этот список.

Интересно, что само понятия “угроза национальному медиа пространству” в проекте отсутствует.

Поэтому попасть в список лиц, угрожающих национальному медиа-пространству сможет кто угодно.

Например, СМИ, показавшее, где празднует Новый год глава государства. Или депутат, публично заявивший о необходимости внести изменения в языковое законодательство. Или вообще любой блогер за любую критику власти или умышленное упоминание любого позитива, связанного с Россией.

Кстати, если вносить в список “врагов” Нацрада может просто по своему желанию, то для исключения человека из такого списка понадобится специальное решение суда.

Интересно, что прямым образом регулировать соцсети вроде YouTube или Facebook законопроект не может, но при этом сделать блоггеров персонами нон-грата, угрожающими национальному медиа-пространству — вполне. А если публикация такого поста блогера появится в онлайн-медиа, санкции “паровозом” обрушатся и на него.

Сайты заблокируют за 2 дня

Крайней мерой наказания для онлайн-медиа станет блокировка на уровне провайдера.

То есть, в случае, если сайт нарушит вышеупомянутые ограничения, Нацрада может обратиться в суд и по сокращенной процедуре (даже не вызывая представителей сайта на заседание) всего в течение 2 дней может быть вынесено решение о запрете распространения медиа на территории Украины — запрете Интернет-провайдерам предоставлять доступ пользователям сети Интернет к этому сайту.

В первоначальном варианте проекта о блокировке говорилось только то, что запрет распространения медиа реализуется в форме ограничения доступа к онлайн-медиа.

Но затем законодатели детально расшифровали, что означает эта блокировка:

Интересно, что выносить решения по блокировке сайтов законодатели доверили одному единственному суду в стране — Киевскому окружному административному суду.

По ныне действующему закону заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона — например, расследованы уголовные дела по контенту сайта. И это должен быть полноценный состязательный судебный процесс.

После вступления закона о медиа в силу, ни о каком полноценном судебном процессе речи не будет.

Кстати, даже если сайт оспорит решение о блокировке (на это ему дается 10 дней), то Нацрада также имеет право рассматривать этот запрос в течение 10 дней.

Если сочтет нарушения устраненными, то снова обращается в суд (в этом случае сокращенное производство уже не предусмотрено) и после его решения сайт “включат”.

Таким образом, “простой” сайта может длиться минимум 3 недели просто потому, что Нацраде не понравится что-либо из публикаций или обычных репостов.

Кстати, если вдруг провайдеры ослушаются и не выполнят решение о блокировке некого сайта, то “за нарушение предписания Нацрады” и их тоже ждут санкции — штраф в размере до 75 минимальных заработных плат.

Журналистом будет не каждый

Авторы документа решили подчистить и нормы уже существующего медийного законодательства в части базовых определений, например, понятийно закрепить, кто такой журналист.

Теперь журналистом будет иметь право называться творческий работник в сфере медиа, который профессионально собирает, получает, редактирует, распространяет и занимается подготовкой информации для медиа.

При чем статус журналиста необходимо будет подкреплять документом, выданным субъектом в сфере медиа, профессиональным или творческим объединением журналистов.

К журналистам будут приравниваться кино- и телеоператоры, режиссеры и другие сотрудники медиа, но только в том случае, если они входят в состав командированных творческих групп.

Самих журналистов закон обяжет соблюдать Кодекс этики. При этом непонятно, идет речь о Кодексе этики, который утвержден Национальным союзом журналистов Украины или о неком кодексе, который будет утверждать та самая журналистская структура, которая будет действовать при Нацраде.

Эксперты требуют доработки

Отметим, что ряд положений законопроекта были раскритикованы экспертным сообществом. В частности, Институт массовой информации (ИМИ) обратил внимание на то, что проект содержит много негативных моментов.

“Мы не можем сказать, что этот законопроект в полной мере отвечает требованиям европейского законодательства по регулированию аудиовизуальных СМИ”, — говорится в заявлении ИМИ. По мнению экспертов, недостаточно четко определена сфера действия закона и субъекты, которые не подпадают под регулирование законом.

Также ИМИ обратил особое внимание на нормы законопроекта, которые касаются регулирования пропаганды и языка вражды.

“Вопросы вызывает также предлагаемое регулирование пропаганды и языка вражды. В законопроекте несколько раз для различных субъектов регулирования дублируется одна и та же норма о том, что распространение пропаганды является грубым нарушением, так же как и “разжигание вражды и ненависти”, в частности к отдельным лицам. В то же время нет ни одного определения, что именно имеется в виду под словом “пропаганда” и какие критерии “разжигание ненависти”, — отметили эксперты.

В свою очередь, глава правления Национальной ассоциации Украинских медиа Татьяна Котюжинская написала на своей странице в Facebook, что формирование списка врагов может затронуть, в первую очередь, волонтеров и добровольцев.

“Не сомневаюсь, что первыми номерами в этом “реестре” будут добровольцы и волонтеры, которые “много говорят”. Например, медиа распространяет информацию, что “оккупанты обстреляли Золотое”, поскольку наблюдатели этого не подтвердили, то это “недостоверные материалы в отношении деяний государства-агрессора (страны-оккупанта), лиц, контролируемых государством-агрессором (государством-оккупантом)”, “ следствием этого является разжигание вражды и ненависти “, ведь об “увлекшись идеями...” помним, — пишет Котюжинская. — Это очень-очень-очень короткий перечень рисков, ведь этот проект закона построен для создания проблем медиа. И вот с этой задачей он прекрасно справился!”

Как сообщил “Стране” один из депутатов Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики (примечательно, что значительная часть авторов проекта являются членами как раз этого Комитета, и для документа именно он был определен профильным, а не Комитет по вопросам свободы слова), рассмотреть этот проект на Комитете могут уже 15 января, после чего он будет вынесен в зал для принятия в 1 чтении.

“Есть намерения принять его за основу 16 января”, — говорит “Стране” собеседник.

Если эти планы подтвердятся, такая дата будет весьма символичной — 16 января 2014 года назад был принят пакет законов, впоследствии названный “диктаторскими”.

История возвращается на круги своя.

Галина СТУДЕННИКОВА

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