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Земля для всех: можно ли свободно получить информацию о земельных участках
Дискуссии об открытии рынка земли не утихают как в обществе, так и в отечественном политикуме. Профильный комитет Верховной Рады обсуждает правки к законопроекту об обороте сельхозземель в Украине. А чиновники анонсируют запуск рынка земли уже во втором полугодии 2020 года.
В рамках земельной реформы планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.
Однако недавно окружной административный суд Киева разрешил Госгеокадастру не делать публичными данные о земле. Свое решение в суде объяснили тем, что это чисто технический вопрос, т.к. в кадастре зарегистрированы 19,5 миллиона земельных участков, а потому предоставление информации в том виде, в котором ее запрашивал истец, выглядит невозможным.
В то же время, специалисты из Opendatabot.ua отмечают, что пока кадастр не открыт, контролировать состояние земельного рынка сможет только государство. Отсутствие прозрачности оставит большое пространство для злоупотреблений и различных схем. Так, например, без открытого Госгеокадастра невозможно отследить, будет ли соблюдаться ограничение по количеству земель на одного человека. Помимо этого, у некоторых участков незаконно меняют назначения, т.д.
Сайт "Сегодня" разбирался, что украинцы могут узнать в Геокадастре и действительно ли вся информация сейчас закрыта.
Государственный земельный кадастр Украины — это огромная база со всей информацией о земле, т.е. о целевом назначении участков, их площади, владельцах и т.д. В открытом для всех доступе находитсяПубличная кадастровая карта Украины, где можно ввести кадастровый номер участка и узнать информацию о нем абсолютно бесплатно.
Адвокат добавляет, что таким образом человек бесплатно может проверить информацию по характеристикам участка или его собственнику, например, перед потенциальной покупкой участка.
Помимо этого, в Госземкадастре можно заказать платную справку с более подробной информацией о том или ином участке. Если у вас есть электронная цифровая подпись, то это займет буквально несколько минут.
Она добавляет, что сложности обычно возникают с участками, права на которые регистрировались до 2013 года, так как информация о них автоматически не была перенесена в новый реестр. Но данные по ним также возможно получить в органах государственного земельного кадастра, в том числе, путем направления электронного запроса. На практике срок ответа обычно составляет от нескольких дней до нескольких недель.
Получается, что основной массив информации в Госгеокадастре открыт для украинцев. А на днях ведомство даже начало обнародовать все решения о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы.
Адвокат Максим Близинский отмечает, что вышеупомянутое судебное решение никоим образом не влияет на то, будет ли в дальнейшем открыт или закрыт доступ к публичной кадастровой карте Украины.
Юристы разъясняют, что суд поддержал Госгеокадастр не в том, чтобы полностью закрыть данные от населения. Истец просил у ведомства огромный массив данных, апеллируя законом "О доступе к публичной информации". Но, согласно постановлению Кабинета министров, предоставление сведений из Государственного земельного кадастра в форме справок, выписок и копий проводится на платной основе — от 31 до 161 грн, в зависимости от необходимой информации.
Должна ли информация быть публичной и что с ней не так
Она добавляет, что не стоит забывать о большом количестве ошибок, которые содержит земельный кадастр. Они, в основном, состоят в неправильном определении гео-координат участков, в результате чего происходит частичное наложение одних участков на другие. Сейчас эти ошибки пытаются исправить, ведь это очень большой и важный пласт информации.
Анастасия Заднипряная, в свою очередь, добавляет, что полная открытость информации о земле нужна не столько простым гражданам, которые могут получить ее и с помощью существующих на сегодня способов, а бизнесу, а также правозащитным и мониторинговым организациям. Последним эти данные нужны в удобном для пакетной обработки формате, особенно в свете ожидаемого открытия рынка земли в 2020 году.
По ее словам, в условиях запуска рынка земли обязательно нужно собрать и обновить имеющиеся данные о правах на земельные участки по всей стране на базе одной платформы. Кроме того, законом нужно определить единый орган, наделенный полномочиями обслуживания данной платформы.Анастасия Ищенко ... ...
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