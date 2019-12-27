Возвращайся и оставайся: как Зеленский попытается вернуть заробитчан в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", в рамках которой планируется наладить систему льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Программа нацелена, прежде всего, на тех, кто трудится за рубежом, с тем, чтобы они вернулись в Украину и использовали свои знания и навыки во благо родины. Однако займы под невысокие проценты будут доступны всем желающим. "Апостроф" разбирался, как эта система будет работать, и действительно ли в нашей стране можно будет взять кредит под "европейские" проценты.

Президент Владимир Зеленский пообещал украинцам кредиты для развития собственного бизнеса под крайне низкие проценты, которых на сегодня в Украине нет в помине.

На своей странице в Facebook Зеленский разместил видеоролик, в котором анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", нацеленную на то, чтобы те граждане, которые покинули родину в поисках лучшей жизни, вернулись, а те, которые подумывают уехать из страны на заработки, отказались от таких планов. Именно в рамках этой программы и была озвучена идея предоставления дешевых кредитов.



Исходя из сказанного президентом, на первом этапе реализации госпрограммы, предполагается предоставление займов на сумму 1,5 миллиона гривен на 5 лет со ставкой 5% годовых для нового или действующего бизнеса, который создаст, минимум, 2 рабочих места, 7% - для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен, если рабочие места не создаются, но, если такая инициатива все же появится, каждое новое рабочее место будет поощряться снижением ставки на 0,5%, а также 9% - для уже действующего бизнеса, имеющего выручку от 25 до 50 миллионов гривен, владелец которого хочет расширить собственное дело.



Ставка больше,чем жизнь

Президент не раскрыл всех деталей программы, пообещав вскоре рассказать, как обещанные им кредиты будут работать.

Условия кредитования в рамках указанной программы действительно важны, учитывая, что сейчас в Украине минимальная ставка по банковскому займу на развитие бизнеса составляет около 18% годовых, а реальная будет, скорее всего, более 20%. И это неудивительно, так как банки вряд ли могут выдавать кредиты клиентам под процент, ниже учетной ставки Национального банка Украины - той ставки, по которой регулятор кредитует финучреждения. С 13 декабря Нацбанк снизил учетную ставку до 13,5% (с 25 ноября она составляла 15,5%, а до этого была 16,5%), а это значит, что, в принципе, можно рассчитывать на уменьшение процентов по банковским займам для граждан и бизнеса.

Но, в любом случае, вряд ли стоит надеяться на то, что уже в 2020 году процентная ставка НБУ, а вслед за ней и ставки коммерческих банков снизятся до 5-9%, которые обещает Владимир Зеленский.

Идея с дешевыми кредитами, на самом деле, не нова. Чуть более года назад "Апостроф" подробно писал об инициативе государственного ПриватБанка кредитовать бизнес под 4% годовых. И это при том, что на то время учетная ставка НБУ была на уровне 18%, а проценты по банковским кредитам, соответственно, в среднем, еще выше, чем сегодня. Но, как выяснилось, анонсированная ПриватБанком кредитная программа была сопряжена с целым рядом условий, и, строго говоря, кредитной не являлась.



За чей счет банкет?

По словам директора экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина, программы, подобные той, что была озвучена президентом, в принципе, не являются компетенцией главы государства. "Мне трудно оценить, чем руководствовался президент, делая такие заявления. Он говорит, мы запускаем (программу) - о ком идет речь, об экономическом блоке правительства? О Национальном банке? Но Национальный банк является независимым, как от президента, так и от ветвей государственной власти, но именно он является регулятором, в том числе, стоимости денег в экономике (учетная ставка, - "Апостроф")", - сказал эксперт в комментарии изданию.



Кроме того, отметил Амелин, если речь идет о более низких ставках по кредитам, важно понимать, за счет чего это будет достигнуто: "Кто будет компенсировать потери банкам, а они ведь хотят еще и заработать? Необходимо, чтобы кто-то дотировал стоимость кредитования".

Эксперт считает, что соответствующие средства должны быть заложены в бюджет, а для осуществления выплат необходимо создать специальный фонд.

Кстати, подобный фонд действительно собираются учредить. Точнее, он уже существует - это функционирующий с 1999 года Немецко-украинский фонд, который занимается финансовой поддержкой микро-, малых и средних предприятий в Украине путем предоставления кредитов через партнерские банки. Именно этот фонд станет площадкой для программы кредитования бизнеса, которую анонсировал Владимир Зеленский. Фонд будет находиться в управлении Министерства финансов, а контролироваться - Национальным банком, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



Подарок на Рождество

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Олег Устенко раскрыл некоторые детали программы, отметив в разговоре с "Апострофом", что был одним из ее разработчиков. По его словам, программа нацелена на развитие, прежде всего, малого бизнеса. Он также подчеркнул, что время анонсирования программы выбрано неслучайно. "Люди, которые находятся за пределами страны, и могут потенциально вернуться, приезжают на рождественские каникулы, поэтому нужно было быстро запускать (программу)", - пояснил Устенко.

По его словам, предлагаемые процентные ставки по кредитам действительно существенно ниже рыночных. "Будет происходить дотирование этой разницы (между рыночной ставкой и предлагаемой по программе, - "Апостроф"). Будет трансфер от государства банку, а банк уже будет выдавать предпринимателю", - пояснил специалист.

Понятно, что речь идет о значительных средствах, но вряд ли у нашего государства есть лишние деньги, которые некуда девать. "Конечно, ресурс ограничен, это правда", - признает Олег Устенко.

При этом разработчики программы надеются на так называемый spillover-эффект - эффект распространения. "Он будет отсрочен во времени, но он будет работать. Открыл предприятие, создал рабочие места, начал платить налоги. Кроме того, это предприятие будет не в "тени", также увеличивается занятость, и идет экономия по социальным статьям. То есть, фактически, программа начнет сама себя окупать. По крайней мере, она не будет такой дорогой, как кажется на первый взгляд", - рассказал Устенко. Он заверил, что под программу проводились четкие экономические расчеты.

Разумеется, кредиты не будут давать, что называется, всем подряд - любой предприниматель, как действующий, так и будущий, должен будет представить бизнес-план и другие документы, которые обычно подают на получение в банке кредита на развитие бизнеса, при этом все сопряженные с займом риски будут лежать на финучреждении и клиенте. "Это ответственность банка проверять, смотреть, как, что, насколько реальный бизнес-план", - подчеркнул Устенко.

По словам Олега Устенко, на начальном этапе кредитование будет идти через государственные банки, а потом расширится на весь сектор, потому что такой продукт интересен для всех банков – можно не особо напрягаясь, зарабатывать на разнице (в процентах).



Он шел на Варшаву, а вышел к Херсону

Анатолий Амелин считает, что озвученная властями инициатива, в принципе, является правильной, и подобные инструменты применяются в ряде европейских стран, в Турции, Китае. "Государство снижает стоимость ресурса для бизнеса. Когда предприниматель занимается инвестированием – покупает новое оборудование, расширяет торговые операции, стоимость ресурса является ключевым фактором, определяющим рентабельность таких операций – чем дешевле ресурсы, тем я конкурентнее, по сравнению с другими игроками на рынке. Если я строю консервный завод в Херсонской области и кредитуюсь в украинском банке под 20% годовых, а мой конкурент строит в Польше такой же завод и кредитуется под 5-6%, то, соответственно, обслуживание моего кредита будет удорожать мою продукцию настолько, что я буду неконкурентен с поляком изначально. То есть стоимость кредитных ресурсов является ключевым фактором конкурентоспособности украинской продукции не только на внешних рынках, но и на внутреннем. На полках украинских супермаркетов стоит польская консервация, и по ценам она даже выгоднее, чем украинская", - отметил эксперт.

Олег Устенко прогнозирует, что программа окажется успешной и в Украине, и желающие получить по ней кредит на развитие собственного бизнеса найдутся.

На днях премьер Алексей Гончарук уточнил, что в 2020 году на программу кредитования предусмотрено 5 миллиардов гривен, при этом указанная сумма может измениться в зависимости от количества заявок. Немудреная арифметика позволяет определить, что в рамках программы кредиты в следующем году смогут получить более 3000 человек. Правда, учитывая, что сумма 1,5 миллиона гривен является максимальным размером возможного займа, и средняя сумма, очевидно, будет меньше - для удобства возьмем 1 миллион, то, таким образом, общее количество получателей бизнес-кредитов по программе "Возвращайся и оставайся" может составить порядка 5 тысяч.

Программа стартует с 1 февраля 2020 года, сообщили в Кабмине. Возможно, к этому времени кто-то уже решится на то, чтобы, как говорит Владимир Зеленский, открыть собственное кафе или барбер-шоп и взять для этого кредит. Не исключено, что среди них будут и те, кто приедет на родину к Новому году, и решит остаться - ведь проценты по займу обещают такие же, как в Польше.

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