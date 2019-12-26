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Как правительство реформирует Госгеокадастр
26.12.19 , БИЗНЕС ЦЕНЗОР
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Краткая справка о новом главе
После увольнения экс-руководителя Госгеокадастра Александра Колотилина нового главу не могли назначить почти полгода.
28 ноября Кабмин наконец назначил новым главой Дениса Александровича Башлыка. А также дал поручение отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений.
По мнению властей, Госгеокадастр – один из самых коррупционных органов власти. Поэтому срочно нуждается в реформировании.
Что касается Башлыка, то ранее он был помощником депутата, главным специалистом отдела международных отношений департамента международного сотрудничества и рынка земли в Луганской области и директором департамента международного сотрудничества и рынка земли Госгеокадастра.
Нового главу называют человеком Максима Мартынюка – экс и.о министра аграрной политики. Но подтвержденных связей на данный момент нет. Также говорят, что на должность главы его рекомендовал председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.
Собеседование на должность главы Госгеокадастра проводил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Все желающие могли наблюдать собеседование онлайн.
Почти через неделю после назначения Денис Башлык презентовал стратегию реформирования Госгеокадастра.
Какие задачи поставлены для Госгеокадастра
До назначения нового главы, премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил задачи для Госгеокадастра, которые должны быть закрыты до конца текущего года.
Гончарук сообщил, что уже проводится облет Волынской и Львовской областей, что позволяет создать точные ортофотопланы с разрешением 1:10 000 – по европейскому стандарту.
По мнению премьера, главная задача – объединить реестр недвижимого имущества с государственным земельным кадастром.
Что предусматривает стратегия реформирования от нового главы
Борьба с коррупцией в земельных отношениях, улучшение клиентского сервиса, устранение избыточного регулирования процедур и ликвидация закрытости данных – основные задачи, которые озвучил Башлык.
Также планируется:
Для сертифицированных инженеров-землеустроителей будет создан электронный кабинет. В нем будет обновленная квалификационная информация, унификация требований к документации по землеустройству.
Также Башлык предложил сохранить публичность информации о земельных участках и их владельцах на онлайн-сервисах.
Закрытой сделать только информацию о представителях власти, которые принимают решение об этих участках. Чтобы владельцы и покупатели не знали, с кем договориться о взятке.
Что касается обновления методики нормативной денежной оценки земель, то Госгеокадастр уже заказывает ее разработку. Из формулы исчезнет Кф – коэффициент функционального использования участка населенного пункта.
По мнению Башлыка, коэффициент могут использовать для завышения или занижения нормативной денежной оценки. А соответственно – для спекуляций и коррупции.
Еще одного ожидаемое нововведение – создание департаментов сервисного контроля, которые будут принимать жалобы от граждан о нарушении работы электронных органов. А также наказывать сотрудников за нарушения.
В 2019 должны отменить обязательную регистрацию геодезических GPS приемников. И открыть все решения о снятии плодородного шара грунтов.
В 2020 году планируется внедрить бесплатный сервис проверки файлов при выполнении землеустроительных работ. А также унифицировать требования к документации по землеустройству.
Составление документации по землеустройству должно будет проходить только в электронной форме. А разрешения на разработку документации по землеустройству и экспертизе землеустроительной документации будут отменены.
В 2021 году планируется внести в кадастр земельные участки, права на которые возникли до 1 января 2013 года.
А также внести ведомости о государственной границе. И обеспечить совместимость геопространственных данных и цифровых реестров.Элина Редих ... ...
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