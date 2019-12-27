Каждый второй овощ – импортный: чьи продукты едят украинцы

Украинцы едят в основном продукты отечественного производства, что, по мнению экспертов, не удивительно: ведь мы один из крупных мировых экспортеров "харчей". Но есть товары, где наши позиции не так прочны, как, например, по хлебу или соли. Прежде всего это морепродукты и вино.

В Госслужбе статистики подсчитали, что за 9 месяцев 2019 года оборот розничной торговли составил почти 570 млрд грн. Прирост по сравнению с тремя кварталами 2018 года – 11,2% или 63,8 млрд грн. При этом 42,8% заработанных населением денег были истрачены на продукты, а 57,2% – на промышленные товары.

/ Фото: Сегодня

Интересно, что 80% купленных населением продуктов были отечественного производства и только 20% – импортированные. Больше всего это касается куриных яиц – 99% их снесены украинскими курами-несушками. Также мы истратили 97,5% денег на украинское мясо и только 2,5% – на импортное. То же касается 96% – сахара, по 93,6% – колбас и поваренной соли, 95% – молока, 93% – хлеба.

А вот каждый второй купленный фрукт или овощ выращенный за рубежом: наших яблок-груш и ягод куплено всего 48,6%. И каждая вторая бутылка вина тоже – украинская 52%. Не очень доверяют родители отечественным производителям детского питания – каждая третья бутылочка его выпущена за рубежом. Как, кстати, и каждая третья бутылка водки или коньяка! Зато пиво пьем в основном свое – 91% денег тратим на него и в 10 раз меньше – на импортное. Не в Украине поймана каждая четвертая рыба и ракообразные, не у нас изготовлены каждая четвертая конфета или печенье.

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