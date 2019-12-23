Уступки и давление: Что скрывается за газовым соглашением Украины и России?

Власти отчитались о достижении комплексного соглашения с "Газпромом", которое позволит сохранить транзит газа в украинской ГТС с 1 января и заключить новый контракт с гарантированными объемами прокачки на 5 лет. Стоит отметить, что обе стороны пошли на значительные уступки. И если в случае с Украиной, которой после остановки транзита пришлось бы "резать" и консервировать часть своей ГТС, желание идти на компромисс объяснимо, то, что заставило россиян резко изменить свою позицию, пока до конца не ясно. Можно только гадать, возымела ли такое действие только лишь угроза введения новых санкций США, или же речь об уступках украинских властей по другим, принципиально важным вопросам.



Пессимизм сменился оптимизмом: Транзит будет

Буквально за день до трехсторонних переговоров по вопросу транзита российского газа в украинской ГТС, от которого наша страна до сих пор ежегодно получала до 3 млрд долл., глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания контракта с российским "Газпромом" с 1 января 2020 года очень низкая. "Можно сказать, что вероятность подписания транзитного контракта с 1 января еще какая-то есть, но очень-очень маленькая. С каждой минутой она стремится к нулю", - говорил он.

В тот же день в неофициальной беседе один из топ-менеджеров "Нафтогаза" говорил 112.ua о том, что позиция российской стороны по вопросу транзита остается довольно неопределенной. По его словам, российская сторона не дала никаких документальных подтверждений, которые бы свидетельствовали о намерениях "Газпрома" в отношении сроков и объемов транзитного контракта: "Есть только какие-то фразы, которые они роняют в заявлениях СМИ – три-пять лет, называются различные объемы". Накануне переговоров в Берлине чиновник подчеркивал, что "мяч на стороне "Газпрома". Мол, украинская позиция – максимально гибкая, и наша сторона готова ко всевозможным вариантам. По причине отсутствия документальных подтверждений в отношении объемов и сроков возможного транзитного контракта, НКРЭКУ до сих пор не могла рассчитать тариф на транспортировку газа в украинской ГТС. Рассматривался только тариф на случай сценария "транзит ноль", который предполагал значительное удорожание транспортировки, что неизбежно привело бы к росту цен на газ в Украине. В случае, если о транзите удастся договориться, предусмотренные в случае нулевого сценария ставки должны измениться в сторону уменьшения, пояснил чиновник. Если в отсутствие транзита тарифы в ГТС не повысить, то ее пришлось бы частично порезать или законсервировать из-за нехватки средств на содержание инфраструктуры. Различные сценарии такой возможности, к слову, рассматривались в том числе.

Однако уже после двух раундов переговоров (в Берлине и Минске) ситуация радикально изменилась: пессимизм сменился уверенным оптимизмом и заявлениями о победе. Министр энергетики Алексей Оржель на брифинге в Офисе президента заявил, что Украина и Россия договорились о пятилетнем контракте на транзит газа с возможностью пролонгации еще на 10 лет. При этом гарантированные объемы на первые пять лет фиксируются – на уровне 65 млрд куб м в первый год, затем четыре года по 40 млрд куб. м. Что очень важно – транзит будет, заверил министр. Отметим, эти объемы ниже нынешних – с начала года Украина транспортировала 87 млрд куб м газа. В то же время, изначально украинская сторона вела переговоры о контракте на 10 лет с гарантированным объемом 65 млрд куб м.

пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины"



Гарантированные объемы зафиксированы в Протоколе встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром"), проходивших 19-20 декабря в Берлине и в Минске. В документе, в частности, описана схема, на основании которой будет заключена система соглашений по транзиту. В ее рамках должно быть заключено несколько контрактов. ПАО "Газпром" подпишет с НАК "Нафтогаз Украины" соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины. В свою очередь "Нафтогаз" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа). Также "Газпром" и ОГТСУ заключат межоператорское соглашение, которое позволит осуществлять своп-операции уже с 1 января 2020 года после истечения срока действующего контракта (заканчивается 1 января в 10 утра по московскому времени, в 9 по киевскому). Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко уточнил, что текст этого соглашения согласовывается командой ОГТСУ, возглавляемой Сергеем Макогоном, в Вене. Он выразил надежду, что контракт может быть согласован уже сегодня. Для того чтобы технически был транзит с 1 января, документы должны быть подписаны до 29 декабря.

Тарифы на прокачку российского газа с 1 января, а соответственно и сумма, которую Украина будет получать от транзита российского газа, пока неизвестны. Алексей Оржель на брифинге заверил, что они будут выше действующих. "Учитывая, что у нас есть определенное уменьшение гарантированных объемов, стороны понимают, что тариф должен увеличиться. То-есть будет определенное увеличение тарифа на транспортировку. Руководствуясь европейской методологией определения тарифов, окончательные определит регулятор", - сказал Оржель, отметив, что у сторон есть четкое понимание, что тариф определенным образом должен увеличиться.

В то же время, российские СМИ цитируют вице-премьера Дмитрия Козака, который заявил, что риски тарифообразования на транзит газа с ОГТСУ возьмет на себя "Нафтогаз": "Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за оказание этой услуги, но нас тариф не беспокоит", - сказал господин Козак, уточнив, что если тариф будет ниже размера услуги, то это будут дополнительные доходы "Нафтогаза", если выше, то это коммерческие риски украинской компании". Он отметил, что "Нафтогазу" проще работать с госорганами Украины, "чем нам отсюда спорить, доказывать, обоснованный этот тариф, необоснованный".

В тексте протокола говориться, что бронирование мощностей ГТС Украины в указанных в документе объемах (65 млрд куб. м и 4 года по 40 млрд куб. м) будет осуществляться "при условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ будет установлен конкурентный тариф, признаваемый компанией-организатором ("Нафтогаз") и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы".



Взаимные уступки

Достижение соглашения о сохранении транзита в украинской ГТС стали возможны благодаря взаимным уступкам, на которые пошли стороны. Они также зафиксированы в тексте протокола. В "пакете" с выполнением договоренностей, предусмотренных пунктом об организации схемы сохранения транзита в течении 5 лет (с возможностью продления сотрудничества на аналогичных условиях в 2025-2034 гг.) "Газпром" выплатит до 29 декабря около 2,9 млрд долл. деньгами (а не газом или имуществом) с учетом пени в рамках решений Стокгольмского арбитража. В то же время, стороны отзовут все арбитражные и судебные иски друг против друга, по которым не принято окончательных решений. Потенциальная выгода в случае победы Украины по искам, которые отзываются, составила бы около 12 млрд долл. Протоколом предусмотрено снятие арестов на имущество, активы и денежные средства "Газпром" (наложены в качестве обеспечительных мер в рамках взыскания средств по решению Стокгольмского арбитража), а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 года. Мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины № 18-р от 22.01.2016 г. и соответствующем решении Хозяйственного суда г. Киева от 05.12.2016 г. (включая требования об уплате штрафа и пени).

Помимо прочего, российская сторона отказалась от позиции "транзит в обмен на прямые поставки газа", которая озвучивалась российской делегацией еще на переговорах в сентябре. В последнем пункте протокола сказано, что "стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок". "Если они (прямые поставки российского газа) потенциально и будут осуществляться, то только на базе цены европейского хаба. В рамках пакетных соглашений, которых мы достигли, прямой поставки нет. Там только описан принцип, на котором они могут осуществляться. Там нет политической цены. Есть хаб, европейский хаб", - подчеркнул на брифинге Алексей Оржель.

На вопрос, будут ли возможные поставки осуществляться на основании контракта с "Нафтогазом", который также заканчивается 1 января, или с "Газпромом" смогут договориться все желающие, Оржель не ответил. Впрочем, по информации источников 112.ua, как минимум несколько украинских компаний уже имеют предварительные договоренности с "Газпромом" о поставке газа для собственных нужд.

Стоит отметить, что еще недавно стороны не допускали подобного развития событий, но сейчас позиции изменились. Почему это произошло, пожалуй, самый главный вопрос в этой истории. Причины, по которым пошла на уступки украинская сторона, объяснить легче – сработал принцип "лучше синица в руке, чем журавль в небе". Гарантированные ежегодные поступления от транзита власти оценили, как более привлекательную перспективу, нежели потенциальный выигрыш в суде через время. К тому же, в случае победы пришлось бы бороться как за выплату по решению Стокгольмского арбитража – вести длительную и изнурительную борьбу по всему миру, добиваясь ареста имущества "Газпрома". Помимо этого, потеря транзита означала бы для Украины потерю статуса транзитной державы, необходимость повышать тарифы или же "резать" инфраструктуру ГТС, которая стала бы невостребованной. Рост цен в Европе, который бы мог произойти в случае, если бы с 1 января транзит прервался, неизбежно привел бы к росту цен для промышленности в Украине, соответственно выросли бы и цены на потребительские товары. Стоит отметить, что даже на позитивных сигналах с переговоров в Берлине-Минске, цена фьючерсов на газ на международных торговых площадках пошла вниз.

А почему Россия пошла на уступки? Теорий несколько: от тех, которые озвучивают официальные лица, до конспирологии. Юрий Витренко на сегодняшнем брифинге предположил, что "экономическим стимулом" для РФ мог стать новый арбитражный процесс на 12 млрд долл. (в обмен на сохранение транзита Украина от него откажется). Есть предположения, что на фоне неурегилированности вопроса с "Северным потоком", Россия, остановив транзит в украинской ГТС, проиграла бы конкуренцию с сжиженным газом, который бы начал поступать в Европу из США. По мнению чиновников, помогли позиция Европы, поддержавшей Украину, и угроза новых санкций США. Как известно, в ночь на субботу, 21 декабря, президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, включающий в себя пункт о введении санкций против компаний, которые предоставляют услуги по укладке газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Швейцарская Allseas, чьи суда до последнего времени в авральном режиме укладывали последний участок "Северного потока 2" около острова Борнхольм, немедленно объявила о приостановке работ.

"Много факторов сыграло. В том числе и тот, что президент Украины находится в очень активном поиске более сильных позиций для страны. И в частности, Нормандский формат – там также поднимался вопрос газа", - отметил на брифинге Алексей Оржель. К слову, детали обсуждения газового вопроса во время встречи в "нормандском формате" до сих пор до конца не известны. Можно ли на этом основании исключать, что урегулирование газового вопроса охватывает более широкий спектр уступок и в других чувствительных для Украины и РФ сферах? Каких именно, можно только гадать.

Настораживает, к примеру, что чувствительный вопрос возвращения Россией активов "Нафтогаза", которые находятся в аннексированном РФ Крыму, во время переговоров относительно транзита газа, по словам Витренко, не поднимался. Исполнительный директор НАК отметил, что "стороной процесса является государство Российская Федерация, которая отвечает по соответствующим искам "Нафтогаза". Поэтому, дескать, в заключенном протоколе это никак не упоминается. Стоит отметить, что протокол от Российской Федерации подписали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак и министр энергетики РФ Александр Новак, не представители "Газпрома". К тому же и горячих заверений о том, что в любом случае эти процессы будут продолжены до победы, со стороны украинских чиновников пока не последовало.

Елена Голубева

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