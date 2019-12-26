Еще не конец. Газовое соглашение приведет или к миру, или новой войне

Парижская встреча в нормандском формате двух Владимиров – президентов Зеленского и Путина – привела к прорыву во взаимоотношениях двух стран, которые уже долгие годы являются, говоря дипломатично, небезоблачными. Речь, правда, идет не о прорыве в Минском процессе, где стороны сошлись в клинче, а часть территории Украины прямо или "гибридно" оккупирована на неопределенный срок.

Прорыв произошел в стратегическом для обеих стран направлении – газовом, причем, по словам главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, благодаря санкциям США. Так, после их ввода было приостановлено строительство газопровода "Северный поток-2". Эксперты, однако, высказывают опасения, что именно американские санкции могут спровоцировать очередную эскалацию на востоке Украины и рост цен на газ.

Вечером 20 декабря страну облетело известие: Украина и Россия предварительно договорились по транзиту российского газа в Европу, контракт на который истекает 31 декабря. Хотя эти переговоры были топ-темой последнего месяца как в украинских, так и в российских СМИ, тем не менее известие было воспринято как сенсация и в СМИ, и в экспертном сообществе.

Базовые пункты нового соглашения таковы:

Россия выплачивает $2,9 млрд по Стокгольмскому арбитражу;

обе стороны отзовут встречные новые иски, по которым еще нет вердиктов;

Россия гарантирует транзит газа до 2024 года.

"Газпром" выплатит $3 млрд



"Газпром" уже два года игнорирует решение Стокгольмского арбитража о выплате долга "Нафтогазу" в сумме $2,6 млрд, несмотря на то, что за просрочку начисляется пеня, которая уже составила солидную сумму в несколько сот млн долларов. "Нафтогаз" ведет настоящую охоту за активами "Газпрома" в Европе, однако Россия имеет большой опыт в подобных судебных тяжбах, некоторые из которых тянутся десятилетиями.

Поэтому, по мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, этот пункт мирового соглашения является безусловным успехом украинской стороны. Россия могла и дальше игнорировать решение Стокгольмского арбитража и тот факт, что российская сторона обязалась уплатить долг до 29 декабря, даёт украинскому правительству возможность залатать дыру в бюджете, ведь "Нафтогаз" – крупнейший наполнитель госбюджета.



Транзит на 5 лет

Новый контракт Украина желала заключить на 10 лет, Россия же настаивала на 1 годе. Сошлись "посередине" – 5 лет. В 2020 году Россия обязывается минимально прокачать через Украину 65 млрд куб м, а в следующие четыре года – по 40 млрд куб м ежегодно. По мнению Марунича, российская сторона вообще желала бы снизить украинский транзит до 25 млрд куб м, поэтому этот компромисс объективно выгоден Украине.

С другой стороны, согласно действующему контракту, объем транзита составляет 80-90 млрд куб. м в год, и новые договоренности – это агония Украины как транзитера. По словам руководителя специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева, Россия стратегически переиграла Украину, достроив обходные газопроводы.



При этом, отмечает эксперт, стороны озвучили "приятные" моменты договоренностей, избегая публично говорить о таких важных нюансах, как, например, цена транзита за газ. Без этого невозможно говорить, какова будет возможная прибыль Украины от транзита. Есть вероятность того, что доходы в конечном итоге пойдут исключительно на содержание ГТС.

"Возникают подозрения, что от нас пытаются скрыть подробности соглашения. Единой картины ни у кого из экспертов нет. Если соглашение будет увязано с какими-то другими политическими условиями, то оно будет хуже, чем Харьковские соглашения. Какое отношение, например, имеет газ к украинским пленным, к Донбассу или к "долгам Януковича"? Почему все начали обсуждать цифры, не имея еще договора? - задается вопросами Рябцев.

Эксперт поясняет, что согласно европейским правилам, с 1 января 2020 года должен быть проведен анбандлинг, т.е. функции транзита должны были быть отобраны у "Нафтогаза" и переданы новому независимому оператору – Оператору ГТС, а мировое соглашение ставит этот принцип под вопрос.

"Та информация, которую нам рисуют в СМИ, что Европа нас поддерживает – это неправда. С трибуны европейцы говорят совсем не то, что в приватных разговорах", - подчеркнул Рябцев.



Газ подорожает?

Однако самое главное, что дают "газовые" договоренности – это то, что для рядового украинца цены на газ с 1 января существенно не изменятся. А такая угроза в условиях очередной газовой войны неизбежна. Ведь несмотря на то, что Украина уже не покупает газ у России, она остается зависимой от цен на европейских хабах, к которым привязывает свои цены НАК "Нафтогаз".

В случае прекращения поставок, уверены эксперты, Европа ощутила бы нехватку газа, что привело бы к резкому скачку цен на европейском рынке. За этим неизбежно последовал бы такой же спекулятивный скачок цен на газ и на внутреннем украинском рынке.

Эксперты указывают и на то, что радоваться соглашению пока рано. Оно должно быть подписано 29 декабря, и есть факторы, которые могут его сорвать. Одни из них – это те самые санкции, которые США адресовали "Северному потоку-2".

"Меня удивляет позиция США. Если бы они ввели санкции раньше, это было бы логичным. СП-2 просто бросили бы и оставили недостроенным. Но сейчас, когда газопровод почти уже довели, его уже никто не бросит. Теперь обозлены будут и Берлин, и Брюссель, не говоря уже о Москве. Может начаться новое обострение на востоке Украины", - считает Марунич.

Ответить Америке у России, кроме как эскалацией в Украине, считает эксперт, особо нечем. Что касается новой газовой войны, то личные договоренности между канцлером Германии Ангелой Меркель и Путиным о сохранении украинского транзита в обмен на достройку Северного потока делает ее вероятность минимальной. Но, если Германия, подобно швейцарской компании-трубоукладчику, уступит санкциям США, кризиса в январе не избежать.

"Подрядчик слишком оперативно свернул работы. Смущает, что Россия не подстраховалась на этот случай. Ее трубоукладчик, который мог бы продолжить работы, оказался далеко. Цены на газ в Европе падают, поэтому устроить победоносную газовую войну, свалив ответственность за нее на США, и вызвать рост цен, а потом в конце января договориться с Украиной - не факт, что это глупый сценарий", - резюмирует Марунич.



Алексей Ермоленко

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