Борьба за игорный бизнес: Зеленский пошел войной на теневиков

Планы правительства легализовать игорный бизнес оказались провалены "Слугами народа". Реализация же обещаний президента Владимира Зеленского и закулисные договорняки в рабочей группе, которая не один месяц разрабатывала закон, легализующий игорный бизнес, поставлены под вопрос. И хотя "Зеленая команда" в ответ ударила по карману интриганов, эксперты прогнозируют, что война будет затяжной. В любом случае госбюджет на следующий год недосчитается денег, а судебные коллизии затянут процесс на годы.



Рейды силовиков

По всей стране силовики начали масштабную кампанию на рынке игорного бизнеса. В ночь на 20 декабря полиция закрыла 152 игровые точки, действовавшие подпольно. Согласно последним озвученным данным, по состоянию на 21 декабря полиция прекратила работу 5,3 тыс. игровых заведений. Примерная стоимость изъятого оборудования составила 51 млн грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после закрытия нелегальных точек такая же судьба постигнет вообще все игровые клубы, лотереи и игровые заведения, которые работают на основе лицензий.

Команду этой кампании дал премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, министры проголосовали за постановление Кабмина, прекращающее деятельность игрового бизнеса под видом государственных лотерей. Эксперты полагают, что эти действия стали результатом событий, разыгравшихся накануне в парламенте.

"Эти меры приняты в адрес тех, кому выгодно, чтобы легализация игорного бизнеса не состоялась. Верховная Рада уже более десяти лет никак не может легализовать игорный бизнес, законопроекты об этом раз за разом проваливаются депутатами, заинтересованными в дальнейшей подпольной деятельности", - рассказал UBR.ua вице-президент Украинской ассоциации игровой индустрии Алексей Евченко.

Легализация игорного бизнеса невыгодна тем, кто собирает дань или имеет свою долю с деятельности подпольных заведений. В "подпольном" состоянии отчисления идут в чьи-то карманы, а в "легальном" – в государственный бюджет. Так, в ГБР уже несколько месяцев рассматривается дело по заявлению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, обвинившем экс-генпрокурора Юрия Луценко в "крышевании" теневого игорного бизнеса.



Законопроект-нежданчик

20 декабря депутаты Рады провалили рассмотрение законопроекта Кабмина №2285, который прошел процедуру голосования через комитеты, но не набрал нужного количества голосов нардепов и был снят. При этом депутаты утвердили альтернативный законопроект №2285-д авторства депутата Александра Дубинского, заместителя главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Законопроект Дубинского, как следует из выложенной на сайте Рады информации, предварительного согласования не проходил. Более того, и "утвердили" его депутаты весьма казуистично – он был принят, но не прошел первое чтение, а был отправлен на повторное рассмотрение в первом чтении. Даже юристы затрудняются дать правовую оценку такой процедуре, указывая при этом, что конфликт начался еще до голосования.

"Не могу сказать, правильно это или нет. Надо смотреть, какими нормативными документами регулируется этот порядок. Дубинский объясняет свою позицию тем, что на комитете проголосовали, чтобы убрать полномочия Кабмина давать эксклюзивные права на игорный бизнес кому-то, а на сайте, мол, этой правки нет. Кто-то точно должен был досмотреть, дочитать и положить тот листочек на публикацию", - комментирует UBR.ua управляющий партнер юридической фирмы "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.



Могут быть оспорены

Провал в Раде правительственного проекта, чем бы это ни было вызвано, дал начало большой войне на рынке игорного бизнеса. К кампании обысков к Нацполиции присоединились ГБР, СБУ и прокуратура, заблокировавшие в разных городах 43 подпольных казино и изъявшие почти 1 млн грн. Эти действия были поддержаны президентом Зеленским, который заявил, что будут закрыты все игровые залы в стране. Эксперты считают, что подобные действия могут быть оспорены.

"Насколько можно оперативно закрыть заведения, работающие под видом легальных лотерейных заеведений, сказать сложно. Ведь изменение лицензионных условий должно происходить с определенной отсрочкой по времени. Поэтому, думаю, стоит ожидать в ближайшее время каких-то исков, юридические основания для этого есть", - полагает основатель и директор юридическо-консалтинговой компании "Де-Юре" Григорий Трипульский.

Действительно, хотя игорные точки и ведут нелегальный бизнес, сами по себе они вполне легальны и занимаются реализацией государственных лотерей. При этом игровые аппараты – это, не собственно игровые аппараты, а их симуляторы, например, программа "Однорукий бандит", написанная для игровых аппаратов, просто установлена на комьютере. И таких точек в стране, по словам экспертов, тысячи.



Бомба замедленного действия

Эти события наносят прямой удар по бюджету-2020, в который уже заложены будущие отчисления от легализации игорного бизнеса. По оценке премьер-министра, речь идет о сумме 5-9 млрд грн. Для бюджета с "дырой" в 100 млрд грн каждая копейка на счету. И есть вероятность, что эта "копейка" в госбюджет так и не попадет.

Дело в том, что голосование в Раде по той процедуре, по которой она была по факту проведена, фактически завела процесс в юридический тупик. С одной стороны, правительственный законопроект провален и вернуть его на рассмотрение уже невозможно, так как за основной уже взят альтернативный проект 2285-д. С другой стороны, и утвержденный проект Дубинского превращается в бомбу замедленного действия, которая способна похоронить весь процесс легализации игорного бизнеса.

"Вероятно, законопроект 2285-д был отправлен на повторное первое чтение для того, чтобы он смог пройти утверждение в комитетах, согласно процедуре. Такая практика есть, хотя и крайне редко. Но это не совсем правильно. Закладывается история для признания в дальнейшем этого закона неконституционным", - говорит старший партнер юридической компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Законопроект Дубинского, если в итоге он пройдет все процедуры и будет принят Радой, действительно может вступить в силу. Но из-за нарушений в процедуре прохождения появляются основания оспорить будущий закон в Конститционном суде. И если он будет признан неконституционным, то легализация игорного бизнеса будет поставлена вообще под вопрос – в любом варианте.

"Даже в случае принятия закона президент может не подписывать или глава Верховной Рады может не направлять его президенту годами. Это неправильно, но фактически такая история бывает… Судя по активизации в этом направлении, я думаю, что лоббисты коррумпировали данный вопрос и максимально готовы вкладывать деньги в его решение и через господина Гончарука, и через депутатов, в том числе Дубинского", - полагает Кравец.



Алексей Ермоленко

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