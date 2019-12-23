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Переговоры о транзите: эксперт рассказал, что будет с ценой на газ в Украине

23.12.19 , Сегодня
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После завершения переговоров о подписании нового контракта о транзите голубого топлива, премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что в течение отопительного сезона 2019-2020 годов цена на газ для населения и промышленности останется стабильной, существенного повышения не предвидится.

На это, действительно, можно рассчитывать по двум причинам, сказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по энергетическим вопросам Валерий Боровик. Первая причина – цена на газ будет снижаться под диктовку рыночных механизмов, отметил эксперт.

"Что Европа, что Украина закачали достаточно большие объемы газа, самые большие за последнее десятилетие – все готовились к газовой войне, – сказал он. – Поэтому этот закачанный газ будет "давить" на рынок и на ценовую политику как в Европе, – если резко не снизится температура воздуха, – так и в Украине. Это может привести к тому, что на рыночных основаниях она будет снижаться".

Кроме того, Кабмин имеет свои рычаги воздействия на цену на газ, добавил Боровик.

"Правительство может обязать "Нафтогаз" или дать НКРЭКУ распоряжение снизить цену, поскольку у нас есть газ, закупленный по летним ценам. То есть правительство может повлиять на этот вопрос, поскольку этот газ фактически не будет использоваться для поддержания поставок в Европу, если будет транзит", – объяснил эксперт.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований. Предполагается, что в рамках компромисса "Газпром" заплатит Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а "Нафтогаз", в свою очередь, откажется от нового иска против российской компании.

Евгения Давыденко

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