Импорт из России и зеленые проблемы. Как новый рынок изменил украинскую электроэнергетику в 2019 году

"ДС" вспомнила важнейшие события на рынке электроэнергии в уходящем году.

Новый рынок

Прошедший 2019 г. стал годом внедрения новой модели рынка электроэнергии, прописанной в законе "О рынке электрической энергии", который был принят еще в средине 2017 г. С января по июль 2019 г. длился переходной период, а новая модель рынка была запущена с 1 июля 2019 г.

Предыдущая модель оптового рынка электрической энергии выглядела как общий котел - все производители (атомные, тепловые, гидроэлектростанции и станции, работающие на возобновляемых источниках энергии) продавали в него произведенную электроэнергию по тарифам, которые определяло государство. Из этого "котла" электроэнергия продавалась облэнерго, которые затем поставляли электроэнергию потребителям в своих регионах. Тарифы на электроэнергию для бизнеса и населения определялись Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальный услуг (НКРЭКУ).

Новая модель рынка предполагает несколько компонентов: рынок двусторонних договоров (когда потребители заключают договора с производителями напрямую); рынок "на сутки вперед" (договор на поставку заключается только на одни сутки); "внутрисуточный рынок" (контракт на поставку электроэнергии заключается по принципу "сегодня на сегодня") и "балансирующий рынок".

С 1 июля госрегулирование цен на электроэнергию было отменено и ценообразование стало осуществляться на основе соотношения спроса и предложения. Как и бизнес, так и население сможет свободно выбирать поставщиков электроэнергии.

Для этого все облэнерго, которые ранее выполняли две функции - поставку электроэнергии и сбор платежей - были разделены на две компании, одна из которых занималась физической поставкой энергии, вторая - ее продажей. Например, в Киеве компания "Киевэнерго" превратилась в "ДТЭК Киевские электрические сети" и "Киевский энергетические услуги". Кроме реформированных облэнерго, на рынке появились компании-трейдеры электроэнергии, и потребители получили право самостоятельно выбирать себе поставщика.

Однако накануне 1 июля у некоторых участников рынка возникли сомнения, что все готово к запуску новой модели. Против введения выступала НЭК "Укрэнерго", глава которой Всеволод Ковальчук ссылался на значительные нормативно-правовые ограничения и высокий уровень концентрации двух генераций - НАЭК "Энергоатом" и ДТЭК, суммарная доля которых составляет около 80%.

ДТЭК, наоборот, не видел причин переноса запуска рынка - тепловая генерация работала на 36% от своих технических возможностей, и новые правила давали возможность компании заработать дополнительные деньги.

Все же рынок был открыли с 1 июля.

Его запуск сопровождался повышением цен на электроэнергию для промышленных потребителей. По оценкам экспертов, электричество стало дороже для бизнеса примерно на 20%. Это произошло в том числе и по той причине, что крупнейший производитель дешевой электроэнергии "Энергоатом" мог продавать на свободный рынок только 10% своей энергии.

Особенно ощутимо повышение цен на электроэнергию сказалось на водоканалах, в структуре себестоимости услуг которых затраты на электроэнергию занимают значительный процент. Водоканалы пригрозили переходом на почасовую подачу воды, чтобы сократить расходы на электроэнергию.

Также возникла проблема неравномерных и неполных платежей за предоставленные НЭК "Укрэнерго" услуги по передаче электроэнергии.

Кроме того, не до конца сбалансированная модель привела к образованию по результатам июля значительной задолженности перед производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу - госпредприятие "Гарантированный покупатель" оплатило им только половину причитающихся денег - 1,51 млрд грн. Однако позднее проблема выплат "зеленым" производителем была решена.

Но в целом, значительных проблем, которые существенно отразились бы на потребителях, удалось избежать. Правда, для этого на биржевых рынках, где продавалась электроэнергия, были введены ценовые ограничения сроком на 9 месяцев.

При этом государственные производители электроэнергии - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" - в условиях новой модели стали зарабатывать больше средств.

Импорт электроэнергии из России

В сентябре Верховная Рада приняла внесенную главой комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом поправку в закон "О рынке электроэнергии", которая разрешила покупать в России электроэнергию по двухсторонним договорам. Герус заявил, что это улучшит конкуренцию на электроэнергетическом рынке страны и может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

Коммерческий импорт электроэнергии в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 г. по специальному договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал только на протяжении 2015 г.и в дальнейшем он не был продлен.

По данным "Укрэнерго", уже в октябре из России было импортировано 128 млн кВт-ч электроэнергии, в ноябре - 132 млн кВт-ч.

4 декабря на фоне скандала в связи с импортом электроэнергии из страны-агрессора Верховная Рада снова изменила законодательство, запретив импорт из России электроэнергии по двусторонним договорам или на внутрисуточном рынке. Однако Кабмин имеет право в случае чрезвычайной ситуации отменять этот запрет на определенный срок. Однако при этом сохранилась возможность импортировать электрлоэнергию из Беларуси, где в ближайшее время ожидается запуск атомной электростанции, построенной на российские кредиты российскими специалистами.

Коломойский и Центрэнерго

Близкий к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Игорь Коломойский очень заинтересовался "Центрэнерго" - последней генерирующей компанией, оперирующей ТЭС, которая находится в госсобственности. Последние годы правительства различных составов заявляли о намерении приватизировать эту компанию, но этому все время мешала процедура банкротства "Центрэнерго". В августе этого года Фонду госимущества (ФГИ) удалось вывести "Центрэнерго" из этого процесса, но затем Коломойский заявил, что приватизация этой госкомпании преждевременна. Кроме того, как писало в конце августа издание Enkorr, поставщиками угля на "Центрэнерго" стали компании, близкие к Коломойскому, и такие же компании стали выкупать на аукционах произведенную электроэнергию. Электроэнергия была нужна Коломойскому, чтобы снабжать ею его Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.

Однако это привело к значительным убыткам "Центрэнерго" - эксперты насчитали 1,5 млрд грн к началу ноября.

Также суды приняли решения в пользу Коломойского по тарифам "Укрэнерго", из-за чего ферросплавные предприятия смогли получать электроэнергию несколько дешевле.

Дорогая "зеленая" энергия

"Зеленая" энергетика в 2019 г. в Украине переживала бурный рост - только по результатам 9 месяцев мощность объектов, генерирующих электричество из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), выросла вдвое: с около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 г. до около 5000 МВт на 1 октября 2019 г.

Мощность введенных в эксплуатацию в июле-сентябре этого года объектов ВИЭ составила 956 МВТ, что в шесть раз превышает объем за аналогичный период 2018 г.

Всего в создание мощностей "зеленой" энергетики за 9 месяцев этого года было инвестировано более 2 млрд евро. За этот период было установлено: солнечных электростанций (СЭС) - более 2 тыс. МВт; ветровых (ВЭС) - почти 400 МВт; около 120 МВт - СЭС домохозяйств (только первые полгода); биогазовые установки - 24 МВт; 13 МВт - объекты малой гидроэнергетики и 4 МВт - объекты на биомассе.

В частности, ДТЭК 19 апреля запустил в Днепропетровской области крупнейшую в Украине и третью по масштабам в Европе Никопольскую СЭС установленной мощностью в 200 МВт (панельная мощность - 246 МВт). 31 октября ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВт, которая будет производить 400 млн кВт-ч "зеленой" электроэнергии, (достаточно для 200 тыс. домохозяйств). А 1 ноября ДТЭК ввел в эксплуатацию Приморскую ВЭС, которая является одной из самых больших в Украине - станция состоит из двух очередей по 100 МВт каждая, а каждая очередь - по 26 ветротурбин.

Всего же установленная мощность ВИЭ в Украине по итогам 2019 г. может достигнуть 5,4 ГВт.

Запланировано строительство все новых СЭС и ВЭС. В частности, в январе 2019 г. при участии президента Петра Порошенко и президента ЕБРР Сумы Чакрабарти подписано соглашение о строительстве компаниями NBT и Total вдоль побережья озера Сиваша в Запорожской области ВЭС мощностью 250 МВт, кредит под которую выделяет. И ДТЭК планирует до конца 2022 г. построить еще 1 ГВт "зеленых" мощностей.

Бурное строительство объектов ВИЭ обусловлено привлекательным тарифом на произведенную ими электроэнергию, который гарантирован законом. Фиксированные "зеленые" тарифы составляют 15 евроцентов для СЭС и 10,8 евроцентов для ВЭС.

Однако такое бурное и неконтролируемое строительство все новых объектов ВИЭ привело к тому, что недостает балансирующих мощностей, и управлять объединенной энергосистемой Украины становится все сложнее. В частности, в ночь на 5 ноября оператор объединенной энергосистемы компания "Укрэнерго" была вынуждена ограничить "зеленую" генерацию из-за профицита электроэнергии. При этом еще ранее были отключены в резерв (или перенесен пуск на дневное время) семь энергоблоков на ТЭС, а также диспетчеры были вынуждены разгрузить более чем на 500 МВт ТЭЦ и ТЭС, которые оставались в работе.

Проблему слишком бурного строительства ВИЭ должно решить введение системы аукционных торгов на право их строительства - в апреле Верховная Рада приняла соответствующий закон. Система аукционных торгов по ВИЭ внедрена уже более чем в 70 странах мира и активно вытесняет режим фиксированного "зеленого" тарифа на электроэнергию. Закон должен снизить цену киловатт-часа "зеленой" генерации и вводит квоты на сооружение новых электростанций. Кроме того, вместе с запуском аукционов будут снижены существующие "зеленые" тарифы - для СЭС на 25%, для ВЭС - на 10%.

Старая-новая НКРЭКУ

Конституционный Суд в июне признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЄКУ) - она была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции. Представление депутатов по этому делу в КСУ было подано еще в 2017 г.

Поэтому уже в декабре Верховная Рада приняла закон, направленный на приведение деятельности НКРЭКУ в соответствие с этим решением суда. Теперь НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и создается Кабинетом Министров. Закон также предусматривает, что члены и руководитель НКРЭКУ назначаются распоряжениями Кабмина по итогам конкурсного отбора, тогда как ранее - указами президента. Члены НКРЭКУ назначаются на шесть лет. Однако этот закон еще должен быть подписан президентом.

Смена кадров

В уходящем году существенно обновится кадровый состав органов управления энергетической сферой - после формирования нового Кабмина в конце августа должность министра энергетики получил Алексей Оржель, который до этого был руководителем сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO, а с 2006 г. по 2014 г. занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.

После выборов в Верховную Раду должность руководителя профильного парламентского комитета получил Андрей Герус, бывший член НКРЭКУ, и эксперт по энергетическим вопросам.

В конце октября президент Владимир Зеленский уволил с должностей членов НКРЭКУ Евгения Магльованного и Александра Формагея, и временно, на срок до трех месяцев, назначил членами комиссии Руслана Кайдаша, Ольгу Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магду. Они пробудут на этих должностях не более, чем на три месяца - пока не будут назначены новые люди, отобранные по результатам конкурса. В составе НКРЭКУ остались на своих постах Оксана Кривенко, Елена Антонова и Дмитрий Коваленко. 4 ноября обновленный состав НКРЭКУ избрал новым главой НКРЭКУ Валерия Тарасюка, который ранее работал вице-президентом по правовым вопросам ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", входил в наблюдательные советы "Киевоблэнерго" и "Ривнеоблэнерго".

Смена кадров дошла и до руководителей крупных госкомпаний - Кабмин в конце ноября уволил президента "Энергоатома" Юрия Недашковского, и назначил врио президента госкомпании гендиректора Ривненской АЭС Павла Павлишина.

Также в начале декабря министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Кабмин намерен уволить и директора НЭК "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука.

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