Оптимизация бюджетных расходов: Последствия для экономики

Глядя на зеленую траву в киевском декабре, можно на мгновение представить, что весна приближается. Не знаю как весна, но экономические "грачи" точно прилетели. В воздухе незримо присутствует дух 90-х годов, и, чем больше в правительстве говорят о победе над "системным рейдерством", тем "системнее" ОНО проявляется в виде набегов "новых кочевников" на поля зазевавшихся крестьян.



"Битва за урожай" - это уже не фигуральное выражение, а самая что ни на есть правда жизни, нередко с кровью. И этой осенью украинские поля превратились в футуристические декорации из времен "Безумного Макса", с погонями за "левыми" комбайнами.



Но 90-ми запахло не только в связи с полной "победой" над рейдерством. Правительство ввело так называемую картотеку, о которой помнят лишь те, кому довелось поработать в Украине лет 25 тому назад.



Под этим термином подразумевают ручное управление расходными статьями бюджета, когда те или иные бюджетные программы финансируются согласно не росписи по суммам и срокам, а фактическому наличию средств на казначейских счетах в разрезе отдельных субсчетов по конкретным направлениям финансирования.



Это как банковская картотека предприятия – банкрота, когда есть очередность платежей и деньги, поступающие на счет, расходуются согласно этой очереди. Только в случае с предприятием этим занимается "ликвидатор" - арбитражный управляющий, а в контексте бюджета условным "ликвидатором" будет все тот же Минфин, который и довел смету страны до столь плачевного состояния.

"На голубом глазу" премьер и министр финансов успели заявить, что речь, мол, не идет о сокращении так называемых защищенных статей в виде расходов на оборону, заработных плат, пенсий (бюджет покрывает дефицит внебюджетного ПФУ) и социальных трансфертов.

А введение "картотеки" в отношении незащищенных статей якобы не несет опасности для экономики. Да и слово "картотека" они скромно замалчивали, называя происходящее "оптимизацией бюджетных платежей", "анализом эффективности и приоритетности отдельных программ". Но, как ни называй, лишь "в печь не клади".На самом деле попытка оправдаться "членением" бюджета на защищенные и незащищенные статьи выдает либо банальное незнание (что вряд ли, во всяком случае относительно министра финансов), либо намеренное "лапшевешанье". Да, такая классификация расходных статей действительно есть, но вот примеров, когда перекрывали именно защищенные статьи за последние десятилетия, и не припомню.Даже во время мирового кризиса 2008 года и войны 2014-2015 годов государство выплачивало зарплаты бюджетникам, пенсии и социальные трансферты. Поэтому "гордиться" тем, что "мы не допустили срыва защищенных платежей" на фоне роста ВВП в 4% по году, как бы не комильфо.В то же время не соответствует истине утверждение о том, что угроза секвестра незащищенных платежей не несет для экономики существенного риска. Сейчас режут расходы государственного фонда регионального развития, то есть те программы, которые осуществлялись на принципах партнерства центральных властей и местных. Это, как правило, те проекты, которые местные бюджеты не могут потянуть самостоятельно: строительство больниц, школ, детских садов, инфраструктуры.

То есть объектов, которые формируют стандарты качества жизни. И если государство их замораживает либо переносит на неопределенный срок, то и о показателях "здоровья нации", "знаний нации" говорить не приходится: смертность будет и дальше отрываться от рождаемости, а трудовая миграция усилится.



Кроме того, есть и более утилитарные последствия: государственный заказ является существенным элементом формирования платежеспособного спроса внутри страны на товары, работы и услуги, и любое сокращение госзакупок приведет к сокращению темпов экономического развития.

У предприятий будет меньше денег, они заплатят меньше налогов, в результате у государства уровень бюджетных поступлений еще больше снизится, и "резать" бюджет придется по новой. Простая диалектика бедности, замкнутый цикл токсичных причинно-следственных связей, запущенных неадекватными решениями правительства.

Высыхание бюджетного потока можно ощутить на динамике курса гривны. В прежние периоды, аккурат перед Новым годом, курс национальной валюты существенно девальвировал. Происходило это, в том числе, по причине резкого роста предложения гривны с казначейских счетов.

Конечно, это противоположная крайность состоянию финансовой удавки, но в целом сравнение показательно. Сейчас на рынке практически нет "вброса" бюджетных денег, и это происходит не по причине того, что Минфин научился планировать ритмичность расходов, а исходя из банального фактора – просто нет денег. "Ну, вы держитесь"…

А теперь перейдем к цифрам. Недопоступления в бюджет (план минус факт) на данный момент составляют почти 56 млрд грн: план по общему фонду бюджета - 843,2 млрд грн, а поступило 792,2 млрд грн; по спецфонду – 112,5 и 107,5 млрд грн соответственно (в основном за счет сокращения собственных поступлений бюджетных учреждений). В общую копилку 7,3 млрд грн недодала налоговая служба и 35,7 млрд грн – таможня.

При этом новый глава таможни бодро отрапортовал, что коррупция в его ведомстве успешно побеждена (надо полагать, как и рейдерство в целом по стране). В таком случае получается "херасков": да, укрепление курса могло сократить и налоговые поступления, но где же обеление серых и черных контрабандных потоков?

По различным данным, разрыв между товарными и финансовыми потоками во внешнеэкономической деятельности в Украине составляет 30-40 млрд долларов. Это и фиктивный экспорт (незаконное возмещение НДС), и серый импорт (неуплата импортных пошлин и НДС на ввозимые товары).



Если пересчитать через ставку налога на добавочную стоимость, получаем минимум 5 млрд долларов, или более 115 млрд грн в эквиваленте. За три месяца работы правительства из тени можно было вывести минимум 30 млрд грн платежей, которые государство сейчас не получает, а это фактически полное перекрытие минуса, образовавшегося в платежах таможни в бюджет вследствие курсового фактора. Как можно победить коррупцию и при этом не увеличить налоговые отчисления – загадка полишинеля.

Стоит отметить, что реальные недопоступления в бюджет были бы намного больше, если бы не НБУ, который вместо 47,6 млрд грн своей прибыли перечислил в бюджет 64,9 млрд грн, или на 17,3 млрд грн больше (за счет так называемого "расформирования" резервов регулятора). Эти 17 млрд грн можно спокойно добавлять к общему размеру бюджетной недоимки.

На этом фоне наблюдается и рост налогового долга до 117 млрд грн и долга по заработным платам экономически активных предприятий, в частности угольных щахт. И здесь опять в памяти "реинкарнируются" события 90-х в виде массовых шахтерских протестов.

Ну, а в номинации "лучший вопрос года" побеждает министр экономики и его зам, которые спросили у своих друзей в Фейсбуке: "что делать с ФОПами?" и "нужна ли Украине промышленная политика". Ну, и тут же решили все вопросы со своей зарплатой, правда, уже без опроса в социальных сетях…

С таким номинальным государственным менеджментом и министрами-номиналами остается лишь радоваться, что экономику окончательно не "укатали в асфальт" самокатами. "Спасибо, что живой…" - с таким названием выходил фильм о Высоцком. "Спасибо, что живая..." - говорим мы пока еще дышащей на ладан украинской промышленности. И на "попередников", и на войну уже не спишешь…

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