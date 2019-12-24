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Зеленский приказал бензину дешеветь: что будет с ценами на АЗС

24.12.19 , Сегодня
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На автозаправках продолжается "ценопад": стоимость топлива за неделю еще снизилась. Цена на газ для автомобилей продолжает расти, но уже не так быстро, как раньше. Какие тренды ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Встреча у президента

Ньюсмейкером вчерашнего дня по теме топлива стал президент Владимир Зеленский: в его Офисе состоялась почти трехчасовая встреча с участниками топливного рынка, представителями нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций.

Пресс-служба ОП сообщила, что обсуждались два главных вопроса: снижение розничных цен на топливо и детенизация рынка.

По мнению президента, бензин и дизель дешевеют слишком медленно и слишком мало. Вместо этого трейдеры наращивают выплаты по бонусным программам: "для своих", то есть для обладателей карт лояльности, скидки могут достигать 4 грн/л (15-17%). При этом нефтепродукты за декабрь подешевели в среднем всего на 1 грн/л.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса гривни и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а снизить цену на табло", – сказал Владимир Зеленский.

Представители компаний-участниц топливного рынка отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого бюджет не только недополучает налоги, но и снижаются продажи топлива у бизнеса, работающего в правовом поле, они меньше зарабатывают и платят меньше налогов. То есть, потери для казны двойные.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале 2020 года провести с правоохранительными органами совещание на эту тему.

"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям – предоставьте нам. С нелегалами разберемся... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", – отметил Владимир Зеленский.

Участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.

Что изменилось за неделю

Тем временем всю неделю цены на бензин и дизтопливо медленно снижались. Самое большое удешевление зафиксировано на заправках Луганской области, где нефтепродукты самые дорогие – на 32 коп/л, за декабрь цены там упали на 1,04 коп./л (на 3,7%), самое незначительное удешевление – на Черниговщине – на 8 коп./л, за декабрь на 16 коп./л (на 0,5%).

Разница в цене между самым дорогим и самым дешевым бензином по регионам: по А-92 сохранился разброс 7% (1,87 грн/л), по А-95 он снизился с 7% до 6,3% (1,71 грн/л, или -19 коп./л), по дизелю снизился с 6,9% до 5,9% (1,58 грн/л, или -26 коп./л). По автогазу максимальная разница в цене за неделю выросла с 83 коп./л до 93 коп./л , в процентах это 7,5% (было 10%).

В Киеве стоимость бензина А-92 теперь 27,37 грн/л (-28 коп/л за неделю), А-95 – 29,11 грн/л (-26 коп/л за неделю), ДТ – 28,30 грн/л (-26 коп/л за неделю), автогаза – 13,02 грн/л (+12 коп/л за неделю).

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,18 грн/л (удешевление за неделю – 0,21 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 28,08 грн/л (удешевление за неделю 0,32 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 26,21 грн/л (удешевление за неделю – 0,24 грн/л).



Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,28 грн/л (удешевление за неделю 0,12 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 28,91 грн/л (удешевление за неделю 0,31 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 27,20 грн/л (удешевление за неделю – 0,13 грн/л).

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 27,66 грн/л (удешевление за неделю – 0,19 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 28,21 грн/л (удешевление за неделю 0,32 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 26,63 грн/л (удешевление за неделю – 0,6 грн/л).

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,67 грн/л (подорожание за неделю 0,10 грн/л), самая высокая – в Одесской области – 13,29 грн/л (подорожание за неделю 0,19 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 12,27 грн/л (подорожание за неделю на 0,09 грн/л). Кстати, неделю назад самый дешевый газ был на Сумщине – 12,27 грн/л, теперь он по 12,46 грн/л. Эти два региона периодически меняются местами в "споре" за самый дешевый автомобильный газ.



Почему бензин и ДТ дешевеют, а LPG дорожает

По словам экспертов, светлые нефтепродукты будут дешеветь и дальше, так как потенциал снижения цен исчерпан в среднем наполовину. То есть можно ожидать удешевления еще на гривню на литре.

"Причины снижения цен остались прежними: длительное устойчивое укрепление гривни к доллару и вмешательство Антимонопольного комитета, а теперь уже и президента", – говорит Геннадий Рябцев.

Как мы писали ранее, 5 декабря АМКУ направил трейдерам обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо.

Сергей Куюн отметил, что темпы подорожания автогаза замедлились примерно вдвое, после того как возобновились еженедельные аукционы по продаже сжиженного газа украинского производства.

Что может измениться за неделю

Оба эксперта уверены, что бензин и дизель на этой неделе и до Нового года продолжат дешеветь.

"Основная причина – продолжающееся усиление курса гривни и стабильность цен в опте. Уверен, что сыграла свою роль и вчерашняя встреча у президента, в ходе которой участники рынка донесли информацию об угрожающих масштабах теневого рынка", – говорит Геннадий Рябцев.

Он надеется, что потенциал снижения цен в 1 гривню на литре будет реализован к Новому году. То есть, к январю можно ожидать, что средняя цена бензина А-92 опустится даже до 26,2 грн/л, А-95 – до 27,2 грн/л, дизтоплива – до 26,7 грн/л.

С ним согласен и Сергей Куюн:

"Реально есть потенциал снижения на пару гривен, но он реализуется крайне медленно. Думаю, что встреча у президента придаст ускорение этому процессу".

При этом, по мнению экспертов, подорожание автогаза должно прекратиться, цена его останется стабильной до конца 2019 года.

Александр Панченко

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