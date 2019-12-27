Курс на доллар. На сколько подешевеет бензин в новом году

После встречи с президентом сети АЗС консолидировано снизили стоимость топлива – в среднем от 50 копеек до гривны. Цены будут падать и дальше, прогнозируют эксперты, но намеченной Офисом главы страны отметки в $1,1л (25,6 грнл.) могут так и не достигнуть. Препятствовать этому будет наступающий в январе сезон сниженного потребления топлива – падение объема продаж операторам нужно будет компенсировать за счет цены.

Однако операторы настаивали на другой причине собственной ценовой политики – их наценка формировалась не исходя из желания получить сверхдоход, а из-за необходимости конкурировать с "теневой" розницей, большая часть которой, по оценкам консалтинговой группы "А-95", приходится на долю автогаза – легально заработать на этом виде топлива сети не могут, несут от него убытки, и вынуждены покрывать их за счет повышения стоимости других видов горючего.

Несмотря на то, что не все эксперты доверяют этим аргументам, власти уже выразили свое понимание позиции АЗС, и, согласно полученной от участников встречи информации издания enkorr, не только относительно борьбы с нелегалами, но и касательно повышения акциза на автогаз.



Виноват автогаз и нелегалы?

После вызова на ковер к президенту представителей крупнейших сетей АЗС 23 декабря цены на стелах всех из них, - в том числе и группы "Приват", долгое время не желавших соотносить стоимость своего топлива с падающим долларом, - сразу же пошли вниз. Итоговое снижение стоимости бензина и дизельного топлива в последнем месяце 2019 года таким образом составило 1,80 грн.

Слова президента страны таким образом возымели большее действие, нежели официальное требование антимонопольного комитета, направленное операторам еще 5 декабря – с того момента цены на заправках хоть и снижались, но недостаточными темпами. Признает неадекватность предшествующей динамики снижения цен и аналитик консалтингового агентства "А-95" Сергей Куюн.

"Эксперты и участники рынка все время говорили, что цена топлива зависит от доллара – это импортный товар, который покупается за валюту. Растет курс доллара, растет и цена топлива, но почему не происходит обратного? Как расти, так росло, а как падать, так уже нет – это не логично, и это бьет уже по самому бизнесу, ведь он тоже должен быть понятным для потребителя. Не может быть так, что курс просел на 15%, а цены не сдвинулись с места", - прокомментировал Сергей Куюн, при этом отметив, что топливные операторы поддерживали высокую стоимость бензина "не от хорошей жизни".

"Премиальные сети, чья доля на рынке занимает лишь 20%, торгуя дорого тоже несут риски. У нас, как бы там ни было, остался рынок – максимальная цена на заправках может достигать 29 грн., но при этом есть возможность заправиться и за 23 грн", - объясняет Куюн.

По его мнению, нелегальный рынок действительно оказывает существенное воздействие на ценовую политику АЗС.

"Сжиженный газ занимает уже 30% от рынка, а заработка на нем нет. Поэтому происходит следующее – прибыль сетей формируется за счет высоких цен дизеля и бензина. Ты должен заработать на нем, а кроме того, отбить потери сжиженного газа", - указал на причину высоких топливных цен Сергей Куюн.

"Если взять закупочную стоимость и цену реализации, посмотреть наценку, и вычесть затраты, то мы увидим, что у легальных сетей нет прибыли от СУГ, потому что очень большая доля сжиженного газа продается нелегально – около 50% от всего рынка. В то же время, нелегалы продают на гривну-полторы дешевле, именно потому, что им не надо платить ни налоги, ни за разрешения, за сертификаты", - объяснил Куюн. По его мнению, цена автогаза для его рентабельной продажи официальными АЗС должны быть выше на 1,5-2 грн от нынешней стоимости.

Другой эксперт рынка нефтепродуктов Александр Киримов не верит, что нелегальный рынок сказывается на ценовой политике крупных операторов "Нелегальную долю рынка подсчитать тяжело, но она явно не достигает тех объемов, которые могут так влиять на цены легальных сетей». Со своей стороны, он приводит другие причины до недавнего времени несогласованной с долларом цены на топливо.



"Я считаю, что в первую очередь на цены оказывает влияние баланс спроса и предложения – сейчас предновогодняя суета, спрос высокий, поэтому цены не пересматривали – зачем, если и так купят? Это нормальное желание, каждый оператор хочет заработать больше", - пояснил логику продавцов горючего эксперт рынка нефтепродуктов Киримов.

"То, что цены пошли вниз сразу после встречи с президентом, еще раз доказывает, что экономических стимулов такой цены на самом деле не было", - приводит дополнительный аргумент для своей позиции Александр Киримов.

Сергей Куюн в свою очередь указал на доверие к президенту в качестве причины резкого снижение цен АЗС – сыграли роль его гарантии борьбы с нелегалами, а также одобрение унификации акцизов на бензин и автогаз.

Напомним, данные налоговые изменения уже ранее предлагались в рамках законопроектов, но достаточного количества голосов в Верховной Раде не собрали. При этом Куюн отметил, что повышение акциза на автогаз хоть и правильный шаг, но приравнивание его к бензину тоже неправильно.

"Разница в 4 раза между акцизом на бензин и сжиженный газ несправедлива, ведь по сути это одно и то же топливо, на нем ездят одни и те же машины. Конечно, унификация - это слишком, ведь сжиженный газ более экологичный энергоноситель, а во-вторых, автомобилисты тратятся на установку ГБО. Поэтому уравнять акцизы – неправильно. Оптимальным вариантом была 30-40% разница между ними", - считает Куюн.

Исполнительный директор Украинской ассоциации сжиженного газа Олег Широков, негативно настроенный по отношению к поднятию акциза на автогаз как в прошлой формуле, так и в недавно предложенной, в то же время указал на отсутствие официальной поддержки налоговых изменений со стороны главы государства.

"Если бы президент поддержал повышение налогов на газ и, соответственно, розничных цен на пропан, то об этом упомянули бы в официальном сообщении. Вопрос налогов актуальный и должен решаться с привлечением не только бензиновых трейдеров, но и потребителей газа, которым эта идея обойдётся в 10 млрд грн дополнительно", - напомнил о результатах изменений в параметрах акциза автогаза Олег Широков, исполнительный директор УАСГ.

Он также считает, что настоящая причина высоких цен на бензин и ДТ – действительно в автогазе, но не в нелегальном рынке, а в конкуренции с ним. "Прибыль от продажи бензина всегда формировалась на проливе – а объем его год от года меньше просто потому, что автогаз выгодней". Касательно вопроса нелегального рынка Широков отметил, что газовая отрасль уже внесла свою лепту в борьбу с ним.

"Для наведения порядка с нелегалами газовый рынок уже второй год тратит более 500 млн грн на проект СЕАРП и лицензирование – когда будут результаты нужно спросить у правоохранительных органов, которые, когда им нужно, зачищают целые регионы без СЕАРП и чехарды с акцизами", - прокомментировал исполнительный директор УАСГ.



Дальнейшее падение цен

Так или иначе, автомобилистам стоит ждать еще некоторого удешевления горючего, отмечает Александр Киримов.

"В себестоимости топлива есть не только курсовое значение, но еще и фактор рыночных котировок, который зависит от мировых тенденций – от мирового баланса спроса и предложения. Поэтому я предполагаю, что на волне послевкусия встречи с президентом цена может снизится еще на 1,5-2 грн., а дальше уже нет, потому что будут "мертвые" январь-февраль с низким потреблением. И, при прочих равных, эта ситуация с розничными ценами на заправках уже не будет настолько актуальной", - говорит Александр Киримов.

Сергей Куюн, напротив, выразил убеждение, что указанная Офисом президента планка в 25,5 грн., - правда, если говорить о ней, как о среднерыночной, - "вполне рабочая" и может быть достигнута еще до конца года.

"Как показывает анализ за последние 4 года, на полторы гривны выше средней цены работают премиальные бренды, а эконом и дискаунтеры - кто насколько. Как средний ориентир $1,1 – вполне рабочая величина", - считает Куюн.

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