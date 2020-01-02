Стали ли украинцы богаче: итоги 2019 года

В Новый год принято загадывать и желать друг другу достатка. Сбылись ли эти желания и пожелания в 2019-м? Стали ли украинцы богаче? Улучшилась ли их покупательская способность? Конечно, у каждого человека своя ситуация и свой ответ на эти вопросы. Если же говорить о среднестатистическом украинце, то в первую очередь есть смысл сравнить, как изменились цены и зарплаты за год.

Данные за все 12 месяцев 2019 года пока не подсчитаны Госстатом, однако некоторые предварительные результаты уже известны. За 11 месяцев, с января по ноябрь включительно, фонд оплаты труда, куда входят не только зарплаты, но и все надбавки, премии и т.д., вырос больше, чем на 15%, по сравнению с суммой за аналогичный период 2018 года. В 2019-м украинцы получили за свою работу суммарно 871,6 млрд грн. В 2018-м за 11 месяцев фонд зарплаты составлял 755,8 млрд, и даже за весь год – только 838,3 млрд, то есть меньше, чем за 11 месяцев 2019-го.

Средняя зарплата за ноябрь 2019-го, которая выплачивалась уже в декабре, составила 10 679 грн. По сравнению с ноябрьской зарплатой 2018-го она подросла на 1518 грн, или на 16,6% (было 9161 грн). Однако средняя зарплата по итогам года будет значительно больше – свыше 12 тыс. грн. В декабре обычно многим выплачиваются премии, 13-е зарплаты, другие бонусы, поэтому, например, в декабре 2018-го показатель средней зарплаты вырос сразу на 15%, в 2017-м – на 17%, и такое увеличение происходит практически ежегодно.

По данным портала по трудоустройству work.ua, в декабре средняя зарплата уже составляла 12 201 грн. А на 2020 год Минэкономики прогнозирует среднюю зарплату 12 497 грн.

Напомним, что с 1 января 2020 года выросла минимальная зарплата – с 4173 грн (в 2019 году) до 4723 грн.

Однако вместе с зарплатами в течение года обычно подрастают и цены. Поэтому кроме номинальной зарплаты Госстат обычно вычисляет и зарплату реальную – то есть суммы фактически выплаченных зарплат, скорректированные на процент инфляции. По состоянию на начало декабря реальная зарплат за год выросла на 10,8%.

Как мы уже писали, инфляция в 2019 году оказалась достаточно небольшой. Гораздо ниже той, что прогнозировали. По итогам ноября – 5,1%. По сравнению с 2018-м, в минувшем году основные продукты питания дорожали гораздо медленнее.

Больше всего подскочили цены на фрукты – в среднем на 20%. Продолжал дорожать хлеб, но тоже не так сильно, как в 2018-м (+9,4% за год). Даже сигареты поднялись в цене на 19%, а не на 24, как в 2018-м. А овощи, яйца и подсолнечное масло по итогам года оказались даже дешевле, чем в декабре 2018-го.

"В 2019 году цены на продукты менялись очень медленно. А на протяжении нескольких месяцев мы видели даже дефляцию. И в ноябре, по нашим подсчетам, также была зафиксирована дефляция. За исключением овощей борщевого набора, не было даже особых сезонных скачков цен на продукты", – говорит экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Однако даже такой небольшой рост цен на продукты вызывал недовольство людей и непонимание: почему доллар дешевеет, а продукты, хоть медленно, но продолжают дорожать. Эксперты отвечают: цены далеко не всегда движутся в унисон курсу валют.

"Если проводить параллели с другими странами, то нигде укрепление национальной валюты не приводит к снижению потребительских цен. Как это ни странно. Поэтому связывать укрепление гривны с удешевлением цен не совсем корректно", – считает президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

Алексей Дорошенко подчеркивает, что в целом сейчас в Украине минимальный уровень инфляции даже не за 5 лет, а за гораздо больший период. Причем проценты к инфляции сейчас добавляют не столько продукты питания, сколько коммунальные услуги.

"Если в предыдущие годы, до 2018 года, ключевую роль в росте инфляции играли продукты питания, то в 2018-м и 2019 годах на первый план вышли коммунальные услуги", – говорит Алексей Дорошенко.

Причем, согласно статистике, повышение стоимости коммунальных услуг также было намного меньше, чем в 2018 году. Так, квартплата в 2019-м поднялась всего на 4,1%, а в 2018-м – на 10,7%. Водоснабжение в среднем по Украине подорожало на 12,3% (в 2018-м – на 19,9%). Тарифы на водоотвод и канализацию увеличились на 11,8% (в 2018-м – на 21,2%). А газ в 2019-м подешевел на 19,7%, тогда как за позапрошлый год поднялся в цене на 22,9%.

Эксперты считают, что ценовую ситуацию в 2019 году обусловливали не только объективные причины, такие как погода, урожай, уровень цен на европейских рынках и т. п., но и то, что 2019-й год был годом двойных выборов.

"Если говорить об итогах года в целом и потребительских в частности – то все прошло намного лучше, чем в предыдущие годы. Объективности ради надо сказать, что в любой стране, особенно такой, как Украина, выборы всегда отражаются на состоянии экономики. Нужно отдать должное, мы все же смогли завершить достойно этот год без особых потрясений", – говорит Григол Катамадзе.

Ситуация с непродовольственными товарами в 2019 году также была значительно лучше, чем с 2018-м. Так, бытовая техника, по итогам 11 месяцев, подешевела на 2,7%, тогда как в 2018-м подорожала на 5,6%. Мебель, к примеру, подорожала на 2,1%, а годом ранее – на 9%. Топливо в 2019 году снизилось в цене на 7%, а в 2018-м – прибавило 9,1%.

Напомним, в 2020 году в Нацбанке ожидают инфляцию в размере 5%. То есть, если не вмешаются неожиданные факторы и если развитие экономики будет происходить в соответствии с прогнозными сценариями, цены в наступившем году если и будут повышаться, то тоже медленно.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как изменились цены на базовые продукты. Подробности – в сюжете.

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