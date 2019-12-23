Донбассу от ЕС с кредитами: как будет работать программа FinancEast

19 декабря вслед за "антиэмиграционным" проектом кредитования Владимира Зеленского в Украине объявили о запуске второй за месяц программы по предоставлению "дешевых" инвестиционных кредитов для малых и средних предпринимателей.

На этот раз возможность получить более выгодные условия займа будет предоставлена бизнесу, работающему на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Выделять средства будут в рамках программы FinancEast, финансируемой Евросоюзом при посредничестве немецкого госбанка KfW. Разработка проекта, кредиты которого предприниматели должны начать получать уже с 20 декабря, проводились Немецко-Украинским фондом (НУФ).

Проектом FinancEast, между тем, Фонд свою деятельность завершит, и начнет 2020 год в новом статусе: 11 декабря было объявлено о создании на базе НУФ Фонда развития предпринимательства – организационной площадки упомянутой выше "антиэмиграционной" программы Зеленского.

Помимо двух основных целей (привлечения в регион для работы большего числа финучреждений и, собственно, поддержки малого и среднего предпринимательства), организаторы ставят и глобальную задачу - дать толчок экономическому восстановлению региона.

Правда, реализовать задуманное можно будет лишь при условии стартового успеха программы – после него в Евросоюзе рассмотрят увеличение пока недостаточного, признавались в ходе пресс-конференции участники проекта, бюджета.



Кредит и условия получения

Максимальная сумма кредита и лизинга, предусмотренная программой, составляет € 150 тыс. в гривневом эквиваленте. Выдаваться она будет минимум на два года и без права погашения в течении первого года. Ставка будет среднерыночной по Украине, несмотря на то, что на Донбассе она обычно предусмотрена более высокой.

Договориться о таком послаблении НУФ с участвующими в программе тремя банками, - государственными "Ощадбанком" и "Укргазбанком", а также с "ОТП Лизинг", - получилось в том числе благодаря высокой гарантии по компенсации средств, являющейся основной привлекательной составляющей проекта не только для заемщика, но и для финучреждений.

"Если предприниматель выполняет обслуживания долга, через полгода ему будет компенсироваться 50% от общей суммы кредита, который предоставит ему банк. В противном случае, эти деньги пойдут на погашения ущерба кредитора – до того момента, в течении полугода, они будут лежать на эскроу-счете", - объяснил во время презентации программы исполняющий обязанности руководителя НУФ Валерий Майборода.

В целом, банк будет предоставлять в рамках программы 80% от суммы всего проекта, остальные 20% сначала должен внести заемщик в качестве взноса собственных средств. После этого 10% ему будут компенсированы фондом.

Чтобы получить деньги на инвестиционный проект, заявитель должен подходить под следующие требования:

Годовой доход предприятия не может превышать € 10 млн., а число сотрудников – не более 250 человек. Для микро-бизнеса максимальный доход установлен на уровне в € 2 млн., число работников – не более 20, для малого – до € 5 млн. и 50 человек. Крупный бизнес не может владеть более 25% предприятия. Во время проведения оценки заемщика банком будут проверяться все связанные с ним лица для недопущения предоставления кредита крупным компаниям. Предприятие должно работать не менее года, а также быть доходным и иметь приемлемую кредитную историю, что также будет проверяться банком. По словам Валерия Майбороды, директора НУФ, получить кредит смогут юрлица минимум 6 рискованности кредитования (15% угроза дефолта), а ФЛП – третьего (3% угроза дефолта). Как объяснил UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий, данные критерии не будут непреодолимыми для местного бизнеса. "Всего существуют 10 классов рискованности, где 1 – самый надежный. Однако банки на остальной территории Украины кредитуют и предпринимателей с седьмым классом рискованности", - рассказал Невмержицкий. Деятельность компании не должна вредить окружающей среде и социальной инфраструктуре – экологические требования ставятся для всех проектов, обеспечивающихся средствами Евросоюза. Естественно, предприниматель должен быть зарегистрирован на территории Донецкой или Луганской области, либо же иметь там производственные мощности или же сельхоз земли. При этом размещено оно может быть не ближе 5 км. от линии разграничения.

Главным преимуществом проекта является возможность восстановления региона за счет вложений непосредственно в находящеюся на его территории инфраструктуру.

"Инвестиционные проекты предусматривают приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод в эксплуатацию и т.д.", - сказано пресс-релизе FinancEast.

Ограничений по направлению бизнеса при этом программа не ставит, хотя, как рассказал генеральный директор "ОТП Лизинг" Андрей Павлушин во время пресс-конференции, в рамках программы его компания планирует инвестировать прежде всего в покупку аграрной техники и грузовиков – "то, в чем наиболее нуждается малый и средний бизнес".

В свою очередь, Валерий Майборода рассказал UBR.ua, что в Фонде рассчитывают привлечь к программе больше "хороших инвестиционных проектов в промышленной отрасли".

"Мы хотели бы видеть не только проекты в сельском хозяйстве, но и в промышленности. Особенно в восточном регионе существует большое количество малых и средних промышленных предприятий, нуждающихся в модернизации своих основных средств: во время нашего тура, в рамках которого мы представляли программу предпринимателям, в Краматорске и Северодонецке мы получали ряд заявок именно от такой категории заемщиков", - отметил Майборода.



Результаты

Несмотря на выгодные условия, предусмотренный Евросоюзом бюджет программы не позволяет рассчитывать на ощутимый эффект для экономики Донбасса- участники посвященной старту проекта пресс-конференции отметили, что выделенных ЕС € 9,5 млн. "надолго не хватит" из-за спроса, превышающего предложение в регионе, но понадеялись, что она будет продолжена в дальнейшем. Нынешние кредиты, спрогнозировали банкиры, будут розданы уже до конца января 2020 года.

Результативность программы, в то же время, будет измеряться не только количеством инвестиционных проектов, но и числом вернувшихся в регион с программами кредитования финучреждений. Как отметила в своем слове Людмила Гордиюк, старший проектный менеджер KfW, когда, во время начала разработки проекта, они посетили Донбасс, то у многих банковских структур "был прямой запрет на выдачу кредитов в регионе", и в целом местный бизнес не имел доступа к инвестиционному финансированию.

"Мы рассчитываем, что вслед за нашими первопроходцами, - хотя "Ощадбанк" и "Укргазбанк" там активно кредитовали и до присоединения к программе, но в основном с краткосрочными проектами, - подтянуться и другие банковские учреждения. Первые пару месяцев мы посмотрим на динамику и, в случае увеличения бюджета программы, начнем увеличивать количество задействованных в программе финучреждений. Могу вам сказать, что ряд наших партнеров уже сейчас выражают интерес к данной программе", - привел свои ожидания Валерий Майборода.

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