Обвал цен и борьба за транзит. Каким был 2019 год для газового рынка Украины

"ДС" напоминает ключевые вехи развития украинского газового рынка в уходящем году.

Январь

Начали год с 15 млрд куб м

В подземных хранилищах находилось 15 млрд куб. м газа. Всего же к началу отопительного сезона 2018-19 гг. в ПХГ был накоплен рекордный за последние 6 лет запас газа - 17,2 млрд кубометров.

Новый иск к "Газпрому" на 12 млрд

"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", требуя выплатить около $12 млрд в качестве компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в Европу. Решение по иску ожидалось в 2021 г.

Швейцарский суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража

Суд швейцарского кантона Цуг вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома" относительно принудительного выполнения решения Стокгольмского арбитража в кантоне Цуг. Суд подтвердил, что решение по делу о транзите от 28 февраля 2018 г., которое обязывает "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд и проценты, является действующим и подлежит исполнению, а апелляция "Газпрома" в Швеции никаким образом на это повлиять не может.

Февраль

Не выполнил план - уходи

НАК "Нафтогаз Украины" уволил главу правления крупнейшей в Украине газодобывающей компании государственной "Укргаздобычи" Олега Прохоренко. Причина - невыполнение плана по добыче газа.

Март

Еще на год

22 марта 2019 г. у главы НАК "Нафтогаз Украина" Андрея Коболева истек срок пятилетнего контракта. Несмотря на противодействие со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана, который очень хотел уволить Коболева, поддержка западных партнеров обеспечила продление контракта еще на год.

При этом Коболеву было поставлено задание обеспечить определенные показатели деятельности "Нафтогаза": госкомпания должна добыть не менее 18,2 млрд куб м газа до 1 января 2020 г., глава компании должен обеспечить заключение нового контракта с "Газпромом" на транзит российского газа в Европу, газотранспортная система Украины должна быть отделена от "Нафтогаза" в независимую компанию. Первое задание оказалось невыполненным.

Апрель

Советники по анбандлингу

"Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с европейскими операторами ГТС для поддержки процесса анбандлинга (разделения) "Нафтогаза" и дальнейшего участия компаний в управлении украинской ГТС.

В группу вошли компании GRT Gaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), SNAM S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Flyxys S.A. (Бельгия). Эксперты этих компаний должны были сопровождать процесс создания независимого оператора украинской ГТС и предоставлять необходимые консультации.

Май

Американский газ близко

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина близка к заключению контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США. В свете разговоров о предстоящем зимой 2019-2000 г. газовом кризисе эта информация была направлена в адрес "Газпрома" - мол, мы можем, если нужно, и в США купить газ.

Следует отметить, что доля американского сжиженного газа в импорте Евросоюза растет, и США стали третьим по величине поставщиком СПГ в ЕС.

Конфликты вокруг газа для народа

"Нафтогаз" во главе с Андреем Коболевым продолжает конфликтовать с правительством Владимира Гройсмана по вопросу цены газа для населения. Дело в том, что стоимость газа на европейских хабах начинает резко снижаться - и правительство требует понизить цены для населения. И в конце концов добивается символического удешевления тарифа с 8550 грн до 8247 грн за 1000 куб. м.

Коболев соглашается, но при этом просит и отменить постановление Кабмина №867, согласно которому и рассчитывалась цена для населения (8550 грн): якобы этот документ теперь не дает опустить тариф. Гройсман же не хочет убирать ценовой "потолок", потому что при резком скачке котировок платежки могут сильно потяжелеть (а в июле выборы). В конце концов Кабмин принимает еще рад постановлений, которым окончательно упорядочивает вопрос ценообразования. Однако цена-"потолок" до нового года останется, хоть и ни на что не повлияет: газовые котировки упадут еще больше.

Июнь

Цены в Европе упали рекордно

С приходом лета котировки на газ в Европе рекордно снизились - в начале июня цены на спотовом рынке на Центрально-европейском газовом хабе в австрийском Баумгартене упали до уровня $144,7 за 1 тыс. куб м. На голландском хабе TTF цены в начале июня по сравнению с 29 мая снизились на 20%, и при этом оказались на самом низком уровне с 2016 г. А по сравнению с октябрем прошлого года цены обвалились почти втрое.

Тенденция снижения цен коснулась всех европейских газовых хабов, и не только на спотовом, но и на фьючерсном рынке. Причиной стала активная выработка электроэнергии ветровыми станциями и большие запасы газа в хранилищах, оставшиеся после зимы 2018-2019 гг, а также закупки СПГ из США и Катара.

Храните газ в Украине

По состоянию на начало июня уже 24 международные компании, являющиеся нерезидентами, заключили с "Укртрансгазом" договора на хранение природного газа в Украине, и закачали в украинские ПХГ около 515 млн куб м.

Стимулируя сбережение газа в своих ПХГ, Украина разрешила хранить его в режиме "таможенный склад", т. е. если газ будет реализован за рубеж, то компания заплатит только за хранение, если же в Украине - то и все налоги, которые нужно заплатить при импорте газа в Украину. Фирмы получили возможность хранить газ в режиме "таможенный склад" на территории Украины без уплаты таможенный платежей (при условии, что газ будет выкачан за пределы Украины) в течение 1095 дней. При этом тариф на хранение в данном режиме не отличается от обычного тарифа на хранение в ПХГ и составляет около 0,6 евро за 1 МВт.

Нерезидентов привлекла услуга хранения газа в Украине по причине более низких, по сравнению с Европой, тарифов, а также ожидаемого газового кризиса зимой 2019-2020 гг.

Альтернатива транзитному контракту

"Газпром" объяснил нежелание заключать контракт на транзит своего газа через территорию Украины ссылаясь на то, что Украина не готова сделать это по европейским стандартам. Российский монополист указал, что контракт не может быть подписан, пока в Украине не произошел анбандлинг "Нафтогаза Украины", т.е. выделение из него компании-оператора украинской ГТС. При этом "Газпром" хотел видеть в Украине такого транспортного оператора, как в странах ЕС.

В ответ "Нафтогаз" заявил, что при желании транзит газа через территорию Украины можно оформить контрактом на "своп" газа (от английского swap - обмен), согласно которому "Газпром" будет передавать ему определенный объем газа на украинско-российской границе, а "Нафтогаз" будет передавать это же объем на границе Украина-ЕС. При этом плата за своп будет определяться не регулятором (имеется в виду неконституционной НКРЭКУ), а сторонами контракта. При этом "Нафтогаз" сам будет заключать контракты на услуги по транспортировке газа с отделенным оператором газотранспортной системы, который будет регулироваться в Украине. А контракт на своп газа с "Газпромом" может быть заключен по шведскому праву с условием арбитража в Швеции, срок - 10 лет с объемом газа около 60 млрд куб м газа в год. "Нафтогаз" в этом случае будет получать не плату за транзит, а маржу от этих операций, уже после этого рассчитываясь с оператором ГТС за прокачку газа.

Июль

Дальнейшее снижение цен для населения

Цена на газ для населения снижается второй месяц подряд. 15 июля "Нафтогаз" сообщил, что опускает тариф до 4 905,67 грн за 1000 куб. м (без НДС и транспортных затрат). По сравнению с июнем цена снизилась на 648 грн, или на 11,7%.

Программа "20/20" не выполнена

Глава дивизиона "ГАЗ" НАК "Нафтогаз Украина" и по совместительству и.о. главы правления УГД Андрей Фаворов заявил, что госпрограмма "20/20" - увеличение собственной добычи газа в Украине госкомпанией "Укргаздобыча" (УГД) до 20 млрд куб. м к 2020 г. - провалена. Программа была разработана УГД и "Нафтогазом" в 2016 г. и в конце того же года утверждена Кабинетом. Она предполагала, что УГД увеличит добычу газа с 15,2 млрд куб м в 2017 до 20,1 млрд куб м в 2020 г., а общий объем добычи (вместе с частными компаниями) планировалось нарастить до 27 млрд. Попутно программа предусматривала сокращение потребления газа в Украине как раз до уровня тех же 27 млрд "кубов", что и означало бы полный отказ от импорта, наступление эры энергетической независимости, о которой энергетические чиновники говорят уже который год.

Но по итогам 2018 г. УГД получила газа на 1 млрд кубометров меньше, чем планировалось по программе - 15,5 вместо 16,5. И, соответственно, планы на 2019 г. также были скорректированы - до уровня 15,7 млрд. вместо запланированных ранее 18,3.

УГД объясняла невыполнение программы значительным истощением месторождений (75% месторождений компании истощены на 87%), из-за которой добыча естественным образом сокращается очень быстро, и компании стоит очень значительных усилий компенсировать это падение. О значительном росте добычи в таких условиях речь уже не идет.

"Дельфин" никуда не поплыл

Конкурс по разработке нефтегазового участка "Дельфин" на шельфе Черного моря выиграла компания Trident Black Sea бывшего депутата Госдумы России Ильи Пономарева, ныне гражданина Украины.

Это месторождение считается одним из наиболее перспективных и инвестиционно-привлекательных участков для добычи углеводородов в Украине, и за право его разрабатывать велась серьезная борьба.

Trident Black Sea - специально созданная под конкурс компания, которая на 90% принадлежала Trident Acquisitions Corp и еще на 10% - ирландской San Leon Energy, которая ведет добычу в Албании, Ирландии, Нигерии, Польше и Испании, имеет портфолио из 17 лицензий в этих странах.

Однако вскоре после победителя правительство аннулировало результаты конкурс. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что конкурс не оправдал ожиданий, поскольку не подали заявки игроки "высшей мировой лиги газодобытчиков", уровня Shell или Exxon.

"Нафтогаз" взял взаймы $1 млрд

"Нафтогаз України" разместил трехлетние еврооблигации на $334 млн и пятилетние - на 600 млн евро с доходностью 7,375 и 7,125% соответственно. Глава правления компании Андрей Коболев заявил. что деньги нужны для закупки газа и и формирования достаточных его запасов в подземных хранилищах. Закупка газа была важна для усиления позиций перед переговорами с "Газпромом" о продлении транзитного контракта.

Август

Новый маршрут реверса

"Укртрансгаз" и "Молдовагаз", операторы газотранспортных систем Украины и Молдовы, согласовали технические вопросы, которые позволят с 1 января 2020 г. запустить новые мощности по импорту газа в Украину из Румынии на базе системы Трансбалканских трубопроводов по трубопроводу "Транзит-1".

Главной целью этого проекта является диверсификация маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. на фоне ожидаемого прекращения Россией транзита газа через Украину.

До этого Украина импортировала газ по реверсу только с одного направления - западного, но с 1 января 2020 г. открывается возможность поставок по реверсу из стран Южной Европы.

Проект позволит импортировать из Румынии около 1,5 млрд. кубометров газа в год, и при этом - независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины.

Газ на зиму по летним ценам

"Нафтогаз Украины" предложил населению программу "Газовый запас" - программу покупки газа на весь отопительный сезон по летним ценам, обещая экономию до 25%

Бытовые потребители могли купить до 25 тыс. куб. м, которые можно будет использовать в период с 1 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г. Цена - 5995,53 грн. за тыс. куб. м (с НДС).

Газ из США для Украины

Компания "Энергетические ресурсы Украины" подписала с компанией PGNiG (Польша) договор о поставках в Украину сжиженного природного газа из США. Сжиженный природный газ (СПГ) будет поставляться на терминал в польском Свиноуйсьце, а затем - в Украину. В октябре "Укртрансгаз" завершил строительство трубопровода-перемычки на компрессорной станции "Комарно" во Львовской области. После завершения тестирования нового участка до 2021 г. доступная для импорта из Польши пропускная способность возрастет с 6,5 до 18 млн куб. м в сутки, что в годовом измерении составляет почти 6,6 млрд кубометров газа .

Сентябрь

Польша подыграла Украине

Оператор польской газотранспортной системы компания PGNiG, добилась в Верховном Суде Европы отмены решения Еврокомиссии, которая в 2016 г. разрешила российскому "Газпрому" увеличить загрузку своим газом газопровода OPAL с 50% до 90% его мощности. Газопровод OPAL проходит с севера Германии на юг, и служит связующим звеном для поставок газа, поступающего в Германию по "Северному потоку", далее в Чехию. Оттуда газ поставляется в Австрию, в частности - на Центрально-европейский газовый хаб в австрийском Баумгартене, а также далее в Италию, которая является одним из крупнейших потребителей российского газа.

OPAL - часть маршрута поставок российского газа в Европу по "Северному потоку", альтернативного маршруту через Украину. Ограничение загрузки OPAL повышало шансы на более полную загрузку украинской ГТС транзитным газом.

Встретились, поговорили...

19 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, ЕС и России для обсуждения транзита российского газа через Украину с 2020 г. встреча прошла безрезультатно.

Октябрь

Он может вернуться

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что с 1 января 2020 г. украинский рынок газа может быть открыт для прямых поставок газа "Газпромом". Для этого нужно лишь подписать с российским монополистом договора о присоединении (interconnection agreement) и внедрить европейские нормы работы на украинском газовом рынке.

Украина не закупает газ у России с осени 2015 г.

Ноябрь

Осенний рост цен

В ноябре цены на газ для промпотребителей, поставляемый "Нафтогазом" повысились на 18-20% - до 7033,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб м для покупателей с месячным потреблением свыше 50 тыс. кубометров при условии предоплаты и 7 755,6 грн (с НДС) - для таких же покупателей при условии последующей оплаты потребленного газа, а также для потребителей с объемом потребления - до 50 тыс. куб м. "Нафтогаз" объяснил это повышение ростом цен на европейском рынке.

Долги для долгов

"Нафтогаз Украины" в начале ноября разместил еврооблигации на $0,5 млрд, чтобы рассчитаться с долгами перед госбанками. "Нафтогаз Украины" разместил еврооблигации сроком на 7 лет с доходностью 7,625%, что является самой низкой ставкой относительно суверена среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка всего лишь на 127 базисных пункта превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения. Пиковый спрос на еврооблигации "Нафтогаза" превышали предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и стран ЕС, а также Азии и Южной Америки.

Это размещение стало вторым за текущий год - в июле "Нафтогаз" разместил два выпуска евробондов: 3-летние на $335 млн со ставкой доходности 7,375% и 5-летние на €500 млн. с доходностью 7,125%. Это заимствование было нужно для пополнения запасов газа на зиму, на фоне угрозы прекращения транзита Россией с 1 января 2020 г., и для укрепления своих позиций на газовых переговорах.

Газ на гарантии

Кабмин Алексея Гончарука предложил населению новую программу покупки газа на зиму - по гарантированной цене 7,6-8,2 грн. (в зависимости от региона) за 1 куб до 1 мая 2020 г. при этом потребители должны выбрать - согласиться на эту программу, или отказаться от автоматического перевода на эту программу до 20 декабря и затем платить за газ по цене, которая сложится на рынке.

Газ из США пришел в Украину

В ноябре к терминалу по приему и регазификации сжиженного газа в польском порту Свиноуйсьце прибыло судно, перевозящее американский сжиженный природный газ для Украины. Танкер доставил 75 тыс. т сжиженного газа, после регазификации из них получится 100 млн куб. м обычного газа.

Декабрь

Вроде договорились

Украина и Россия достигли договоренности о заключении нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Условия транзита: 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет. Гарантированный объем прокачки в 2020 г. должен составить 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 гг. - по 40 млрд куб. м в год. При этом возможны дополнительные объемы прокачки газа через территорию Украины, мощности украинской ГТС могут быть предложены всем пользователям , которые смогут бронировать их через систему аукционов. Тариф для транзита газа еще будет рассчитан - по европейской методологии, этим займется Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) совместно с представителями Еврокомиссии. Предварительно Украина может получить $2 млрд поступлений в 2020 г. от транзита газа и по $1,3 млрд в последующие четыре года.

"Газпром" также согласится выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но в ответ Украина откажется от других претензий к "Газпрому" по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту - от претензий на $12,2 млрд.

9 декабря в Париже Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели переговоры по газу и договорились разблокировать подписание соглашения о транзите российского газа через Украину.

Однако вопрос о прямых поставок российского газа в Украину в рамках пакетных договоренностей не решен, но такая возможность в будущем остается.

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