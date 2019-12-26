Как закалялась гривня: сохранит ли самая крепкая валюта мира свои позиции в 2020 году

История успеха

Первое существенное укрепление гривни произошло в феврале 2019 года. Тогда, как говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, особого внимания этому фактору игроки рынка не придали так как февраль — это месяц традиционного укрепления гривни.

Однако, учитывая сезонные тренды укрепления гривни и ожидания рекордного урожая, инвесторы начали осторожно покупать ОВГЗ. Жесткая монетарная политика НБУ позволяла заработать в гривне свыше 20% годовых. Все это привело к тому, что в последний месяц зимы в Украину пошел активный приток валюты под покупку ОВГЗ.

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В марте 2019-го года нерезиденты нарастили портфель ОВГЗ на 50% — до 20,3 млрд грн. Тем не менее, гривня ослабла. "Это произошло под влиянием смешанных факторов. Рынок нервничал перед выплатами по долгу и неопределенностью по дальнейшему сотрудничеству с МВФ", — говорит Андрей Шевчишин.

В середине марта (13.03.2019 г.) Минфин в унисон с НБУ улучшили ситуацию с украинской финансовой инфраструктурой, подключив проведение операций на нашем, на то время, архаическом долговом рынке к клирингу Clearstream. "Многие не отдали должное этому событию — по сути, проигнорировали, ведь в краткосрочной перспективе это не несло мгновенных улучшений. Но в дальнейшем это открыло окно возможностей для нерезидентов, которые начали без лишней бюрократии покупать наши ценные бумаги, что укрепило гривню с 27,00 грн/$ до 26,00 грн/$", — говорит Delo.ua аналитик Альпари Максим Пархоменко.

В апреле 2019 года гривня укрепилась на 2,6% — до 26,49 грн/$. Нерезиденты продолжили активно заводить валюту.

По состоянию на 31 мая 2019 года нерезиденты нарастили свои вложения с начала года в 5 раз — до 41,8 млрд грн.

В июне 2019 года прирост вложений нерезидентов в гривневые ОВГЗ составил 32%. С начала года они выросли в 9 раз и достигли 57,2 млрд грн.

"В конце июня, после выборов президента и парламента, стало ясно, что мы имеем шансы для продолжения работы нашего правительства в активном режиме. Это позволило улучшить и оживить динамику рынка, что и привело к еще большему повышению спроса на наши бумаги, которые были уже доступны для иностранцев. Таким образом в начале июня гривня пробивает отметку в 26 грн/$ и на протяжении 3 месяцев укрепляется до отметки в 24 грн/$", — говорит Максим Пархоменко.

Укрепление гривни в сентябре 2019 года на 3,1% Андрей Шевчишин связывает с принятием в августе-сентябре 2019 года новоизбранным парламентом ряда законов, в которых инвесторы увидели эффективность. В октябре гривня продолжает укрепляться. В ноябре 2019 года гривна укрепилась на 3,2% — 24,00 грн/$.

"В 2019 году иностранные инвестиции в ОВГЗ стали одним из ключевых факторов, которые повлияли на укрепление гривни по отношению к доллару более чем на 15%. Покупки иностранцами ОГВЗ, вместе с рекордно высокой выручкой от экспорта сельскохозяйственной продукции ослабили традиционное сезонное давление на гривню от расширения торгового дефицита в 4-м квартале 2019 года", — говорит Delo.ua руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко.

Свою роль в увеличении инвестиций в наши ОВГЗ, с точки зрения эксперта института Growford Алексея Куща, сыграло и снижение ставок Федеральной Резервной Системы США (ФРС). Сейчас — 1,5%-1,75%

"В начале лета рынок был в ожидании базовых ставок ФРС. Если базовые ставки начали бы повышаться или остались бы на прежнем уровне, то возможно это частично бы сохранило спекулятивный капитал на американском фондовом рынке. Нерезидентам было бы выгодно вкладывать в обязательства Минфина США. Фактически, снижение ставок привело к оттоку капитала, который частично нашел свое место в Украине, где ставки самые высокие в мире", — говорит Delo.ua Алексей Кущ.

Впрочем, вливание порядка $1 млрд в месяц в наши долговые бумаги, что позволяет гривне укрепляться, Максим Пархоменко считает не существенным фактором. "В рамках мировой финансовой системы для фондов, у которых в управлении триллионы долларов, и банков, которые аккумулируют еще большие средства — эта сумма крайне мизерная", — говорит он.

Тем не менее, на фоне востребованности украинских ОВГЗ Минфин активно меняет структуру нашего долга, заменяя долларовый долг гривневым, и по сути формируя спрос на гривну, давая другим игрокам картбланш для выхода на рынки капитала. В декабре 2019 года доходность размещения по 4-х летним ОВГЗ снизилась до 10,9%, еврооблигации удалось разместить под рекордные 2,22%. Укрепление гривны это не останавливает.

В Альпари предполагают, что в последние дни декабря доллар на межбанке может торговаться вблизи 23,0 грн/$, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,8/23,1 грн/$.

Вспомогательные факторы

Помимо главного фактора влияния на рост гривни — ОВГЗ, аналитики называют еще и другие факторы — так сказать, вспомогательные.

К таким факторам Алексей Кущ относит, в частности, подешевевший энергетический импорт. "Это связано с тем, что те же цены на газ в Европе на 12-тилетнем минимуме. Кроме того, котировки по нефти не росли. Если посмотреть структуру энергетического баланса, то мы видим, что и по нефти, и по газу, и по углю — экономия", — говорит Алексей Кущ.

На фоне подешевевшего энергетического импорта эксперт отмечает подорожание некоторых наших экспортных позиций. "Происходило такое двустороннее движение: с одной стороны — импорт дешевел, с другой — экспорт дорожал. Благоприятные котировки на железную руду, зерновые — это особенно важно с учетом той роли, которая отводится в нас аграрному сектору", — отмечает Алексей Кущ.

С точки зрения финансового эксперта, эти факторы укрепили гривню в этом году на 1- 2 грн.

Позиции гривни, по мнению Максима Пархоменко, усиливает и то, что Нафтогаз может себе позволить не покупать сегодня доллары на рынке — с начала июля Нафтогаз провел две успешные эмиссии долларового долга в этом году в размере в 1 млрд долларов, что в дальнейшем дало ему запас прочности в переговорах о транзите с Газпромом и позволило сформировать большие резервы на эту зиму газа.

"Также позиции гривны усилило то, что в последнем квартале многие частные компании (ИЛТА, Нова Пошта, Укрэксимбанк, Метинвест, Кернел, ДТЭК ВИЭ) и муниципалитеты Харькова и Львова успешно провели реструктуризацию своих долгов или разместили новые, что позволило улучшить их финансовое состояние", — отмечает Максим Пархоменко.

По его мнению, политическая поддержка со стороны МВФ, которой ознаменовался конец 2019 года, также нашла свое место среди факторов укрепления гривни. "Несмотря на то, что четких дат и привязок к суммам у нас нет, этого заявления было достаточно для усиления наших позиций и роста спроса на гривневые активы, что позволяет ей укрепляться дальше", — говорит Максим Пархоменко.

Тем не менее, в целом, с точки зрения Алексея Куща, основной курсовой тренд формировался с помощью искусственных монетарных факторов, и с помощью искусственных финансовых факторов. "К искусственным монетарным факторам следует отнести политику НБУ — политику высоких процентных ставок — направленную на стабилизацию избыточно-денежной массы. НБУ, фактически, не выпускал ликвидность из банковской системы в сектор кредитования. Он делал это с помощью такого монетарного инструмента как депозитный сертификат — продавал его банкам и таким образом связывал избыточную ликвидность. Создавался искусственный дефицит гривни на рынке. С другой стороны, Минфин с помощью ОВГЗ практически полностью забирал все ресурсы из рынка капитала. Был создан профицит валюты на внутреннем рынке. С одной стороны — дефицит гривны, с другой — профицит валюты. Эти две тенденции создали тренд укрепления гривни", — говорит Алексей Кущ.

Взгляд в 2020-й

Курс гривни в 2020 году, с точки зрения аналитиков, по-прежнему будет зависеть от политики НБУ и Минфина, активности инвесторов, а также ситуации на глобальных рынках, где риски экономического кризиса еще сохраняются.

Среди основных параметров, которые будут влиять на курс гривны, выделяют внешние и внутренние факторы.

"К внешним факторам можно отнести ситуацию с ожидаемым мировым финансовым кризисом. Здесь следует отметить, что вероятность этого кризиса, по сравнению с той, которая прогнозировалась в начале 2019 года, значительно снизилась. Второй момент — политика ФРС. Если политика снижения процентных ставок будет продолжатся, это приведет к еще большему оттоку капитала на рынок государств, что развиваются. В том числе — в Украину. Это приведет к укреплению гривни. Повышение ставок — к снижению", — говорит Алексей Кущ.

По прогнозу финансистов, структура платежного баланса Украины на 2020 год останется похожей по показателям 2019 года. Основными факторами влияния на курс гривни будут:

➡️ объем экспорта и конъюнктура мировых цен на основные товары;

➡️ объем импорта, особенно энергоносителей (природный газ);

➡️ объем транзита газа;

➡️ объем перечисленных заробитчанами средств и внешних инвестиций;

➡️ операции Минфина по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа;

➡️ денежно-кредитная политика НБУ относительно уровня учетной ставки в течение 2020 года.

"Следующий год для гривни будет еще более положительным. Многие компании будут выходить на долговой рынок, а наш фондовый будет активно развиваться, что привлечет новых инвесторов на рынок и позволит гривне в дальнейшем формировать более низкий курс. В зависимости от темпов реализации этих условий и будет определятся скорость укрепления гривни", — уверен Максим Пархоменко.

Реализация договоренностей по транзиту газа в ЕС, с точки зрения аналитика Альпари, также сможет укрепить позиции гривны еще сильнее. Хотя, здесь важно заметить, что риски по выполнению самой договоренности по транзиту на следующий год еще остаются.

Тем не менее, в текущих условиях Максим Пархоменко прогнозирует, что в январе 2020 года курс гривны будет ниже 23 грн/$. "До конца 2020 года при оптимистическом сценарии мы выйдем к отметкам в 21 грн/$. Евро к этому периоду снизиться ниже отметки 25 гривен", — говорит аналитик.

Большой потенциал для дальнейшего укрепления гривни в первом полугодии 2020 года видит и Александр Матыненко. "Мы ожидаем, что приток иностранной валюты от иностранных инвесторов в гривневые госбумаги продолжится и в 2020 году. Он может составить эквивалент $2-3 млрд. Спрос украинских агроэкспортеров на гривневый ресурс в преддверии весенней посевной кампании окажет дополнительную поддержку национальной валюте. В результате в течение первого полугодия гривня может укрепиться до уровней 22-23 грн/$", — говорит он.

По прогнозу экспертного совета Банка Альянс, предоставленному Delo.ua, коридор для курса национальной валюты на 2020 год может составить 23,0-26,5 грн/$. "В I квартале 2020 года мы ожидаем курс нацвалюты в коридоре 23,0-24,1 грн/$. Во II квартале курс гривни может несколько ослабнуть, до 24,5-25,0 грн/$. На III и IV кварталы ожидаем более широкий коридор — 24,5-26,5 грн/$. Такая разница обусловлена в первую очередь неопределенностью выполнения плановых показателей бюджета страны, — отметил начальник управления инвестиционно-торгового бизнеса АО "Банк Альянс" Станислав Лисянский.

Такие прогнозные расчеты, по информации Банка Альянс опираются на плановые показатели госбюджета на 2020 год, данные платежного баланса, рассчитанные НБУ макроэкономические показатели и ожидаемое влияние состояния мировой экономики. Для упрощения понимания клиентами курсовых колебаний в Банк Альянс действует институт персональных дилеров, которые профессионально разбираются в валютных индексах, ближайших векторах их развития и всех прочих нюансах проведенных и запланированных валютных операций.

Тем не менее, здесь отмечают, что, ориентируясь на прогнозный курс гривни на 2020 год, также необходимо учитывать внешние политические и экономические факторы, имеющие значительное влияние на мировую экономику. Эскалация существующих и вспышки новых конфликтов, торговые войны, любые кризисные явления в экономике наиболее развитых стран мира могут серьезно влиять на курс гривни и в конце концов привести к усилению девальвации национальной валюты.

Тем временем, приемлемым для нашей страны курсом гривни Андрей Шевчишин видит отметку в 26-27 грн/$. "Сегодня курс уже обвалил активность экспортеров, продукция которых стремительно теряет конкурентоспособность на мировых рынках. В первую очередь страдают аграрии, которые работают с отрицательной маржой. Недополучает средства также и бюджет, в результате чего, дефицит финансируется за счет нового долга. Поэтому гривня должна откатиться назад, чтобы стать равновесной для всех участников рынка — экспортеров, импортеров, государства и населения. Таким уровнем, на наш взгляд, является отметка 26-27 грн/$", — говорит он.

В Нацбанке уверены — негативное влияние от укрепления курса гривны краткосрочное. Об этом в комментарии Delo.ua говорит первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. "Если смотреть глобально, то укрепление национальной валюты — это положительный фактор для экономики в целом. Цены на газ, реальные заработные платы — это примеры конкретного позитивного влияния на конкретного человека. Замедляются эмиграционные процессы. В краткосрочной перспективе, если смотреть, то действительно есть отрицательный эффект. Есть производственные циклы, при которых вначале закладывается себестоимость, и сейчас при реализации своей продукции некоторые производители несут потери. Но они должны были быть готовы к тому, что курс может двигаться в разные направления — в нас политика свободного рыночного курсообразования. Тем не менее, этот год заканчивается и начинается новый. И эти негативные последствия будут нивелированные. Так работает рыночная экономика и трагедии в этом не должно быть", — говорит Екатерина Рожкова.

Вместе с тем, в НБУ обещают и дальше продолжать выкупать избыток валюты на межбанке — о том, что курс доллара уже был бы ниже отметки 20 грн/$, если бы регулятор не выкупал валюту на межбанке, Delo.ua ранее говорил экономический эксперт Тарас Козак.

"Мы не можем не выкупать валюту на межбанке — это наша функция. Если есть избыток валюты или нехватка мы, как регулятор должны, если это только не фундаментальные факторы, или выкупать или продавать", — говорит замглавы НБУ.

Определенного объема по выкупу валюты на межбанке в НБУ нет. "У нас нет таких целевых показателей, что вот мы можем выкупить столько или столько валюты. Поэтому будем смотреть по рынку. НБУ будет выкупать столько долларов столько потребуется. Такого не будет, что регулятор перестанет выкупать избыток валюты, и из-за этого курс гривни изменится" — говорит Екатерина Рожкова.

Отметим, с начала 2019 года НБУ выкупил около 7 млрд долларов. 1,6 миллиарда — только с начала декабря.

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