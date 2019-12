Яким буде курс гривні в 2020 році Наступного року курс гривні до долара США може становити 27,5 грн/$. Про це йдеться в консенсус-прогнозі, складеному організацією Focus Economics, яка займається економічним аналізом та прогнозами для 127 країн в Африці, Азії, Америці та Європі. Організація опитала два десятки міжнародних та українських експертів, які спрогнозували максимальний курс гривні на 2020 рік на рівні 29,5 грн/$, а мінімальний – 22 грн/$. На 2019 рік прогноз курсу гривні у консенсус-прогнозі Focus Economics, який публікував БізнесЦензор, був на рівні 30 грн/$, а мінімальний – 25 грн/$. Тоді, в кінці 2018 року, мало хто з аналітиків міг спрогнозувати рекордні обсяги скупки іноземними спекулянтами облігацій внутрішньої державної позики, які на пару з рекордними обсягами експорту зерна та олії, високими цінами на руду в першій половині року і збільшенням надходжень від заробітчан, піднімуть курс гривні до 23,5 грн/$. На той момент найближчим до реальності виявився прогноз міжнародного банку Goldman Sachs, який повірив в гривню і спрогнозував на 2019 рік курс - 25 грн/$. Не зважаючи на активне зміцнення гривні в 2019 році, на наступний рік більшість міжнародних аналітиків, з 22 опитаних, все ж прогнозують незначну девальвацію гривні до 27-29 грн/$. Повірило в українську валюту лише дві організації: Polish Chamber of Commerce прогнозує на 2020 рік 22 грн/$, та Renaissance Capital з прогнозом в 25,5 грн/$. Кабінет міністрів України в державному бюджеті на 2020 рік заклав курс гривні на рівні 27,5 грн/$ на кінець року. Прогноз курсу гривні на 2020 рік Організація Прогноз на 2020 Мінімальний 22.0 Максимальний 29.5 Консенсус 27.5 Alfa-Bank 28.0 Barclays Capital 28.0 Capital Economics 29.5 CASE Ukraine 27.0 Citigroup Global 27.1 Credit-Agricole Ukraine 28.5 Dragon Capital 26.0 EIU 28.2 Fitch Solutions 28.3 Goldman Sachs 27.0 ICPS 27.5 IER 27.3 ING 28.0 OTP Bank 26.5 Oxford Economics 28.0 PKO Bank Polski 28.0 Polish Chamber of Commerce 22.0 Raiffeisen Research 27.0 Renaissance Capital 25.5 SP Advisors 29.0 The Bleyzer Foundation 29.0 WIIW 29.0 Нижче публікуємо прогноз інших найважливіших економічних показників України на 2020 рік від міжнародної організації Focus Economics, яка опитала більше двох десятків міжнародних та українських фінансистів. Ріст ВВП сповільниться За оцінками Національного банку, ріст економіки України в 2019 році становитиме 3,5%. В цьому році економіка України росла швидше, ніж світова та економіки країн Східної Європи. Однак в другій половині року ситуація на міжнародних ринках руди та сталі (один з основних експортних продуктів України) погіршилася і ріст ВВП в кінці року сповільнився. Відповідно, в 2020 році ця тенденція може продовжитись. Так, на наступний рік консенсус прогноз росту ВВП України від міжнародних експертів, опитаних Focus Economics, становить 3,2%. Максимальний прогноз росту ВВП становить 3,9%, а мінімальний – 2,6%. Прогноз зростання ВВП у 2020 Організація Прогноз на 2020 рік у % Мінімальний 2.6 Максимальний 3.9 Консенсус 3.2 Alfa-Bank 3.0 Allianz 3.0 Barclays Capital 3.3 Capital Economics 2.8 CASE Ukraine 2.6 Citigroup Global 3.5 Credit Suisse 3.0 Credit-Agricole Ukraine 3.5 DekaBank 3.0 Dragon Capital 3.2 DuckerFrontie 3.9 EIU 3.0 Euromonitor Int. 3.0 Fitch Solutions 3.5 Goldman Sachs 2.9 ICPS 3.2 IER 3.4 ING 3.0 JPMorgan 3.8 Moody's Analytics 3.3 OTP Bank 3.5 Oxford Economics 3.3 PKO Bank Polski 3.0 Polish Chamber of Commerce 3.1 Raiffeisen Research 3.3 Renaissance Capital 3.4 SP Advisors 3.5 The Bleyzer Foundation 3.5 WIIW 3.1 Промвиробництво виросте В 2020 році промислове виробництво в Україні може вирости на 2,2%. Мінімальний прогноз росту промвиробництва становить 0,4%, а максимальний – 3,5%. В січні-жовтні 2019 року обсяг промвиробництва, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, знизився на 0,6%. При цьому рівень безробіття в Україні зменшується і в 2020 році може становити 8%. Скорочення безробітного населення пов'язано з активною трудовою міграцією українців, які масово виїжджають на роботу в країни Східної Європи. Прогноз зміни промвиробництва та безробіття Організація Промвиробництво Безробіття Мінімальний 0.4 7 Максимальний 3.5 8.8 Консенсус 2.2 8 Alfa-Bank 1.0 - Capital Economics 3.0 7.3 CASE Ukraine 1.4 8.1 Credit-Agricole Ukraine 2.3 8.5 DekaBank - 8.3 Dragon Capital 1.7 8.3 DuckerFrontier 2.5 - EIU 2.8 8.3 Euromonitor Int. 2.5 - ICPS 1.0 8.1 IER 2.9 8.8 ING 2.5 - Moody's Analytics 0.4 8.2 Oxford Economics 3.0 7.5 PKO Bank Polski - 8.3 Polish Chamber of Commerce 2.5 8.3 Raiffeisen Research 2.0 8.3 Renaissance Capital - 7.8 SP Advisors 3.5 7.5 The Bleyzer Foundation 3.0 7 WIIW 2.0 8.1 Але і зросте інфляція В січні-листопаді споживчі ціни виросли на 4,3%. На 2020 рік консенсус прогноз з інфляції становить 6,1%. Максимальний ріст інфляції, згідно з прогнозом експертів, може становити 6,9%. В 2018 році інфляція в Україні становила 9,8%. Прогноз зміни інфляції Організація % Мінімальний 4.6 Максимальний 6.9 Консенсус 6.1 Alfa-Bank 6.5 Allianz 6.5 Barclays Capital 5.8 CASE Ukraine 5.3 Citigroup Global Mkts 6.4 Credit-Agricole Ukraine 6.3 Dragon Capital 5.2 Goldman Sachs 5.3 ICPS 6.3 IER 6.5 ING 6 JPMorgan 6.9 Moody's Analytics 6.5 PKO Bank Polski 6.8 Polish Chamber of Commerce 6.1 Renaissance Capital 4.6 SP Advisors 5.8 The Bleyzer Foundation 6.8 Ставка НБУ знизиться Сповільнення інфляційних процесів дозволило Національному банку знизити в грудні 2019 року облікову ставку відразу на 2 відсоткових пункти: з 15,5% до 13,5%. Десять, з 17 опитаних міжнародних фінансових експертів, очікують, що в 2020 році облікова ставка НБУ знизиться до 11,07%. Інші ж вважають, що НБУ не знизить вартість грошей нижче 12%. Прогноз динаміки облікової ставки НБУ Організація % Мінімальний 8 Максимальний 13 Консенсус 11.07 Alfa-Bank 11 Capital Economics 11.5 CASE Ukraine 8 Citigroup Global Mkts 11 Credit-Agricole Ukraine 11 Dragon Capital 9 Fitch Solutions 12 Goldman Sachs 11 ING 12 JPMorgan 10 OTP Bank 12 Oxford Economics 12 PKO Bank Polski 12.75 Polish Chamber of Commerce 13 Raiffeisen Research 11 Renaissance Capital 9 WIIW 12 Золотовалютні резерви НБУ виростуть Валютні резерви Національного банку в наступному році можуть зрости майже на мільярд доларів. Наразі обсяг резервів НБУ становить $21,9 млрд і на 2020 рік експерти прогнозують їхній ріст до $22,8 млрд. Найгірший сценарій – резерви НБУ можуть знизитись до $21,3 млрд. Нагадаємо, що наступного року Україна має виплатити кредиторам $15,4 млрд: $10,3 млрд – основний борг, $5,1 млрд – виплата відсотків. Прогноз розміру валютних резервів НБУ Організація у млрд $ Мінімальний 21.3 Максимальний 25.4 Консенсус 22.8 Alfa-Bank 22.5 Barclays Capital 23 CASE Ukraine 23.8 Citigroup Global Mkts 21.6 Credit-Agricole Ukraine 22.5 Dragon Capital 22.6 EIU 24.4 Euromonitor 25.4 ICPS 22 JPMorgan 21.4 Oxford Economics 24.8 Polish Chamber of Commerce 23.1 Raiffeisen Research 23.1 Renaissance Capital 22 SP Advisors 22 The Bleyzer Foundation 21.3 Співвідношення державного боргу до ВВП зросте Згідно прогнозу Міністерства фінансів, частка державного боргу до ВВП України в 2019 році зменшиться до 41,7%. Водночас експерти прогнозують, що в 2020 році частка боргу до ВВП зросте до 56,7%. Можливо це пов'язано з великим обсягом боргів, які Україна віддаватиме наступного року за рахунок нарощування нових. Прогноз співвідношення держборгу до ВВП Організація у % до ВВП Мінімальний 49.6 Максимальний 65 Консенсус 56.7 Alfa-Bank 51.4 Allianz 65 Barclays Capital 65 CASE Ukraine 53.6 Citigroup Global 54.7 Credit-Agricole Ukraine 54.4 DekaBank 55.5 Dragon Capital 49.6 EIU 58.1 Fitch Solutions 57.7 IER 57.1 ING 60 Moody's Analytics 57.1 Oxford Economics 54.1 Polish Chamber of Commerce 60 Raiffeisen Research 51 Renaissance Capital 54.5 SP Advisors 57.4 The Bleyzer Foundation 60.5 WIIW 57 Дефіцит торгівлі продовжить збільшуватися Ріст економіки, збільшення надходжень від заробітчан, зміцнення гривні спровокувало збільшення внутрішнього споживання і відповідно ріст дефіциту торгівлі товарами. В січні-жовтні 2019 року він становив $8,46 млрд. Це на 6% більше, ніж в аналогічному періоді 2018 року. Це означає, що протягом десяти місяців 2019 року українці імпортували товарів на $8,46 млрд більше, ніж експортували. Тобто, значна частина валюти, яку Україна отримала від експорту, заробітчан і продажу ОВДП була виведена з країни через продаж більшої кількості імпортних товарів. На 2020 рік експерти прогнозують погіршення ситуації. Згідно з консенсус-прогнозом, дефіцит торгівлі товарами наступного року може становити $13,7 млрд. Прогноз дефіциту торгового балансу на 2020 рік Організація у млрд $ Мінімальний -17.2 Максимальний -7.5 Консенсус -13.7 CASE Ukraine -15.3 Credit-Agricole Ukraine -12.5 Dragon Capital -15.5 EIU -16.3 Fitch Solutions -14.9 ICPS -15.1 IER -17.2 ING -10.5 Oxford Economics -10.1 Polish Chamber of Commerce -12.8 Renaissance Capital -15.6 The Bleyzer Foundation -7.5 WIIW -15

