Доходам - труба. О чем Нафтогаз окончательно договорился с Газпромом

Под елку

НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали договор о транзите российского газа через территорию Украины на ближайшие пять лет, сообщил

на своей странице в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, уточнив, что поставил свою подпись в Вене в 14:30, а председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал контракт в Санкт-Петербурге.

«Нафтогаз» сообщил, что теперь сторонами - НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и «Газпром» - подписан весь пакет документов, необходимый для обеспечения транзита российского газа по территории Украины на ближайшие пять лет.

В этот пакет соглашений вошли:

1. Межоператорское соглашение между ОГТСУ и «Газпромом», которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement).

2. Договор об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие 5 лет.

3. Мировое соглашение между «Нафтогазом» и «Газпромом», согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 г.

Конец судам

Согласно договоренностям, НАК "Нафтогаз Украина" и ПАО "Газпром" отказываются от всех взаимных претензий по поводу исполнения контрактов от 2009 г. Это касается всех судебных исков, по которым еще не вынесено решение. Плюс этого решения в том, что Украина уже получила живыми деньгами $2,9 млрд, выигранных в Стокгольмском арбитраже по решениям ,вынесенным в декабре 2017 г. и в феврале 2018 г.

Однако это означает, что Украина отзовет свой иск к «Газпрому» на $12,2 млрд, который был подан в качестве компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в ЕС. Этот иск был подан именно в связи с ожиданием прекращения транзита, и Украина могла бы его выиграть только в случае, если бы «Газпром» отказался от транзита через Украину.

Юрий Витренко считает отказ от этого иска меньшим злом, чем попытку получить $12,2 млрд по решению суда. Он отметил, что далеко не всегда удается выиграть всю сумму иска на такие большие деньги. «Арбитраж обычно нам присуждает меньшую компенсацию, чем мы требуем», - сказал он. Также отказ от этого арбитража со стороны Украины означает еще и отказ от исков со стороны «Газпрома», которые он мог подать в связи с прекращением транзита. «Да, они имеют значительно меньшую вероятность выигрыша, но речь идет о десятках миллиардов долларов, что даже больше, чем сумма наших исков», - сказал он.

Также в рамках договоренностей с активов "Газпрома" снимаются аресты.

Среди договоренностей и мировое соглашение между "Газпромом" и Антимонопольным комитетом Украины по штрафу на $7,4 млрд (с пеней и процентами), наложенному на российскую компанию за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины еще в 2016 г.

Стороны также отказываются от претензий в будущем в связи с контрактами на поставки и транзит газа от 19 января 2009 г.

В пакетные договоренности не вошел вопрос о так называемом "долге Януковича" - кредит на $3 млрд, которые тот получил от России в 2013 г. Таким образом, Россия сможет и дальше пытаться получить этот долг с процентами получить с Украины по решению суда. Правда, это дело должно было рассматриваться не в рамках переговоров между газовыми компаниями, а скорее, при встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина 9 декабря в Париже. Видимо, в этом вопросе украинский интерес отстоять тогда не удалось.

Продолжение транзита

Согласно договоренности "Газпром" обязуется еще пять лет использовать украинскую ГТС для транзита газа, хотя изначально Украина хотела транзитный контракт на 10 лет, а Россия - всего лишь на 1 год.

Согласно контракту минимальный объем прокачки газа в 2020 г. составит 65 млрд куб. м, а в 2021-24 гг. - по 40 млрд куб. м газу ежегодно. Теоретически объемы транзита могут быть увеличены, причем не только за счет "газпромовского" газа. Все участники рынка смогут бронировать дополнительные мощности украинской ГТС через систему аукционов. "Нафтогаз" надеется, что Украина будет интегрирована в европейский рынок, и объемы транзита по украинской трубе смогут заказывать и западные компании.

Однако Витренко отметил, что впервые Украина подписала с «Газпром» контракт на транзит по европейскому принципу «качай или плати», который означает, что «Газпром» должен будет оплачивать транзит оговоренных объемов газа, даже если физически он их прокачивать не будет.

«Гарантированные объемы транзита по этому принципу значительно превышают объемы, которые называли наши международные партнеры как вариант, который они попробуют обеспечить для Украины и на который мы должны согласиться. Гарантированные объемы - это минимум, а не максимум, который мы ожидаем», - отметил он.

При этом исполнительный директор сослался на расчеты Оксфордского института энергетических исследований, согласно которым «Газпрому» не хватило совсем немного, чтобы обойтись без транзита через Украину даже при недостроенном «Северном потоке-2». «Этот дефицит мощностей «Газпром» перекрыл бы за счет хранилищ газа в Европе и поставок сжиженного газа с терминала на Ямале», - сказал он.

Сколько заработаем

По словам Витренко, Украина точно заработает на этом контракте за 5 лет $7,2 млрд., а гарантированный «Газпромом» объем прокачанного газа должен составить 225 млрд куб. м.

Это означает, что в 2020 г за прокачку 65 млрд куб м Украина заработает $2 млрд, и по 1,3 млрд - в 2021-24 гг. Это значительно меньше, чем Украина получает от транзита российского газа сейчас - около $3 млрд в год.

Если транзит останется на уровне 40 млрд куб. м в год, то можно предположить, что украинская ГТС будет функционировать на грани рентабельности, и тогда этот пункт договоренностей можно считать компромиссом в пользу "Газпрома". Впрочем, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев по результатам подписания контракта на транзит отметил, что украинская ГТС следующие пять лет будет работать безубыточно.

Однако министр энергетики Алексей Оржель ранее заявлял, что Украина сможет зарабатывать на транзите российского газа около $3 млрд в год. Откуда такой оптимизм? Вполне возможно, что Оржель включил в доходы и деньги за транзит сверх оговоренных с «Газпромом» объемов газа. Хотя тут проглядывает явная дискоммуникация среди топ-чиновников - ведь они называют цифры, отличающиеся вдвое (!).

О покупке еще нужно договориться

О прямых закупках газа у "Газпрома" в рамках данных соглашений стороны не договаривались. Скорее всего, эти переговоры начнутся уже в следующем году. «Нафтогаз» сообщил, что «Газпром» заинтересован в возобновлении поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на газ на базе цены европейского хаба NCG.

Политические риски

История газовых отношений с Россией уже доказала, что сотрудничество с ней уже есть риск. Пока что Россия была вынуждена подписать транзитный контракт, поскольку США заблокировали достройку альтернативного Украине маршрута "Северный поток-2".

Однако если газопровод по дну Балтийского моря все же будет достроен, то Россия сможет отказаться от транзита через Украину. Тогда Украину потеряет миллиарды долларов ежегодного дохода и будет вынуждена снова обращаться в суд.

Александр СУКОВ

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