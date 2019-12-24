По хорошему, тарифы нужно снижать на 50%. Уменьшатся ли платежки для украинцев после соглашения по газу с Россией

На эту зиму эксперты прогнозировали два газовых сценария для Европы. Первый - если будет транзит российского газа через Украину. В этом случае большого скачка цен на газ на европейском рынке не ожидалось. Второй - если транзита не будет. И тогда ценники на газ могли взлететь, минимум, на треть, а то и больше.

Собственно, такие варианты актуальны и для Украины, ведь у нас цена на газ формируется по принципу импортного паритета (цена в Европе плюс транспорт и налоги).

Но сейчас второй сценарий в Европе, хоть и держат в уме, но всерьез особо не воспринимают. Более того - на фоне новостей о предварительных договоренностях по транзиту между Украиной и Россией газ на европейских хабах уже начал дешеветь - цены упали на 7-8%.

"Сработали сразу два фактора - и хорошие новости по транзиту, и теплая погода, причем, второй давит на цены даже больше. По-сути, сейчас газ в Европе продается по летним ценам - 170-180 долларов за тысячу кубов (а по нынешнему курсу это в пересчете на гривны до 4,3 гривен за куб - Ред.). Американский газ стоит 110 долларов. И, если ничего не изменится (то есть, транзит будет, а морозов - нет), то может быть снижение цены еще, как минимум, на 5%", - рассказал "Стране" аналитик института Growford Алексей Кущ.

Теоретически, если договор на транзит, как и планируется, подпишут 29 декабря, дешевый газ должен быть и в Украине. Если будут еще и прямые поставки, что, как заверили переговорщики, "обсуждается", то можно рассчитывать еще и на обещанную Россией скидку в 20-25%. А так как газ - это 80% в структуре тарифов на отопление и горячую воду, появляется реальная возможность их снизить.

Если ориентироваться на нынешние цены на газ в Европе, в январе тарифы на отопление и горячую воду у нас уже нужно снижать до 50%, - говорит Алексей Кущ.

Впрочем, увидят ли украинцы "распродажу" в платежках и какими будет скидки- пока вопрос. По крайней мере, пока власти об этом не говорят. Хотя Минрегион и разработал проект постановления Кабмина о пересчете тарифов на тепло и горячую воду в привлек к текущим ценам на газ.



Газовая распродажа

Как только стали известны хорошие новости по транзиту, газовые котировки на европейских биржах начали снижаться. Так, 20 декабря по данным нидерландской биржи ICE Endex, на биржевой площадке Великобритании котировки на январь 2020 года просели на 7,1%, в Амстердаме - на 8,7. Средняя цена составила 13,7 евро за мегаватт-час (на европейских биржах газ котируется в таких единицах). По состоянию на вечер понедельника, 23 декабря цена упала еще больше - до 13,01 евро.

Февральские фьючерсы, по данным российской площадки investing.com, ушли в минус еще на 4,2%.

То есть, если договор подпишут, то газ может рекордно подешеветь.

Правда, газовая распродажа в Европе поясняете не только удачным разрешением проблемы с транзитом.

"В Европе - аномально теплая зима, и это тоже сказывается на ценах, так как потребление газа ниже, чем ожидалось", - говорит Алексей Кущ.

По его словам, га в Европе сейчас продается по летнему ценнику - до 170-180 долларов за тысячу кубов, а в США цены и вовсе просели до 110 долларов.

"То есть, если ничего кардинально не изменится, договор подпишут, а погода сильно не испортится, то цены всю зиму будут находиться в этом коридоре плюс минус 5%", - говорит Кущ. Правда, возможны всплески цен, если, скажем, в Европе ударят морозы. Тогда газ может подорожать на 10-12%.

Но есть еще один фактор, который будет сдерживать рост цен в Европе. В этом году, готовясь к возможному прекращению транзита, европейские трейдеры закачали в хранилища рекордные объемы газа. И теперь их, скорее всего, будут распродавать. В том числе, и на спотовом рынке "коротких" контрактов, где традиционно закупает газ Украина.

Получается, что с учетом укрепления гривны, европейский газ стоит максимум 4,2 тысячи гривен за тысячу кубов. И есть шансы, что такая же цена, а то и ниже, зафиксирует на всю зиму.



Как украинцы проиграли в "газовую рулетку"

В Украине цена газа определяется по так называемому импортному паритету. Учитывается стоимость ресурса на немецкой площадке NCG (она является одной из самых дорогих в Европе) плюс налоги (в частности, 20% НДС) и транспорт.

И, если газ дешевеет в Европе, то должны падать цены и у нас.

По данным Украинской энергетической биржи (там торгуется как импортный газ, так и газ внутренней добычи), если средняя цена на декабрь составляет 5,3 тысячи гривен за тысячу кубов (с НДС), то на январь - порядка 5 тысяч, то есть, на 300 гривен дешевле.

Если будет транзит и обвал цен в Европе, то в теории цены должны еще больше снизится. Прямые поставки в размере 6-7 млрд кубов, которые обсуждаются с Россией будут дополнительно давить на ценник.

Но, по словам соучредителя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, украинцы от этой газовой распродажи мало что получат.

"У нас на этот отопительный сезон для населения зафиксирована гарантированная цена на газ - 5,5 гривен за куб плюс расходы на транспорт и распределение. И, даже если газ в Европе будут распродавать за полцены, ничего не изменится. Разве что только Кабмин не отменит "гарантированную цену", - говорит Марунич.

Как уже писала "Страна", "Нафтогаз" объявил две цены на отопительный сезон для населения и коммунальщиков. Первая - гарантированная цена в 5,5 гривен за куб плюс транспортировка. То есть, людям этот газ посчитают приблизительно по 7,2-7,8 гривен за куб в зависимости от региона (в разных регионах отличается тариф на распределение). Вторая цена - рыночная. Но, чтобы ее получить нужно официально отказаться от гарантированной цены, причем, последний срок истекает уже 24 декабря. И пока массовых отказов не наблюдается.

НАК честно предупредил: рыночная цена может быть как выше, так и ниже гарантированной. Многое зависит от того, будет ли транзит. То есть, если с договором на транзит ничего не поменяется, и его подпишут, не исключено, что рыночная цена, окажется ниже гарантированной, как минимум, на 5-10%, а то и больше.

То есть, получается, что украинцы, которые живут в частных домах, отапливаемых газовыми котлами, или жители многоэтажек с индивидуальными тепловыми пунктами, будут обязаны платить за газ по 7,8 гривен за куб, как бы не менялась его стоимость на рынке.

То же самое с коммунальщиками. Производителей тепла тоже привязали к гарантированное цене. "При том, что предприятия теплокоммунэнерго могли бы закупать газ у трейдеров, которые имеют возможность напрямую договориться с "Газпромом" поставках газа (пять компаний уже это сделали - Ред). Но им в приказном порядке велено покупать газ у "Нафтогаза", - отмечает руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. "Народ попадает", - охарактеризовал игры в "газовую рулетку" аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

На январь - март для промышленных потребителей "Нафтогаз" выставил ценник в 6,6 гривен за куб с НДС, но без транспорта. Это больше чем на 400 гривен ниже, чем в декабре. То есть, производственники смогут сэкономить. А с учетом возможных прямых закупок у "Газпрома" может быть еще дешевле. Не исключено, что к весне цены доля промышленно и бытовых потребителей и вовсе могут сравняться, хотя предприятия всегда платили больше.



Что будет с тарифами

Но главная интрига - что будет с тарифами на отопление и горячую воду. Даже, если производители тепла будут весь отопительный сезон закупать газ по фиксированной цене, то это все равно намного ниже, чем заложено в тариф.

Напомним: тарифы на отопление и горячую воду в большинстве населенных пунктов Украины формировались до 1 мая 2019 года, и в них была заложена старая цена на газ - 8,5 гривен за куб, то есть, на 700-1300 гривен больше, чем гарантированная цена.

Газ в структуре тарифа - это 80%, поэтому резонно было бы предположить, что и отопление, и горячая вода должны подешеветь.

"Если учитывать реальные цены в Европе, по которым все лето закачивал газ в подземные хранилища "Нафтогаз", тарифы уже с начала этого отопительного сезона должны были упасть на 30-40%. А с учетом последних тенденция, с января их нужно снижать до 50%", - подсчитал Алексей Кущ. И добавил: "разница в реальной себестоимости тарифа и ценнике для населения уже настолько вопиющая, что не игнорировать ее просто нельзя".

Напомним: снизить платежки за коммуналку украинцам обещал президент Зеленский. А премьер-министр Алексей Гончарук взялся эту тему "отхороводить" и собирался предложить "короткий законопроект" на эту тему.

"Страна" уже писала, что на днях действительно появился документ по тарифам - но не законопроект, а проект распоряжения Кабмина. Его разработал Минрегион, и он предусматривает некий пересчет тарифов на отопление и горячую воду. Людям должны пересчитать платежки за октябрь-декабрь задним числом. Эти деньги не вернут, но учтут в будущих платежах или в счет долга.

С января 2020 года такие пересчеты должны стать ежемесячными. Корректировать тарифы будут в зависимости от цены на газ.

Но, во-первых, если большинство теплокоммунэнерго будут закупать газ по гарантированной цене, то менять особо нечего - она зафиксирована на весь отопительный сезон.

Во-вторых, непонятно как будут отслеживать изменение тарифов. Если в процесс включатся местные власти (которые должны утверждать тарифы для отдельных населенных пунктов), то менять ценник каждый месяц просто не получится. В "Киевтеплоэнерго" "Стране" пояснили: процесс согласования новых тарифов с чиновниками занимает до 90 дней.

Если же местные власти из этого процесса исключат, то неясно, как будут контролировать коммунальщиков - все ли откорректируют тарифы. Тем более, что никакой ответственности для тех, кто проигнорирует распоряжение Кабмина, не предусмотрено.

Впрочем, пока проект - на общественном обсуждении. И, похоже, на него не сильно рассчитывают в Кабмине. По крайней мере, источники "Страны" из консалтинговых фирм рассказали, что к ним буквально на днях обращались из Офиса президента с просьбой предложить - что можно сделать для снижения тарифов для населения. "То есть, мы так поняли, что никаких идей там нет, по крайней мере, утвержденных. Пока все - на уровне презентаций", - сказал наш источник.

Алексей Кущ говорит, что если будет транзит и прямые поставки, держать прежние тарифы власти уже просто не смогут - это чревато социальным взрывом. "Поэтому, очевидно, будут снижать, может, корректировками, или еще каким-то способом. Но вряд ли это снижение будет адекватным. Думаю, дадут скидку максимум 15% вместо экономически обоснованного снижения на 50%", - говорит он.

По словам главы жилищного союза Украины Александра Скубченко, власти уже давно могли бы пересмотреть и цены на газ и тарифы на коммуналку.

"У нас газ внутренней добычи вообще обходится максимум 100 долларов за тысячу кубов, но этого никто не берет в расчет. А если есть проект постановления Кабмина о том, что тарифы нужно корректировать, то это - автоматическое признание их экономической необоснованности. Что можно квалифицировать как нанесение материального ущерба, а это - уголовная ответственность. Следовательно точно так же как Гончарук дал отмашку Авакову по игорному бизнесу, он может инициировать кампанию и против завышенных тарифов. Плюс - принципы формирования тарифов - это прямая функция Кабмина. Всего то и нужно, что изменить формулу, проверить обоснованность всех ее составляющих, провести аудит существующих тарифов. Но этого почему-то никто не делает", - говорит Скубченко.

По его мнению, "Нафтогаз" попытается отбить часть потерь от сокращения транзита российского газа за счет населения. Газ, которые НАК летом закупал по 4 тысячи гривен, людям будут считать почти по 8 тысяч. А с таким ценником тарифы на отопление и горячую воду если и снизятся, то совсем незначительно.



Людмила Ксенз

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...