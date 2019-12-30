Счетчик не спасет. В 2020 году за газ придется платить даже без его потребления

На установленные в частном доме или квартире счетчики надеяться не стоит – они не спасут от переплат. К этому приведет разделение платежек за газ, которое заработает уже после Нового года.



Разделенные платежки

24 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Благодаря этому украинцы уже в январе получат сразу два нововведения при оплате за жилищно-коммунальные услуги. Первое - вместо одной платежки за газ будут приходить сразу две - отдельно за потребленный газ и отдельно за его доставку потребителю. Второе - платежку за транспортировку газа за январь придется оплатить наперед, то есть уже в январе, а не в следующем месяце.Такое обязательство, поясняет сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, Украина взяла на себя еще при заключении соглашения об ассоциации с Евросоюзом, где цена газа как товара отделена от цены за распределение газа. Этот принцип уже реализован и на рынке Украины, где есть операторы, поставляющие газ, а есть операторы, которые этот газ распределяют между конечными потребителями.

"Раньше распределительные компании должны были ждать, пока из общих платежей им будет выделена их доля на содержание газораспределительных систем (ГРС, - ред.). Все на рынке знают, что суммы, которые выделяются на их поддержание в работоспособном состоянии, не покрывают расходов. Сейчас эти компании сразу получат свои деньги, а не будут ждать подарка с барского плеча", - добавляет эксперт в сфере энергетики и руководитель специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.



Счетчик не поможет

Новации носят исключительно технический характер, поэтому сумма двух платежей в принципе не должна отличаться от суммы в нынешней "объединенной" платежке. Однако некоторые категории украинцев все-таки могут пострадать при разделении платежек.

Как следует из заявления Региональной газовой компании, которая в данном случае представляет интересы операторов ГРС, оплата за доставку газа будет осуществляться не только в отопительный сезон, а круглый год. При расчете за основу берется объем потребления в течение предыдущего "газового года" (октябрь-сентябрь). Сумма кубов газа, потребленная за год, умножается на тариф на доставку, а затем делится на 12 ежемесячных платежей.

Это значит, что оплачивать доставку в ближайший год придется в любом случае - независимо от того, будет ли газ по факту потребляться или нет. Ведь тариф за доставку уже определен фактическим потреблением за прошлый год. Другими словами, газом можно и не пользоваться, но платежки за доставку все равно придется оплачивать.

Прежде всего это коснется тех украинцев, кто надолго выезжает из дома, например, заробитчан. Не стоит надеяться на неподвижную стрелку на счетчике - долги все равно набегут. Это неизбежная плата, поясняют эксперты, за возможность в любой момент времени подключиться к газовой системе и купить определенный объем газа. В таких случаях, чтобы не платить за "воздух", рекомендуется оформить отказ от услуги и отрезать газ полностью.



Оплатить через мобильный

Правда, в январе эффективно заработает и услуга, которая облегчит жизнь тем украинцам, кого пугают новомодные гаджеты – личные кабинеты в интернете и приложения в смартфонах. Плюсы от этого ощутят прежде всего пенсионеры, которые стараются потребить газа немного, но комиссия за платеж в отделениях банков в некоторых случаях может оказаться сопоставимой с суммой самого платежа за ту же доставку.

Оплату по газовым платежкам, пояснили в РГК, можно будет осуществить даже через старенький мобильный телефон – она снимется с мобильного счета. Но воспользоваться им смогут только клиенты мобильного оператора "Киевстар", который берет за такую услугу 1,5% комиссии.

Алексей Ермоленко

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