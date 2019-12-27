Подробнее Запомнить город


Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Каждый второй овощ – импортный: чьи продукты едят украинцы

27.12.19 , Сегодня
печать
размер текста:

Украинцы едят в основном продукты отечественного производства, что, по мнению экспертов, не удивительно: ведь мы один из крупных мировых экспортеров "харчей". Но есть товары, где наши позиции не так прочны, как, например, по хлебу или соли. Прежде всего это морепродукты и вино.

В Госслужбе статистики подсчитали, что за 9 месяцев 2019 года оборот розничной торговли составил почти 570 млрд грн. Прирост по сравнению с тремя кварталами 2018 года – 11,2% или 63,8 млрд грн. При этом 42,8% заработанных населением денег были истрачены на продукты, а 57,2% – на промышленные товары.

/ Фото: Сегодня

Интересно, что 80% купленных населением продуктов были отечественного производства и только 20% – импортированные. Больше всего это касается куриных яиц – 99% их снесены украинскими курами-несушками. Также мы истратили 97,5% денег на украинское мясо и только 2,5% – на импортное. То же касается 96% – сахара, по 93,6% – колбас и поваренной соли, 95% – молока, 93% – хлеба.

А вот каждый второй купленный фрукт или овощ выращенный за рубежом: наших яблок-груш и ягод куплено всего 48,6%. И каждая вторая бутылка вина тоже – украинская 52%. Не очень доверяют родители отечественным производителям детского питания – каждая третья бутылочка его выпущена за рубежом. Как, кстати, и каждая третья бутылка водки или коньяка! Зато пиво пьем в основном свое – 91% денег тратим на него и в 10 раз меньше – на импортное. Не в Украине поймана каждая четвертая рыба и ракообразные, не у нас изготовлены каждая четвертая конфета или печенье.

Александр Панченко

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
Дайджест
Хроники побед и потерь: чем жила Украина в 2019 году
27.12.19, РБК-Україна
О главных общественно-политических событиях уходящего года для Украины и украинцев – в подборке РБК-Украина.
Украинская промышлен­ность летит в пропасть: кто виноват и что делать
27.12.19, Апостроф
У правительства нет внятной промышленной политики.
Взрыв или гнетущая тишина. Как загибаются флагманы украинской промышленности
27.12.19, Деловая Столица
Экономические гиганты, флагманы украинской промышленности, один за другим скатываются в кризис. Результатом может стать по-настоящему провальный для нашей экономики год, последствия которого придется разгребать еще долго.
Сильна гривня: нова реальність
27.12.19, Економічна правда
Міцніша гривня є наслідком зусиль НБУ із зниження інфляції, які увінчалися успіхом. Вона також є ознакою впевненості на фінансових ринках. Однак що буде завтра?
Курс на доллар. На сколько подешевеет бензин в новом году
27.12.19, ubr.ua
АЗС обосновывают отставание цен горючего от курса доллара нелегальным рынком и нерентабельным автогазом
26.12.19
Газ, облигации, земля и премьер с прокурором
26.12.19, Страна.UA
Какую роль на самом деле играет в Украине Джордж Сорос?
Действительно ли с декабря подешевеет отопление: все подводные камни решения Кабмина
26.12.19, Сегодня
Эксперты поддерживают решение властей снизить тарифы, но называют его запоздалым.
Оптимизация бюджетных расходов: Последствия для экономики
26.12.19, 112
В воздухе незримо присутствует дух 90-х годов, и, чем больше в правительстве говорят о победе над системным рейдерством, тем системнее ОНО проявляется.
Как правительство реформирует Госгеокадастр
26.12.19, БИЗНЕС ЦЕНЗОР
Госгеокадастр называют одним из самых коррумпированных органов власти. Новый глава Госгеокадастра Денис Башлык представил стратегию реформирования земельного органа, которая должна искоренить коррупцию. БизнесЦензор собрал ключевые моменты.
Как закалялась гривня: сохранит ли самая крепкая валюта мира свои позиции в 2020 году
26.12.19, Дело
Текущий год для гривни стал победным. Однако прогнозы на 2020 год отличаются: одни аналитики прочат девальвацию и возврат к 27 грн/долл, другие наоборот — обещают дальнейшее укрепление нацвалюты.
24.12.19
23.12.19
20.12.19
19.12.19
Весь дайджест
Главная Статьи Новости » Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!