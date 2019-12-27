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Новые тренды: почему украинцы стали покупать больше компьютеров, лопат и удобрений
За три квартала 2019 года потребительские предпочтения украинцев изменились, отмечают экономисты, основываясь на данных Госслужбы статистики.
Эксперты отметили несколько новых трендов.
Так член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин разъяснил нам, что расходы на спиртное и табак увеличились прежде всего потому, что государство значительно повысило акцизы на эти товары, а не оттого, что украинцы стали намного больше пить и курить.
Президент Украналитцентра Александр Охрименко подметил еще две тенденции:
Оба эксперта, тем не менее, прогнозируют, что доля расходов населения на питание будет постепенно уменьшаться, а на покупку промтоваров – увеличиваться. Причин тому две: рост средних зарплат и то, что цены на большинство продуктов в Украине сравнялись с европейскими и даже их превысили. Например, молоко, сыры в Польше уже дешевле чем у нас на 8-10%. Поэтому расти дальше нашим ценам некуда, иначе в Украину пойдет более дешевыый импорт. А вот зарплаты украинцев продолжат постепенный рост до уровня европейских. Очевидно, что речь идет о средних заработках, а не о том, что все поголовно станут богаче. Наоборот, разрыв в доходах станет еще больше.Александр Панченко ... ...
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