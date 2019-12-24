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Зеленский приказал бензину дешеветь: что будет с ценами на АЗС
На автозаправках продолжается "ценопад": стоимость топлива за неделю еще снизилась. Цена на газ для автомобилей продолжает расти, но уже не так быстро, как раньше. Какие тренды ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.
Встреча у президента
Ньюсмейкером вчерашнего дня по теме топлива стал президент Владимир Зеленский: в его Офисе состоялась почти трехчасовая встреча с участниками топливного рынка, представителями нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций.
Пресс-служба ОП сообщила, что обсуждались два главных вопроса: снижение розничных цен на топливо и детенизация рынка.
По мнению президента, бензин и дизель дешевеют слишком медленно и слишком мало. Вместо этого трейдеры наращивают выплаты по бонусным программам: "для своих", то есть для обладателей карт лояльности, скидки могут достигать 4 грн/л (15-17%). При этом нефтепродукты за декабрь подешевели в среднем всего на 1 грн/л.
"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса гривни и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а снизить цену на табло", – сказал Владимир Зеленский.
Представители компаний-участниц топливного рынка отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого бюджет не только недополучает налоги, но и снижаются продажи топлива у бизнеса, работающего в правовом поле, они меньше зарабатывают и платят меньше налогов. То есть, потери для казны двойные.
Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале 2020 года провести с правоохранительными органами совещание на эту тему.
"Мы готовы помочь. Если у вас есть данные по областям – предоставьте нам. С нелегалами разберемся... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", – отметил Владимир Зеленский.
Участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.
Тем временем всю неделю цены на бензин и дизтопливо медленно снижались. Самое большое удешевление зафиксировано на заправках Луганской области, где нефтепродукты самые дорогие – на 32 коп/л, за декабрь цены там упали на 1,04 коп./л (на 3,7%), самое незначительное удешевление – на Черниговщине – на 8 коп./л, за декабрь на 16 коп./л (на 0,5%).
Разница в цене между самым дорогим и самым дешевым бензином по регионам: по А-92 сохранился разброс 7% (1,87 грн/л), по А-95 он снизился с 7% до 6,3% (1,71 грн/л, или -19 коп./л), по дизелю снизился с 6,9% до 5,9% (1,58 грн/л, или -26 коп./л). По автогазу максимальная разница в цене за неделю выросла с 83 коп./л до 93 коп./л , в процентах это 7,5% (было 10%).
В Киеве стоимость бензина А-92 теперь 27,37 грн/л (-28 коп/л за неделю), А-95 – 29,11 грн/л (-26 коп/л за неделю), ДТ – 28,30 грн/л (-26 коп/л за неделю), автогаза – 13,02 грн/л (+12 коп/л за неделю).
Средняя цена по Украине – 27,18 грн/л (удешевление за неделю – 0,21 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 28,08 грн/л (удешевление за неделю 0,32 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 26,21 грн/л (удешевление за неделю – 0,24 грн/л).
Средняя цена по Украине – 28,28 грн/л (удешевление за неделю 0,12 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 28,91 грн/л (удешевление за неделю 0,31 грн/л), самая низкая – в Харьковской области – 27,20 грн/л (удешевление за неделю – 0,13 грн/л).
Цены на ДТ
Цены на LPG
По словам экспертов, светлые нефтепродукты будут дешеветь и дальше, так как потенциал снижения цен исчерпан в среднем наполовину. То есть можно ожидать удешевления еще на гривню на литре.
Как мы писали ранее, 5 декабря АМКУ направил трейдерам обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо.
Сергей Куюн отметил, что темпы подорожания автогаза замедлились примерно вдвое, после того как возобновились еженедельные аукционы по продаже сжиженного газа украинского производства.
Оба эксперта уверены, что бензин и дизель на этой неделе и до Нового года продолжат дешеветь.
Он надеется, что потенциал снижения цен в 1 гривню на литре будет реализован к Новому году. То есть, к январю можно ожидать, что средняя цена бензина А-92 опустится даже до 26,2 грн/л, А-95 – до 27,2 грн/л, дизтоплива – до 26,7 грн/л.
С ним согласен и Сергей Куюн:
При этом, по мнению экспертов, подорожание автогаза должно прекратиться, цена его останется стабильной до конца 2019 года.Александр Панченко ... ...
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