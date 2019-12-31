Кризисы и выборы: чем жил мир в 2019 году

Уходящий год оказался очень насыщенным на международные события. Некоторые политические сюжеты появлялись совершенно непредсказуемо, и напротив – отдельные истории, за которыми годами следил весь мир, начали двигаться к своему завершению.

Импичмент Трампу, выход Великобритании из ЕС, война в Сирии, протесты в Гонконге и политический кризис в Израиле – обзор главных мировых событий 2019 года в материале РБК-Украина.



Импичмент Дональду Трампу

В первой половине этого года дела у американского президента Дональда Трампа складывались отлично. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, на которое делали ставку его оппоненты, так и не смогло доказать причастность Трампа к российскому вмешательству в американские выборы 2016 года.



Таким образом, шансы Трампа на второй президентский срок стали еще более реальными. В то же время в лагере Демократической партии так и не появилось единого яркого фаворита, который смог бы помешать ему переизбраться в ноябре 2020 года.

Но американский президент решил перестраховаться и на всякий случай "утопить" потенциального конкурента на выборах – экс-вице-президента Джо Байдена через компромат на его сына Хантера. А помочь ему в этом якобы должен был новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, которому очень нужна личная встреча с хозяином Белого дома для укрепления своих политических позиций.

В обмен на это, а также на предоставление Украине 400 миллионов долларов военной помощи, Трамп якобы захотел от Украины начала расследования против Хантера Байдена, работавшего в скандальной украинской компании Burisma.

Дело начало набирать ход в сентябре, когда в американских СМИ появилась информация об отчете неназванного сотрудника американской разведки о телефонном разговоре, который состоялся между Трампом и Зеленским 25 июля.

Вскоре была обнародована мемограмма разговора, из которой демократы сделали однозначный вывод: Трамп в личных целях шантажировал Зеленского, чтобы тот объявил о расследовании против Байдена и тем самым поспособствовал переизбранию Трампа.

Слушания в Палате представителей Конгресса, где демократы имеют большинство голосов, длились около двух месяцев. Для дачи показаний были вызваны американские чиновники и дипломаты, в том числе экс-посол США в Украине Мари Йованович, спецпредставитель по Украине Курт Волкер и временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.

В итоге, вскрылась картина тайной дипломатии, которую администрация Трампа проводила в Украине, и попыток друзей Трампа во главе с его доверенным лицом Руди Джулиани втянуть новую украинскую власть во внутриамериканские политические разборки.

На республиканцев, впрочем, это не произвело никакого впечатления. Историю с импичментом они считают чисто политической аферой демократов и попыткой сорвать вполне вероятное переизбрание Трампа в следующем году. Американское общество по вопросу импичмента разделилось примерно пополам, а рейтинг Трампа за эти месяцы не пострадал, скорее даже наоборот.

В итоге, демократы смогли большинством голосов утвердить обвинения против американского президента в Палате представителей, при этом не сумев переманить на свою сторону ни одного депутата-республиканца. Трамп стал третьим в истории президентом США, которому был объявлен импичмент, но досрочный уход с поста ему не грозит. В Сенате, который может проголосовать за отставку президента США двумя третями голосов, у его сторонников уверенное большинство.

Но процесс может затянуться – демократы не спешат передавать дело из Палаты представителей в Сенат, требуя обеспечить полноценный процесс с вызовом свидетелей (республиканцы же хотят закончить его как можно быстрее). Параллельно они объявили о том, что Трампу могут выдвинуть новые обвинения. Потому импичмент станет одной из главных тем президентской кампании в США, которая будет длиться почти весь следующий год.



Бесконечный Брекзит

Когда в июне 2016 года большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза, они вряд ли думали, что этот процесс станет таким долгим и болезненным. Весь 2019 год правительство и парламент Соединенного Королевства (СК) пытались согласовать проект соглашения о выходе из ЕС, а после неудачи просили Брюссель об очередной отсрочке Брекзита.

В июле Терезу Мэй в кресле главы правительства сменил эксцентричный Борис Джонсон, обещавший скорее "сдохнуть в канаве", чем снова откладывать выход страны из ЕС. Он даже внес изменения в проект соглашения о выходе, чтобы снять основную, хоть и не единственную проблему Брекзита – ирландскую границу.

Согласно первоначальным планам, между входящей в СК Северной Ирландией и независимой Ирландией, которая остается в ЕС, могла появиться реальная граница с пограничным и таможенным контролем. А это могло оживить затухший два десятилетия назад конфликт в Северной Ирландии, где католики-националисты требуют объединения острова в одно государство.

После серии неудач в Палате общин Джонсону пришлось отступить и все же попросить об отсрочке Брекзита до 31 января 2020 года. А парализованный парламент согласился пойти на досрочные выборы, чтобы определиться хоть с каким-то планом действий: выйти из ЕС вообще без соглашения, принять проект Джонсона, провести повторный референдум о Брекзите или вообще отказаться покидать Евросоюз.

Ввиду этого сами досрочные выборы де-факто превратились в референдум по поводу Брекзит – все остальные темы национальной повестки дня давно ушли в тень. И консерваторы во главе с Джонсоном, опять поклявшимся довести Брекзит до конца без отсрочек, одержали на них убедительную победу.

Консервативное большинство в Палате общин оперативно одобрило проект Джонсона. Формальная процедура должна закончиться в ближайшее время, и с 31 января 2020 года Великобритания официально перестанет быть членом ЕС.

Весь следующий год продлится переходной этап, во время которого Лондон и Брюссель должны согласовать правила дальнейшего сосуществования. И продлевать этот срок, во время которого Великобритания будет придерживаться правил ЕС во многих сферах, Палата общин запретила.

На слуху теперь другой референдум – о независимости Шотландии. Шотландские националисты на выборах показали отличный результат и теперь намерены добиваться от Лондона разрешения на еще одно голосование за выход из Соединенного Королевства.

Предыдущий референдум состоялся в 2014 году, и сторонники независимости набрали лишь 44,7%. Но лидеры националистов уверены, что сейчас ситуация изменилась, тем более, уверенное большинство шотландцев не поддерживали и не поддерживают Брекзит. Но Джонсон уже заявил, что согласия на повторный референдум о судьбе Шотландии он не даст.



Гражданская война в Сирии

Сирийская война считается второй по кровопролитности в 21 веке – около полумиллиона погибших и от пяти миллионов беженцев. В 2019 году стало понятно, что она все же движется к окончанию.

Диктатор Башар Асад, с восстания против которого в 2011 году и начался конфликт, уже готовится отмечать фактическую победу. По ходу боевых действий его падение выглядело почти неминуемым. Но благодаря удачной конъюнктуре, внешнеполитическим маневрам, жестокости своих войск и прямому военному вмешательству России, Асаду все же удалось удержаться при власти.

В марте 2019 года, после наступления курдов, последние подконтрольные территории в Сирии потерял ИГИЛ. В октябре фактическое поражение, с потерей надежды на независимость, потерпели уже сами курды, контролировавшие весь северо-восток страны.

Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, где они были единственными союзниками курдских сил. Обвинения в предательстве давних союзников, в том числе со стороны партнеров по НАТО, Демократической и даже родной Республиканской партии США на американского президента не произвели никакого впечатления.

Параллельно свое вторжение на территорию Сирии начала Турция, ставя целью зачистить прилегающую к границе зону от курдских вооруженных группировок, которых они считают террористами. Самостоятельно отбиваться от них курды не смогли и обратились за помощью к официальному Дамаску.

Армия Асада вместе с союзниками-россиянами заняла часть приграничных территорий. Курды отошли вглубь страны, в перспективе их войска должны войти в состав сирийской регулярной армии, а занятые территории – вернуться под контроль Дамаска.

Окончательно из зоны конфликта американцы пока не уходят, оставляя на северо-востоке Сирии полутысячный контингент, но определяющей роли в конфликте США больше играть не планируют. Таким образом, под контролем антиправительственных сил остается только сравнительно небольшая зона на северо-западе страны, часть из которой занимают протурецкие группировки.

Помимо Асада, победителем в войне себя может считать и Россия, которая будет играть ключевую роль в будущем обустройстве регионе. На руку Кремлю играет и конфликт между Турцией и другими странами-членами НАТО из-за сирийского вопроса, а также ослабление имиджа США как надежного международного союзника.



Протесты в Гонконге

Несмотря на огромные политические, экономические и культурные различия между Украиной и Гонконгом, бывшей британской колонией, происходящие там протесты во многом напоминают Революцию достоинства.

Дело не только во внешней стилистике, хотя столкновения между полицией и протестующими внешне весьма напоминают события в Киеве, с поправкой на теплый гонконгский климат, а сами демонстранты устраивают коллективные просмотры документальных фильмов о Евромайдане.

Но и в том, что ориентированная на Пекин гонконгская власть, как в свое время украинская, совершает ошибку за ошибкой, своими же руками накаляя градус протеста и ухудшая свое положение.

Все началось с истории двух молодых жителей Гонконга, Ченя Тунцзя и Пун Хиу-Винь, которые в начале 2018 года отправились в романтическое путешествие на Тайвань. Там между ними возникла ссора, Чень убил свою беременную возлюбленную в отельном номере, забрал ее деньги и вернулся домой в Гонконг.

Спустя некоторое время тайваньская полиция обнаружила тело Пун, Чень признался в ее убийстве следователям в Гонконге. Но дальше возникла проблема – между Гонконгом, как специальным административным районом Китая со значительной автономией, и Тайванем нет соглашения об экстрадиции преступников. А Китайская народная республика и вовсе не признает правительство Тайваня, считая остров своей территорией.

Решив использовать эту историю как повод, глава администрации Гонконга Кэрри Лэм внесла законопроект о возможности экстрадиции преступников из Гонконга, в том числе в материковый Китай. Это и спровоцировало первую волну протестов. Жители Гонконга решили, что таким образом Пекин сможет расправляться с инакомыслящими и оппозиционерами, для которых бывшая британская колония является территорией относительной свободы.

Мирные протесты в Гонконге переросли в силовое противостояние (фото: twitter.com / savehksave)

Первые протесты начались еще в марте 2019 года и постепенно набирали ход, летом дойдя до прямых уличных столкновений с полицией. Этому сопутствовала бескомпромиссная позиция властей Гонконга, которые наотрез отказывались отзывать спорный законопроект. Когда в сентябре администрация пошла на этот шаг, уже было поздно.

В протестах по всему городу принимали участие сотни тысяч, иногда – и миллионы человек. Протестующие захватывали административные и общественные здания, строили на улицах баррикады, организовывали сидячие протесты и забастовки, регулярно дрались с полицией, которая начала действовать все более жестко, вплоть до применения огнестрельного оружия.

Власть начала использовать местных титушек – рядовых членов китайских триад, нападавших на демонстрантов, среди которых была не только молодежь, но и люди среднего и старшего возраста. Ситуацию для властей осложняет то, что у протестующих нет иерархии и конкретных лидеров, которых можно было бы запугать или подкупить.

Список требований также расширился: освобождение всех задержанных протестующих, расследование действий полиции при разгоне демонстраций, отставка Кэрри Лэм, введение прямых выборов всей местной власти. Но на это администрация города пока идти не готова.

Выборы в местные советы Гонконга, состоявшиеся в конце ноября, показали, что протесты поддерживает большинство горожан – продемократические, оппозиционно настроенные к Пекину кандидаты одержали уверенную победу.

Пока ситуация выглядит патовой – протесты продолжаются, а на их силовой разгон, который неминуемо приведет к огромным жертвам, власть не готова, опасаясь реакции международного сообщества, в первую очередь США. Сами протестующие активно используют британский флаг как символ свободы. Также проходят пока немногочисленные акции за то, чтобы выйти из состава КНР и вернуться в Британское Содружество.

Тем временем, Чэнь Тунцзя, дело которого спровоцировало все дальнейшие события, в октябре вышел на свободу, отсидев полтора года за кражу денег убитой им девушки. Он заявил о готовности отбыть положенное за убийство наказание, но процесс застрял из-за бюрократических проволочек.



Политический кризис в Израиле

Как отмечает влиятельное американское издание Foreign Policy, несмотря на привычную для Израиля политическую турбулентность и постоянные смены правительств, еще ни один год не был настолько непредсказуемым в этом плане, как 2019. Страна прошла через двое досрочных парламентских выборов, на 2 марта следующего года назначены еще одни. И даже после них политический кризис может не закончиться.

Он был спровоцирован выходом партии "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом из парламентской коалиции. Причина – Либерман выступил за то, чтобы студенты религиозных училищ (иешив) не могли освобождаться от призыва в армию, на чем категорически настаивали входящее в коалицию религиозные партии.

Апрельские выборы закончились победой двух политсил – партии "Ликуд" во главе с Беньямином "Биби" Нетаньяху и блока "Кахоль-Лаван", возглавляемого Бени Ганцем. Обе политсилы набрали по 35 мандатов, тогда как для большинства в Кнессете требуется 61 депутат. Попытки Нетаньяху и Ганца собрать вокруг себя большинство из более мелких партий провалились, и на сентябрь были назначены новые выборы.

Беньямин Нетаньяху не может сформировать новое правительство (фото: flickr.com/israelipm)

Нетаньяху, бессменно возглавляющий правительство Израиля с 2009 года, вел кампанию под лозунгом "Нетаньяху – это другая лига" и размещал огромные плакаты, где он жмет руки Дональду Трампу и Владимиру Путину. Это должно символизировать то, что "Биби" входит в число главных мировых лидеров, в отличие от своих конкурентов. Нетаньяху незадолго до выборов совершил визит в Киев. По информации РБК-Украина, его рассматривали как возможного посредника в переговорах с Кремлем по Донбассу.

Но подобные позиционирование израильскому премьеру не помогло. На сентябрьских выборах его партия потеряла четыре мандата, тогда как главные оппоненты из "Кахоль-Лаван" недосчитались двух мест в Кнессете. Мучительные коалиционные переговоры опять закончились безрезультатно – Нетаньяху смог собрать в свою поддержку 55 голосов в парламенте, Бени Ганц – 54 голоса.

"Наш дом Израиль" во главе с Либерманом, которого поддерживает значительная часть выходцев из бывшего СССР получил "золотую акцию" в 8 мандатов, но решил ею не пользоваться. Ничем не закончились и попытки создать широкую коалицию, с поочередным правлением Нетаньяху и Ганца, по два года на премьерской должности для каждого. В итоге были объявлены уже третьи по счету внеочередные выборы.

Уверенности в том, что они станут последними по счету, нет. Израильское общество в политическом смысле очень разнородно. За счет невысокого проходного барьера в Кнессет попадают небольшие политсилы с прямо противоречащими друг другу интересами и ценностям, например, арабские партии и радикальные сионисты. А готовности идти на компромиссы главные партийные вожди не демонстрируют – сказываются личные амбиции и старые взаимные обиды.

Тем временем, для Нетаньяху ситуация осложняется официально выдвинутыми ему обвинениями во взяточничестве и мошенничестве. От суда его пока защищает премьерский иммунитет, потому сохранение на посту для "Биби" важно не только из-за его политических амбиций.



Милан Лелич

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