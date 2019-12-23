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Гнать в шею, включая беременных. Как слуги предлагают увольнять наемных работников

23.12.19 , Деловая Столица
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Депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" зарегистрировали в парламенте законопроект №2584, предполагающий изменение в Кодекс законов о труде (КЗоТ), которое должно упростить процедуру увольнения сотрудников. Во главе списка авторов законопроекта - депутат Галина Третьякова, глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Законопроект, в частности, предлагает ввести новые основания для разрыва трудового договора с сотрудником по инициативе собственника или уполномоченного им органа. Самое спорное предложение - увольнение сотрудника "за потерю доверия". Что можно подразумевать под этим термином, в законопроекте не прописано, а значит, у работодателей будут развязаны руки для увольнения сотрудников, которые им попросту неудобны. Правда, авторы смягчили последствия потери работы для уволенных по этой статье. Они предлагают норму, согласно которой сотрудник должен быть предупрежден об увольнении письменно, и чем дольше он проработал в компании, тем более заблаговременным должно быть предупреждение. Если шесть месяцев, то  не позднее, чем за 15 дней,  более полугода - за 30 дней, более пяти лет - за 60 дней, более 10 лет - за 90 дней. 

Увольняемый по причине потери доверия сотрудник может уйти сразу, получив денежную компенсацию. В случае обоюдного согласия сторон сроки предупреждения о грядущем увольнении могут быть заменены денежной компенсацией в двойном размере среднего заработка. Но работодатель может по своему усмотрению уволить сотрудника сразу, заменив срок предупреждения на компенсацию в четырехкратном размере среднего заработка. Сколько составит эта сумма, пока непонятно, поскольку законодатели хотят возложить обязанность подсчитать среднедневной заработок на Кабмин.

Также депутаты предлагают подкорректировать статьи КЗоТа, касающиеся увольнения беременных женщин и находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Если ранее их можно было уволить только в случае ликвидации предприятия, но при этом обязательно трудоустроить, то теперь предлагается норму об обязательном трудоустройстве исключить.

Депутаты предусмотрели и снижение роли профсоюзов при увольнении сотрудников - не нужно будет их согласие. Но при этом нельзя уволить сотрудника за то, что он состоит в профсоюзе, участвует в забастовке, обжалует действия работодателя, которые считает нарушением трудового законодательства.

Предлагаемые изменения уже вызвали критику со стороны Федерации профсоюзов Украины, которая считает их наступлением на права трудящихся.

А работодатели уже давно говорят о необходимости принятия нового Трудового кодекса, поскольку действующий сегодня КЗоТ устарел. Если не считать законопроекты №2410 от Натальи Королевской и №2410-1 от  Юлии Тимошенко, которые практически не имеют шансов на принятие, остается главная интрига: когда министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов официально представит проект нового Трудового кодекса, который он уже анонсировал, и что в нем будет прописано. Пока текста этого документа в открытом доступе нет. К слову, Верховная Рада предыдущего созыва также пыталась принять новый Трудовой кодекс, но нынешний состав парламента отозвал его.

Александр СУКОВ

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