Доллар по 25. Почему обрушилась гривня и не поздно ли штурмовать обменники

К такому обвалу гривню подталкивает Национальный банк, приобретая на рынке огромные валютные суммы, а далее нацвалюта катится вниз на взросшем ажиотажном спросе на "зеленые".

Только за последнюю неделю - с 23 по 28 декабря - НБУ "снял" с рынка около $1 млрд. В целом даже $1,508 млрд в эквиваленте (покупка валюты $1,558 минус продажа $50 млн), но оставшиеся $500 млн на рынок так и не попали - об этом чуть ниже. Если конкретнее, 23 декабря регулятор вышел с интервенциями на сумму $215 млн. А 26 декабря НБУ неожиданно, в течение одного рабочего дня, купил на межбанковском рынке сразу рекордные $700 млн. Причем треть этой суммы он приобрел на первом в текущем году валютном аукционе.

Почти $1 млрд - это очень существенное уменьшение предложения валюты на украинском рынке. Для сравнения важнейший фактор укрепления гривни - увеличение портфеля нерезидентов, покупающих украинские ОВГЗ, за год можно ценить в $4-4,5 млрд. Кстати, "ДС" вскоре опубликует аналитику по валютному рынку Украины в 2019 г., где мы рассмотрим подробнее все основные факторы, повлиявшие на курс национальной валюты.

Итак, на этой неделе НБУ начал методично опускать гривню, а в пятницу вообще снизил курс на 39 коп. - до 23,69 грн/$ - который официально должен продержаться все праздники. Оказалось, что это только цветочки - наличный рынок ушел вниз намного сильнее. Дефицит валюты почувствовали все, в том числе и население. Люди ринулись в обменники - и сегодня к вечеру во многих пунктах вообще уже нет валюты (кроме разве что российских рублей).

А как же $2,9 млрд, которые "Газпром" перечислил "Нафтогазу" во исполнение решения Стокгольмского арбитража и о чем вчера отрапортовали власти? Они пока что не повлияли на курс, потому что изолированы от рынка. Как раз те $500 млн, о которых упоминалось, НБУ приобрел (кстати, по своему официальному курсу 23,69 грн/$) в рамках валютного аукциона (с одним участником), то есть просто выкупил у "Нафтогаза", скорее всего, со счета компании в "Ощадбанке", на который, вероятно, и поступили деньги от "Газпрома".

Среди других, заметно боле слабых, причин падения гривни можно назвать традиционное возмещение государством НДС "под елочку" (а это выброс гривни) и даже финансирование населением предпраздничных покупок за счет долларовых заначек.

Что можно сказать определенно: дефицит гривни и ее падение - спровоцировано не фундаментальными рыночными факторами (как например, резкое уменьшение валютных поступлений в страну в 2014-2015 гг.), а действиями Нацбанка. Это означает, что последующего сильного проседания гривни не будет, курс вскоре "найдет дно" и далее, вероятно, в первых числах нового года, рынок выровняется. Другое дело, что и своим укреплением гривня обязана прежде всего спекулятивному валютному капиталу, хлынувшему в Украину под покупку ОВГЗ в этому году. Но вечно государство не сможет брать долги, причем под высочайший процент, который и привлекает иностранцев.

Таким образом (если говорить упрощенно) больше всего два разнонаправленных и до определенной степени искусственных фактора давят на курс с разных сторон. И здесь известно одно: Минфин пока не планирует сокращать заимствования, графики которых расписаны на первый квартал 2020 г. (что играет на укрепление гривни). А вот действия НБУ еще до конца не понятны - то ли это начало политики массового выкупа "лишней" валюты, то ли единичный "подарок" под Новый год. Но, как видим, на этот раз регулятор явно переусердствовал и поэтому, наверное, на время утихомирит своей "пылесос", вычищающий с рынка валюту. А значит штурмовать обменники, скорее всего, уже поздно. Если вас не интересуют краткосрочные спекуляции: на скачке доллара можно заработать..

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

Алексей ШЕВНИН... ...