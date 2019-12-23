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Донбассу от ЕС с кредитами: как будет работать программа FinancEast
19 декабря вслед за "антиэмиграционным" проектом кредитования Владимира Зеленского в Украине объявили о запуске второй за месяц программы по предоставлению "дешевых" инвестиционных кредитов для малых и средних предпринимателей.
На этот раз возможность получить более выгодные условия займа будет предоставлена бизнесу, работающему на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Выделять средства будут в рамках программы FinancEast, финансируемой Евросоюзом при посредничестве немецкого госбанка KfW. Разработка проекта, кредиты которого предприниматели должны начать получать уже с 20 декабря, проводились Немецко-Украинским фондом (НУФ).
Проектом FinancEast, между тем, Фонд свою деятельность завершит, и начнет 2020 год в новом статусе: 11 декабря было объявлено о создании на базе НУФ Фонда развития предпринимательства – организационной площадки упомянутой выше "антиэмиграционной" программы Зеленского.
Помимо двух основных целей (привлечения в регион для работы большего числа финучреждений и, собственно, поддержки малого и среднего предпринимательства), организаторы ставят и глобальную задачу - дать толчок экономическому восстановлению региона.
Правда, реализовать задуманное можно будет лишь при условии стартового успеха программы – после него в Евросоюзе рассмотрят увеличение пока недостаточного, признавались в ходе пресс-конференции участники проекта, бюджета.
Максимальная сумма кредита и лизинга, предусмотренная программой, составляет € 150 тыс. в гривневом эквиваленте. Выдаваться она будет минимум на два года и без права погашения в течении первого года. Ставка будет среднерыночной по Украине, несмотря на то, что на Донбассе она обычно предусмотрена более высокой.
Договориться о таком послаблении НУФ с участвующими в программе тремя банками, - государственными "Ощадбанком" и "Укргазбанком", а также с "ОТП Лизинг", - получилось в том числе благодаря высокой гарантии по компенсации средств, являющейся основной привлекательной составляющей проекта не только для заемщика, но и для финучреждений.
"Если предприниматель выполняет обслуживания долга, через полгода ему будет компенсироваться 50% от общей суммы кредита, который предоставит ему банк. В противном случае, эти деньги пойдут на погашения ущерба кредитора – до того момента, в течении полугода, они будут лежать на эскроу-счете", - объяснил во время презентации программы исполняющий обязанности руководителя НУФ Валерий Майборода.
В целом, банк будет предоставлять в рамках программы 80% от суммы всего проекта, остальные 20% сначала должен внести заемщик в качестве взноса собственных средств. После этого 10% ему будут компенсированы фондом.
Чтобы получить деньги на инвестиционный проект, заявитель должен подходить под следующие требования:
Главным преимуществом проекта является возможность восстановления региона за счет вложений непосредственно в находящеюся на его территории инфраструктуру.
"Инвестиционные проекты предусматривают приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод в эксплуатацию и т.д.", - сказано пресс-релизе FinancEast.
Ограничений по направлению бизнеса при этом программа не ставит, хотя, как рассказал генеральный директор "ОТП Лизинг" Андрей Павлушин во время пресс-конференции, в рамках программы его компания планирует инвестировать прежде всего в покупку аграрной техники и грузовиков – "то, в чем наиболее нуждается малый и средний бизнес".
В свою очередь, Валерий Майборода рассказал UBR.ua, что в Фонде рассчитывают привлечь к программе больше "хороших инвестиционных проектов в промышленной отрасли".
"Мы хотели бы видеть не только проекты в сельском хозяйстве, но и в промышленности. Особенно в восточном регионе существует большое количество малых и средних промышленных предприятий, нуждающихся в модернизации своих основных средств: во время нашего тура, в рамках которого мы представляли программу предпринимателям, в Краматорске и Северодонецке мы получали ряд заявок именно от такой категории заемщиков", - отметил Майборода.
Несмотря на выгодные условия, предусмотренный Евросоюзом бюджет программы не позволяет рассчитывать на ощутимый эффект для экономики Донбасса- участники посвященной старту проекта пресс-конференции отметили, что выделенных ЕС € 9,5 млн. "надолго не хватит" из-за спроса, превышающего предложение в регионе, но понадеялись, что она будет продолжена в дальнейшем. Нынешние кредиты, спрогнозировали банкиры, будут розданы уже до конца января 2020 года.
Результативность программы, в то же время, будет измеряться не только количеством инвестиционных проектов, но и числом вернувшихся в регион с программами кредитования финучреждений. Как отметила в своем слове Людмила Гордиюк, старший проектный менеджер KfW, когда, во время начала разработки проекта, они посетили Донбасс, то у многих банковских структур "был прямой запрет на выдачу кредитов в регионе", и в целом местный бизнес не имел доступа к инвестиционному финансированию.
"Мы рассчитываем, что вслед за нашими первопроходцами, - хотя "Ощадбанк" и "Укргазбанк" там активно кредитовали и до присоединения к программе, но в основном с краткосрочными проектами, - подтянуться и другие банковские учреждения. Первые пару месяцев мы посмотрим на динамику и, в случае увеличения бюджета программы, начнем увеличивать количество задействованных в программе финучреждений. Могу вам сказать, что ряд наших партнеров уже сейчас выражают интерес к данной программе", - привел свои ожидания Валерий Майборода.... ...
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